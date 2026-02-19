El intenso recorrido cinematográfico de Bad Bunny y Residente hasta su nuevo filme Porto Rico

René Pérez, también conocido como Residente, será el director de Porto Rico, el largometraje que tendrá en su rol protagónico a Bad Bunny. La dupla musical ya había trabajado junta en canciones como Bellacoso y Afilando los cuchillos. Sin embargo, esta será la primera vez que trabajen en un proyecto cinematográfico en colaboración.

La película será un “western caribeño” sobre los orígenes de Puerto Rico, producida por Live Nation Studios en colaboración con 1868 Studios. En el elenco se sumarán estrellas de larga trayectoria como Edward Norton, Javier Bardem y Viggo Mortensen.

Ambos artistas ya han incurrido en otros proyectos cinematográficos. Ya sea en el rol de actor o en dirección, este no es su primer trabajo en el mundo audiovisual. Pero, ¿cómo ha sido su paso por la industria hasta el momento?

La pasión de Residente

La vida de René Pérez ha estado rodeada por el arte y la academia. Tras finalizar sus estudios básicos, ingresó a la Escuela de Artes Plásticas en San Juan. Después, logró obtener un máster en Bellas Artes de la Savannah College of Art and Design en Georgia. Según la revista Vanity Fair, su vocación por el cine lo llevó a hacer cursos y presentar un cortometraje en una competencia independiente en su tiempo en Barcelona y Madrid.

Su recorrido por la academia fue en paralelo al inicio de su carrera. Con una letra crítica y un sonido rupturista que mezclaba influencias diversas, el grupo Calle 13 logró hacerse un espacio único en la escena musical de los 2000. Después de la disolución del grupo, Residente continuó su camino con su disco homónimo y Las letras ya no importan. Una carrera envidiable que, para él, solo era parte del recorrido hasta la meta real.

“Por 15 años estuve rimando consonantes para crear punchlines haciendo rap, ahora vamos a crear personajes que cuenten historias haciendo cine. Siempre supe que el rap sería el vehículo que me llevaría a cumplir mi verdadera pasión, el cine. Vamos a hacer cine, series de TV, documentales y todo tipo de contenido visual en donde la prioridad será la creatividad”, explicó Residente en un comunicado con Sony.

En 2020, Sony Entertainment anunció la alianza con Residente para crear la productora 1868 Studios. Gracias a esta, René Pérez podría dirigir proyectos cinematográficos como programas de televisión y largometrajes. Los metrajes tendrían narrativas relacionadas con la representación de distintas culturas y con un especial foco en lo latino.

Hasta el momento, Residente ha dirigido más de una decena de sus videos musicales, entre ellos Problema cabrón, This is not America y 313. Además, actuó en la película In the summers (2024), que tuvo a Alessandra Lacorazza en la dirección. Sin embargo, Porto Rico será su debut como director en un largometraje.

Bad Bunny por Hollywood

El anuncio del papel protagónico de Bad Bunny lo encuentra en la cresta de la ola. El artista hizo historia al ganar un Grammy por Mejor Álbum del Año con un proyecto completamente hecho en español y hacer una aparición de medio tiempo en el Super Bowl LX. La noticia de su rol principal en una película se suma a una carrera que se expande a un ritmo vertiginoso.

Bad Bunny ya ha pasado por la gran pantalla en papeles pequeños. Lo primero fue un cameo como un piloto en Fast and Furious 9 (2021), película en la que iba a formar parte del soundtrack, pero finalmente no pasó.

La siguiente producción de Hollywood que puso su ojo sobre el artista puertorriqueño fue Tren Bala (2022). En esta película deja de ser el “Conejo malo” para pasar a interpretar al villano Lobo. Este largometraje nos dejó las escenas frenéticas de Bad Bunny peleándose a cuchilladas con Brad Pitt, una imágen inolvidable.

Su siguiente película fue Cassandro (2023), donde tuvo su primer beso en cámara con Gael García Bernal. La filmografía de Bad Bunny la completan Happy Gilmore 2 (2025), protagonizada por Adam Sandler, y Bala Perdida (2025).

Pese a su corta filmografía, el anuncio de su papel protagónico en una película no es el primero que ha tenido. El Muerto iba a ser una película sobre un villano secundario de Spider-Man en el universo cinematográfico que Sony ha intentado armar en torno al personaje. Este entramado de cintas ha sido duramente criticado por la calidad de sus producciones con proyectos como Madame Web (2024), Morbius (2022) y Venom (2018). Para bien o para mal de Benito Martínez, la cinta fue retirada del organigrama de Sony y no ha tenido más actualizaciones.