Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

Cómo entrenar a tu dragón es una de las grandes alegrías de los cines durante 2025. Versión live action del éxito animado de 2010, actualmente se posiciona como el séptimo filme más taquillero del año.

Dirigida por Dean DeBlois, el mismo realizador detrás de la película original y de sus dos secuelas, la película presenta el encuentro entre el joven Hipo y el dragón Chimuelo, una pareja dispareja destinada a entenderse en un mundo en el que vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones.

El nuevo largometraje presentó al actor Mason Thames en el rol de Hipo, a Nico Parker en la piel de Astrid y a Gerard Butler como Estoico.

La plataforma HBO Max confirmó que Cómo entrenar a tu dragón debutará en su catálogo el próximo 2 de enero de 2026.

Revisa su trailer a continuación: