Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
Estrenada en junio pasado en cines chilenos, la película se consolidó como uno los triunfos de taquilla de este año. El filme presentó a Mason Thames en el rol de Hipo y a Gerard Butler como Estoico.
Cómo entrenar a tu dragón es una de las grandes alegrías de los cines durante 2025. Versión live action del éxito animado de 2010, actualmente se posiciona como el séptimo filme más taquillero del año.
Dirigida por Dean DeBlois, el mismo realizador detrás de la película original y de sus dos secuelas, la película presenta el encuentro entre el joven Hipo y el dragón Chimuelo, una pareja dispareja destinada a entenderse en un mundo en el que vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones.
El nuevo largometraje presentó al actor Mason Thames en el rol de Hipo, a Nico Parker en la piel de Astrid y a Gerard Butler como Estoico.
La plataforma HBO Max confirmó que Cómo entrenar a tu dragón debutará en su catálogo el próximo 2 de enero de 2026.
Revisa su trailer a continuación:
