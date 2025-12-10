Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

Dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra es uno de los títulos que marcó la cosecha cinematográfica de 2025. Así lo han destacado los recuentos de lo mejor del año y así lo reconocieron los Globos de Oro, que le concedieron nueve nominaciones, el máximo número de esta edición y una cifra que en toda la historia únicamente alcanzaron Cabaret (1972) y Barbie (2023).

Basada libremente en Vineland, de Thomas Pynchon, la película sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que vive aislado y en un estado de paranoia junto a su única hija, Willa (Chase Infiniti). Sus peores miedos se hacen realidad cuando reaparece su némesis, el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un militar que, 16 años después de la cacería que terminó con la pareja de Ferguson desaparecida, vuelve para eliminarlos del mapa.

Ahora, ¿dónde se puede ver? El largometraje de Anderson se estrenó en cines chilenos el 25 de septiembre y se mantuvo con funciones durante noviembre. Actualmente está disponible para arriendo y compra digital a través de Apple TV y Prime Video.

Pronto, en una fecha a definir, se sumará (sin costo) al catálogo de HBO Max, la plataforma que recibe todas las películas de Warner Bros., incluida Pecadores (que totalizó siete candidaturas). Por el momento no se ha informado si Una batalla tras otra volverá a tener funciones en las salas del país.

La segunda cinta con mayor número de menciones, la noruega Valor sentimental, llegará a los cines antes de que termine el año. En tanto, Hamnet, otro de los principales filmes de esta edición, debutará en enero.

Aquí revisamos en detalle dónde ver todas las películas (y series) que obtuvieron múltiples nominaciones a los Globos de Oro.

Cines chilenos

Wicked: Por Siempre (cinco nominaciones) - ya disponible

Zootopia 2 (dos nominaciones) - ya disponible

Fue Solo un Accidente (cuatro nominaciones) - ya disponible

Bugonia (tres nominaciones) - 11 de diciembre

Avatar: Fuego y Cenizas (dos nominaciones) - 18 de diciembre

Valor Sentimental (ocho nominaciones) - 25 de diciembre

La Única Opción (tres nominaciones) - 15 de enero

Hamnet (seis nominaciones) - 22 de enero

Sirāt (dos nominaciones) - 29 de enero

Marty Supreme (tres nominaciones) - 5 de febrero

El Agente Secreto (tres nominaciones) - 26 de febrero

Netflix

Las Guerreras K-pop (tres nominaciones) - ya disponible

Frankenstein (cinco nominaciones) - ya disponible

Sueños de Trenes (dos nominaciones) - ya disponible

Jay Kelly (dos nominaciones) - ya disponible

Adolescencia (cinco nominaciones) - ya disponible

La Bestia en Mí (tres nominaciones) - ya disponible

Black Mirror (tres nominaciones) - ya disponible

Nadie Quiere Esto (tres nominaciones) - ya disponible

La Diplomática (dos nominaciones) - ya disponible

HBO Max

Pecadores (siete nominaciones) - ya disponible

La Hora de la Desaparición (dos nominaciones) - ya disponible

Una Batalla Tras Otra (nueve nominaciones) - por anunciar

The White Lotus (seis nominaciones) - ya disponible

Hacks (tres nominaciones) - ya disponible

The Pitt (dos nominaciones) - ya disponible

Apple TV

F1 (dos nominaciones) - 12 de diciembre

Severance (cuatro nominaciones) - ya disponible

El Estudio (tres nominaciones) - ya disponible

Pluribus (dos nominaciones) - ya disponible

Caballos Lentos (dos nominaciones) - ya disponible

Disney+

Only Murders in the Building (cuatro nominaciones) - ya disponible

El Oso (tres nominaciones) - ya disponible

Morir de Placer (dos nominaciones) - ya disponible

Prime Video

La Novia (dos nominaciones) - ya disponible

¿Dónde ver la ceremonia?

La gala de la 83° edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 11 de enero en el Beverly Hilton de Los Angeles. Como ha ocurrido anteriormente, en Latinoamérica el evento será transmitido a través de TNT y HBO Max.

Este año la instancia contará con un total de 28 categorías, incluyendo Mejor podcast, un galardón que debuta en esta ocasión. La comediante Nikki Glaser ejercerá como anfitriona por segunda vez consecutiva.