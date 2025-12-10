Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026
La alabada película de Paul Thomas Anderson encabeza el listado de candidaturas a la 83° edición de la premiación. Valor Sentimental y Hamnet, que también recibieron un contundente espaldarazo, ya tienen confirmado su estreno en cines chilenos. Aquí revisamos dónde ver todas las aspirantes de este año, incluyendo las series más elogiadas de los últimos 12 meses.
Dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra es uno de los títulos que marcó la cosecha cinematográfica de 2025. Así lo han destacado los recuentos de lo mejor del año y así lo reconocieron los Globos de Oro, que le concedieron nueve nominaciones, el máximo número de esta edición y una cifra que en toda la historia únicamente alcanzaron Cabaret (1972) y Barbie (2023).
Basada libremente en Vineland, de Thomas Pynchon, la película sigue a Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), un exrevolucionario que vive aislado y en un estado de paranoia junto a su única hija, Willa (Chase Infiniti). Sus peores miedos se hacen realidad cuando reaparece su némesis, el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un militar que, 16 años después de la cacería que terminó con la pareja de Ferguson desaparecida, vuelve para eliminarlos del mapa.
Ahora, ¿dónde se puede ver? El largometraje de Anderson se estrenó en cines chilenos el 25 de septiembre y se mantuvo con funciones durante noviembre. Actualmente está disponible para arriendo y compra digital a través de Apple TV y Prime Video.
Pronto, en una fecha a definir, se sumará (sin costo) al catálogo de HBO Max, la plataforma que recibe todas las películas de Warner Bros., incluida Pecadores (que totalizó siete candidaturas). Por el momento no se ha informado si Una batalla tras otra volverá a tener funciones en las salas del país.
La segunda cinta con mayor número de menciones, la noruega Valor sentimental, llegará a los cines antes de que termine el año. En tanto, Hamnet, otro de los principales filmes de esta edición, debutará en enero.
Aquí revisamos en detalle dónde ver todas las películas (y series) que obtuvieron múltiples nominaciones a los Globos de Oro.
Cines chilenos
- Wicked: Por Siempre (cinco nominaciones) - ya disponible
- Zootopia 2 (dos nominaciones) - ya disponible
- Fue Solo un Accidente (cuatro nominaciones) - ya disponible
- Bugonia (tres nominaciones) - 11 de diciembre
- Avatar: Fuego y Cenizas (dos nominaciones) - 18 de diciembre
- Valor Sentimental (ocho nominaciones) - 25 de diciembre
- La Única Opción (tres nominaciones) - 15 de enero
- Hamnet (seis nominaciones) - 22 de enero
- Sirāt (dos nominaciones) - 29 de enero
- Marty Supreme (tres nominaciones) - 5 de febrero
- El Agente Secreto (tres nominaciones) - 26 de febrero
Netflix
- Las Guerreras K-pop (tres nominaciones) - ya disponible
- Frankenstein (cinco nominaciones) - ya disponible
- Sueños de Trenes (dos nominaciones) - ya disponible
- Jay Kelly (dos nominaciones) - ya disponible
- Adolescencia (cinco nominaciones) - ya disponible
- La Bestia en Mí (tres nominaciones) - ya disponible
- Black Mirror (tres nominaciones) - ya disponible
- Nadie Quiere Esto (tres nominaciones) - ya disponible
- La Diplomática (dos nominaciones) - ya disponible
HBO Max
- Pecadores (siete nominaciones) - ya disponible
- La Hora de la Desaparición (dos nominaciones) - ya disponible
- Una Batalla Tras Otra (nueve nominaciones) - por anunciar
- The White Lotus (seis nominaciones) - ya disponible
- Hacks (tres nominaciones) - ya disponible
- The Pitt (dos nominaciones) - ya disponible
Apple TV
- F1 (dos nominaciones) - 12 de diciembre
- Severance (cuatro nominaciones) - ya disponible
- El Estudio (tres nominaciones) - ya disponible
- Pluribus (dos nominaciones) - ya disponible
- Caballos Lentos (dos nominaciones) - ya disponible
Disney+
- Only Murders in the Building (cuatro nominaciones) - ya disponible
- El Oso (tres nominaciones) - ya disponible
- Morir de Placer (dos nominaciones) - ya disponible
Prime Video
- La Novia (dos nominaciones) - ya disponible
¿Dónde ver la ceremonia?
La gala de la 83° edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 11 de enero en el Beverly Hilton de Los Angeles. Como ha ocurrido anteriormente, en Latinoamérica el evento será transmitido a través de TNT y HBO Max.
Este año la instancia contará con un total de 28 categorías, incluyendo Mejor podcast, un galardón que debuta en esta ocasión. La comediante Nikki Glaser ejercerá como anfitriona por segunda vez consecutiva.
