    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    El comediante venezolano acaparó los focos al mismo tiempo que –hace exactamente un año– su compatriota brindaba una de las actuaciones más bochornosas que se recuerde en la Quinta Vergara. Esta noche buscará tener un paso más favorable que el hombre que dejó frases como “jálate el muñeco” o “levántate una venezolana”.

    Equipo de Culto
    Cómo Esteban Düch vivió un asombroso auge tras el fracaso de George Harris en Viña

    Es probable que sea demasiado tajante proponer que la tragedia de uno fue la felicidad de otro. Pero lo cierto es que el momento de mayor exposición del comediante venezolano Esteban Düch se produjo justo cuando su compatriota George Harris sufría uno de los mayores fracasos que se recuerde en el escenario del Festival de Viña.

    Ahora, en un movimiento digno del mejor guionista, Düch se alista para debutar en la Quinta Vergara. El artista será la carta del humor de la tercera noche del certamen, este martes 24 de febrero, un año y un día después de que Harris desafiara y desatara las rechiflas del Monstruo.

    Andres Perez

    Contador auditor de profesión, Esteban Düch trabajó en diversos oficios en Chile hasta que llegó al Comedy Restobar y, producto de su curiosidad y persistencia, se ganó un espacio en el principal espacio de la escena del stand up nacional. A inicios de 2025 ya gozaba de una fanaticada en expansión, pero nada comparado con lo que vivió a partir de ese domingo 23 de febrero.

    “Estar aquí es un sueño, así que muchas gracias, George Harris”, dijo en el episodio del programa Entre Broma y Broma a fines de febrero, sacando carcajadas. Más serio, señaló: “Para mí no fue solamente xenofobia ni solamente una mala rutina. Para mí fue una combinación de todos los factores que pudieron salir mal, salieron mal desde el principio”.

    Düch había reaccionado a la presentación de Harris en YouTube y, en su mejor momento, tuvo a 18 mil personas conectadas. Tras el término de su show, abrió su cuenta de Instagram y se encontró con mensajes que apuntaban a que, si la organización de Viña iba a apostar por un comediante venezolano, el seleccionado debería haber sido él, no un artista con larga carrera en el extranjero, pero que no supo (o quiso) adaptar su material al público chileno.

    Foto: ATON.

    En medio de ese auge en torno a su figura, agotó varias fechas en el Teatro Fiebre (con capacidad para 150 personas) y luego, en marzo, anunció su primer show en el Nescafé de las Artes para junio. Las entradas también se agotaron.

    “Fue un efecto colateral que yo no esperé (...) La dualidad es una energía muy real: alguien pierde, alguien gana, siempre, en todo”, indico, junto con reconocer que la atención después de Viña 2025 por momentos fue abrumadora.

    Al final todo ese revuelo a su alrededor le garantizó un pasaje a la Quinta Vergara, donde estará este martes después de Jesse y Joy y antes de NMIXX.

    En la conferencia que brindó este lunes gran parte de las preguntas apuntaron a George Harris. “Fue un poco agridulce por el tema de George. Es un colega que admiro mucho desde hace mucho tiempo, desde que fundó el stand up en Venezuela. Se sabe que él es un gran artista de la comedia en Venezuela”, indico.

    Dedvi Missene

    Hoy, consultado nuevamente por la prensa, afirmo que Harris “es un gran comediante, de los mejores de Venezuela. Cualquier comediante puede tener una noche mala”.

    Esta noche se sabrá si logra tener un paso más favorable que el hombre que en su debut dejó frases como “vete pa’l baño y jálate el muñeco” o “levántate una venezolana, marico”.

