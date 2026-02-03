Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

DG Medios anunció durante la tarde de este lunes, a través de sus redes sociales, a los tres teloneros chilenos que interpretarán su música antes de los conciertos de Chayanne. El cantante puertorriqueño se presentará en nuestro país en tres recitales desde el 7 hasta el 14 de febrero, con fechas en Concepción, Viña del Mar y Santiago.

El intérprete de clásicos como Torero, Dejaría Todo y Un Siglo sin Ti regresa a Chile para la segunda parte de la gira “Bailemos Otra Vez Tour”, que se presentó en 2025 en el Movistar Arena.

Esta vez, Chayanne se presentará el sábado 7 de febrero en el Estadio Ester Roa de Concepción; el 11 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el día 14 en el Estadio Nacional de Santiago.

DG Medios confirmó que serán tres teloneros diferentes repartidos uno en cada concierto. Este anuncio reveló una oportunidad para los artistas de tener un gran espacio de difusión musical.

Para el show en Concepción, el telonero será el cantante Charly Benavente, formado musicalmente en la ciudad. El intérprete sacó en 2024 su último álbum, titulado Karma, y destacó por representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña 2024 con su canción Arauco.

En el concierto en Viña del Mar, antes de Chayanne se presentará Cristóbal Briceño, vocalista y compositor de las bandas Fother Muckers, Ases Falsos, Las Chaquetas Amarillas y Los Castigos. Su último álbum fue El Afuerino, lanzado en 2024.

Por último, en la presentación en el Estadio Nacional de Santiago los teloneros serán Catalina y Las Bordonas de Oro, representantes modernos de la tradición del bolero y la canción latinoamericana, ganadores del Premio Pulsar por su disco debut, Presagio.

Los artistas anunciados expresaron su entusiasmo a través de sus redes sociales. Puedes comprar entradas a los conciertos de Chayanne aquí.