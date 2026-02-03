SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    Son oficiales los artistas que presentarán antes de los conciertos de Chayanne en Concepción, Viña del Mar y Santiago. La apuesta en esta ocasión fue dirigida a cantantes nacionales.

    Por 
    Vicente Fontecilla

    DG Medios anunció durante la tarde de este lunes, a través de sus redes sociales, a los tres teloneros chilenos que interpretarán su música antes de los conciertos de Chayanne. El cantante puertorriqueño se presentará en nuestro país en tres recitales desde el 7 hasta el 14 de febrero, con fechas en Concepción, Viña del Mar y Santiago.

    El intérprete de clásicos como Torero, Dejaría Todo y Un Siglo sin Ti regresa a Chile para la segunda parte de la gira “Bailemos Otra Vez Tour”, que se presentó en 2025 en el Movistar Arena.

    Esta vez, Chayanne se presentará el sábado 7 de febrero en el Estadio Ester Roa de Concepción; el 11 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y el día 14 en el Estadio Nacional de Santiago.

    DG Medios confirmó que serán tres teloneros diferentes repartidos uno en cada concierto. Este anuncio reveló una oportunidad para los artistas de tener un gran espacio de difusión musical.

    Extraídas de USM y La Tercera

    Para el show en Concepción, el telonero será el cantante Charly Benavente, formado musicalmente en la ciudad. El intérprete sacó en 2024 su último álbum, titulado Karma, y destacó por representar a Chile en la Competencia Internacional del Festival de Viña 2024 con su canción Arauco.

    En el concierto en Viña del Mar, antes de Chayanne se presentará Cristóbal Briceño, vocalista y compositor de las bandas Fother Muckers, Ases Falsos, Las Chaquetas Amarillas y Los Castigos. Su último álbum fue El Afuerino, lanzado en 2024.

    Por último, en la presentación en el Estadio Nacional de Santiago los teloneros serán Catalina y Las Bordonas de Oro, representantes modernos de la tradición del bolero y la canción latinoamericana, ganadores del Premio Pulsar por su disco debut, Presagio.

    Los artistas anunciados expresaron su entusiasmo a través de sus redes sociales. Puedes comprar entradas a los conciertos de Chayanne aquí.

    Lee también:

    Más sobre:ChayanneConciertoMúsicaCharly BenaventeEstadio NacionalCristóbal BriceñoFother MuckersCatalina y las Bordonas de OroConcepciónViña del MarSantiagoMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric visita zonas afectadas por lluvias en Maipú y compromete entrega de bonos para damnificados

    General Araya asume secretaría ejecutiva de AMERIPOL y ministro Cordero releva el rol de Chile en seguridad del continente

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

    Elizalde recibe a Alvarado en La Moneda en medio de tenso clima entre representantes de Boric y Kast

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Presidente Boric visita zonas afectadas por lluvias en Maipú y compromete entrega de bonos para damnificados
    Chile

    Presidente Boric visita zonas afectadas por lluvias en Maipú y compromete entrega de bonos para damnificados

    General Araya asume secretaría ejecutiva de AMERIPOL y ministro Cordero releva el rol de Chile en seguridad del continente

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada
    Negocios

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Fondo soberano FEES completa en 2025 tres años sin aportes del Estado: monto cierra en US$ 3.889 millones

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26
    Tendencias

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    El León de Collao se queda sin rugir: O’Higgins vence a Deportes Concepción y amarga su retorno a Primera
    El Deportivo

    El León de Collao se queda sin rugir: O’Higgins vence a Deportes Concepción y amarga su retorno a Primera

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    El camino de los Cóndores: Chile conoce su fixture para el Mundial de Rugby 2027

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile
    Cultura y entretención

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada
    Mundo

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vindicación del liberalismo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”