Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Into The Void, es el nuevo sencillo de los chilenos Consequence of Energy. Su videoclip, a estrenarse el 26 de septiembre, cuenta con la participación del actor Marko Zaror, conocido por sus roles de acción.

El videoclip fue rodado en Pichilemu, misma ciudad donde fue grabado el disco, y cuenta con una estética cinematográfica intensa donde participan los músicos de la banda junto a Zaror.

Participan también, más de 40 artistas, entre acróbatas aéreos, performers de fuego, corpóreos gigantes y modelos, conformando un despliegue que mezcla el circo, la ritualidad y el cine contemporáneo.

Cici Rivarola

La producción contó con la dirección de Vicente Rogers, la fotografía de Rodrigo Avilés, el arte de Stephany Bolton y los efectos especiales de Poston Digital, entre otros nombres que completan un equipo técnico de alto nivel.

Into The Void corresponde al segundo adelanto de su placa debut We Are One, la que fue grabada en Los Lobos Records y producida por grandes referentes de la música internacional: la dirección fue de Garth Richardson (Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers y Alice Cooper), la ingeniería de grabación de Dean Maher (AC/DC, KISS y Slayer), la mezcla de Dave Schiffman (ganador de dos Grammys y responsable del sonido de Smashing Pumpkins, Adele, Chris Cornell, Audioslave y System of a Down) y la masterización de Howie Weinberg (20 Grammys, Nirvana, Deftones, Muse, Ramones, The Clash, Johnny Cash, Metallica y Pantera).

El grupo también está confirmado para Lollapalooza 2026. Además, lanzará su primer álbum con una ambiciosa propuesta que incluirá una edición limitada en vinilo con una portada en anaglifo.

Consequence of energy está integrado por está integrada por Rodrigo “Roli” Cortés (ex guitarrista de Rekiem), Diego Sagredo (ex guitarrista de The Reaktion), el vocalista Michael Bianchi, Pedro Santander (ex bajista Sangre Aborigen) y el baterista Amaru López (Plumas y ex Moral Distraída), todos, músicos de connotada trayectoria en la escena del rock.