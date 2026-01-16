Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

Cosa Buena es una colaboración inédita que tuvo un proceso de gestación durante tres años, y que ahora está disponible para poner a bailar y cantar a los fans tanto de Gepe como de Los Vásquez.

Este nuevo single fue presentado de forma sorpresiva en los dos shows que el dúo nacido en Coyhaique ofreció en el Movistar Arena el pasado mes de noviembre, y en los cuales Gepe fue invitado estelar, generando una expectativa en sus seguidores y que fue creciendo más en estos días donde compartieron extractos en redes sociales.

“Efectivamente, esta canción fue una sorpresa que tuvimos para la gente y para nosotros también de presentar de manera inédita Cosa Buena y es tan inédita la canción que ya no es la misma canción que es la que vamos a lanzar ahora porque sufrió algunos cambios, unos muy buenos cambios y fue muy bonito. Cuando apareció Gepe fue espectacular porque la gente chilló, chillamos nosotros también y cantamos... la cumbia realmente es un ritmo que engancha mucho a las personas y la gente sin conocer la canción ya nos dimos cuenta que le gustó caleta", comentan Los Vásquez.

Esta canción se comenzó a gestar hace 3 años, en una junta que se hizo en la casa de los hermanos Vásquez. Gepe destaca la naturaleza del proceso: “La canción lentamente fue tomando forma, pero de una manera súper orgánica, y eso finalmente, tanto como la canción, el proceso a mí me parece muy valioso. Creo que terminé conociendo bastante bien a los hermanos. Los admiro mucho y los quiero mucho. Cosa Buena mezcla ambos mundos, de Los Vásquez y de Gepe, ahora este tema está listo para bailarse."

Los artistas invitan al público a sumarse a la buena onda: "Cosa Buena también tiene un lindo vídeo que nos tocó grabar, que lo pasamos súper bien también, en donde se terminó la canción realmente en ese momento y estamos felices con este lanzamiento, un muy buen resultado, estamos contentos.", comentan Los Vásquez.

Este lanzamiento llega ad portas de la presentación de Gepe en el Festival del Huaso de Olmué, donde cerrará la jornada del sábado 17. Luego de esto, el premiado músico nacional anunciará la gira de verano 2026 que recorrerá por diferentes ciudades de Chile.