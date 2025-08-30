SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Crítica de discos: el triunfo inapelable de The Hives, The Who y Wolf Alice

Las novedades discográficas de la semana abrazan grandes lanzamientos: The Who son inmortales, The Hives una ráfaga irrefrenable de electricidad y Wolf Alice despliega todas sus cualidades creativas. Son días de cosecha musical redonda.

Marcelo ContrerasPor 
Marcelo Contreras
Crítica de discos: el triunfo inapelable de The Hives, The Who y Wolf Alice

*Wolf Alice - The Clearing

Hace cuatro años Blue weekend, el tercer álbum del cuarteto londinense liderado por Ellie Rowsell (32), demostró capacidad de síntesis con un orquestado repaso del rock británico de las últimas tres décadas, sin tono revivalista. Antes que la reverencia literal, Wolf Alice se inspira en el pasado y concluye en sus propios términos.

Con The Clearing se internan en algunas de las vetas y nombres que mejor definen la década del 70, cuando el pop acostumbraba violines en el decorado -la bienvenida en Thorns-, que en escasos segundos cita pianos y redobles beatles, con las armonías celestiales de ABBA pellizcando suavemente el estribillo. Ellie Rowsell instala la vara vocal por las nubes, y lo mismo ocurre en la cadenciosa Bloom baby bloom, donde canta por la estratósfera escalando varias octavas en medio de un arreglo dream pop de primera, una composición extraordinaria.

Soft rock con link a The Carpenters en la coqueta Just two girls, y folk primoroso mezclado con jazz (aroma a Steve Gadd en la muñeca) para Leaning against the wall. Un sentido abrazo a Fleetwood Mac en Passenger seat y un nuevo homenaje a ABBA en Bread butter tea sugar, en tanto el sonido Motown y la admiración por Karen Carpenter moldean a Safe in the world. Wolf Alice se confirma como maestro consumado en el arte de visitar otros días, retirando el polvo del tiempo en busca de la belleza.

*The Who - Live at The Oval 1971

Mientras The Who enfrenta su gira de despedida por Norteamérica, se publica este documento histórico que sólo había circulado en paupérrimas ediciones piratas. Grabado por Glyn Johns, el ingeniero de los más grandes contando a Los Beatles, Los Stones y Led Zeppelin, el concierto fue parte del Goodbye summer: a rock concert in aid of famine relief for the people of Bangladesh, celebrado el 18 de septiembre de 1971, ante 35 mil personas en el estadio de cricket The Oval de Londres, donde también participaron The Faces y Mott The Hoople.

La banda estaba en uno de sus momentos cúlmine entre creatividad y espectáculo. En agosto habían publicado Who’s next, una de sus obras cumbres, repasada en esta cita con algunos de sus mejores títulos, incluyendo Won’t get fooled again, Behind the blue eyes, Love ain’t for keeping y Bargain. Las capacidades de cada músico estaban a tope. John Entwistle no solo tocaba el bajo como una bestia, sino que su voz de amplio rango se lucía como solista en My Wife. Pete Townshend tropezaba con la autocomplacencia propia de los guitar heroe de la época con solos improvisados y caóticos, pero era uno de los responsables de los pantalones largos del género. Roger Daltrey había florecido como frontman, y Keith Moon estaba dispuesto a convertir todo en caos. Un gran retrato de una lucha de gigantes en vivo.

*The Hives - The Hives forever forever The Hives

The Death of Randy Fitzsimmons, publicado en agosto de 2023, puso fin a una pausa discográfica de once años de la fenomenal banda sueca -uno de los mejores números en vivo por décadas-, en un retorno impecable a la altura de su sitial como fundamentales del retro rock a comienzos de milenio, con actitud de aplanadora y devoción por la intensidad electrizante del rock & roll, combinada con el garage punk que se alimentó de la misma cadena.

The Hives forever forever The Hives arranca con la desfachatez marca registrada en Enough is enough, con inclinación al cachondeo de los fundamentales New York Dolls. Hooray hooray hooray es un ataque frontal clásico que funciona sin apelaciones, mientras Bad call contiene la pólvora de AC/DC en sus orígenes.

El drástico cambio de velocidades de Paint a picture sin interrumpir su dinámica, la fuerza arrolladora de O.C.D.O.D., el toque tribal y western de Legalize living, el glam acelerado en Roll out the red carpet, el cencerro que enciende Born a rebel, y el cierre espléndido de The Hives forever forever The Hives revestido de electrónica, son todas señales de que el quinteto sueco sigue recargado de ideas y actitud. A 32 años de su fundación, The Hives persiste poseso y determinado a irradiar la fuerza primitiva y salvaje del rock, con extraordinaria cuadratura y pasión.

Más sobre:The WhoThe HivesWolf AliceMúsicaMúsica culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

La evolución de los suicidios en Chile: más hombres y de mayor edad

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

Contraloría revela que Puente Alto, Maipú y La Florida son las que recibieron más recursos del Fondo Común Municipal

3.
Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

Senador Saavedra (PS) acusa que “el Partido Comunista ya soltó la candidatura de Jeannette Jara”

4.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

5.
Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Suprema complica al fiscal Valencia: ordena investigar si reunión con Chadwick y Hermosilla se ajustó a Ley de Lobby

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez
Chile

La dura realidad que atenta contra Mejor Niñez

El boom de las comunas “pet friendly” en la Región Metropolitana

Nicolás Grau (FA), la apuesta personal de Boric para revitalizar su comité político

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla
Negocios

Blue Express desplazó a Chilexpress como el líder del mercado de la última milla

Casi dos tercios de las empresas Ipsa mejoraron sus resultados durante el primer semestre

Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”
Tendencias

Robert Seamans, experto en Inteligencia Artificial: “La IA es un chivo expiatorio fácil para los cambios que están ocurriendo”

“Puro teatro”: los venezolanos que continúan su rutina diaria en medio del conflicto con Estados Unidos

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”
El Deportivo

Juvenal Olmos reclama la placa por el primer gol en San Carlos y destaca el de Zampedri: “Tuvo similitudes con el mío”

El plan de los Cóndores para doblegar a Uruguay y clasificar al Mundial de Rugby

Matías Palavecino, la figura del líder del fútbol chileno: “Desde la tercera fecha dicen que Coquimbo se va a caer”

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt
Cultura y entretención

Un origen humilde, una renuncia fallida y un vínculo con Arturo Prat: las revelaciones de la biografía de Manuel Montt

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

El lineup de Lollapalooza Chile 2026: adelante joven

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina
Mundo

El escándalo que sacude a Milei: coimas, audios y la sombra de su hermana Karina

Los motivos de Trump tras el despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela

Jueza bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones “express” de Trump

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador