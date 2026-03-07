Crítica de discos y singles: Gorillaz es espiritual; Los Tres y Ringo son eternos

*Cantar y Amar - Los Tres

La reunión de la formación histórica de Los Tres (Henríquez, Lindl, Parra y Molina) ya había demostrado en vivo que su capacidad como músicos sigue incólume. Pero hacía falta escucharlos con material inédito. En Cantar y Amar, el primer adelanto de su álbum XCLNT revelado esta semana, la letra parece contener una declaración.

“Asombrado de estar aquí de vuelta, a vivir todo lo que nos resta”, canta Álvaro Henríquez. La canción, grabada en Abbey Road, suena a Los Tres desde el golpe de platillo de Molina que la abre. Ofrece una recreación actual de su sonido más sobrio y guitarrero, como en sus primeros días. Ángel Parra apuesta por un acompañamiento que dialoga con la sección de ritmo, Lindl despliega una línea de bajo que corre por su lado con la armonía y Molina mantiene su habitual swing y fraseo con los platillos.

La canción tiene dos partes muy claras, prescinde de un coro al estilo tradicional y solo repite una frase a modo de estribillo. En la segunda parte Henríquez lanza una frase que parece explicar la reunión: “Me aburriré de todo menos de cantar y de amar”. Los Tres están de regreso, honrando a su propia música (Felipe Retamal).

*The Mountain - Gorillaz

En la milenaria tradición de la India, el alma (atman) es eterna y nada más cambia de cuerpo. La vida es así un continuo que supera a la muerte. De alguna forma, esa idea también cruza a The Mountain, el noveno disco de Gorillaz. Las dolorosas pérdidas familiares que vivieron Damon Albarn y Jamie Hewlett, antes de un viaje a la India, le dan un sorprendente eje al disco.

Como Madonna en Ray of Light, este bien puede ser el álbum espiritual en el ecléctico universo de Gorillaz. Que incluya colaboraciones con grabaciones inéditas de artistas que ya no están en este mundo (Dennis Hopper, Bobby Womack, Mark E. Smith, Tony Allen, etc), parece llevar su sincretismo sonoro a otro nivel. El diálogo de la muerte y la vida, además de los guiños a la música India le dan consistencia al álbum, superando sus últimos trabajos.

En The Mountain hay algunos momentos claves: la bella Orange Country (que incluye al argentino Bizarrap) apuesta por un remanso sonoro con una melodía propicia para el silbido; en la dolorosa The Sweet Prince, Albarn parece hablarle a su padre moribundo; y en The Plastic Guru, opera como un orquestador reuniendo el sitar de Anoushka Shankar y la guitarra del ex The Smiths, Johnny Marr. Un álbum coherente que celebra el misterio de la vida (Felipe Retamal).

*It’s been to long - Ringo Starr

Fue y es un Beatle. Aquella contradicción podría haber sido suficiente para una jubilación anticipada, lejos de los estudios, las giras y la beatlemanía permanente. Pero a Ringo Starr, de 85 años, nunca le ha acomodado el retiro. Ya desde el quiebre de su banda, en 1970, confirmó que lo suyo seguiría siendo la música, más allá de los excesos en que cayó en esa década o su carrera cinematográfica.

Cuando se transformó en ex Beatle debutó con Sentimental Journal, un álbum que incluye clásicos del jazz de los 30. Ese mismo año también lanzó Beaucoups of blues, con temas country. Ya desde entonces trazó su propio camino y tomó distancia de lo que se esperaba que hiciera como el baterista más famoso del planeta.

Transcurridas varias décadas, Ringo ha profundizado aún más en el country, con importante impacto. Ahí se sitúa el excelente Look Up (2025), producido por T Bone Burnett y Long Long Road, que verá la luz el 24 de abril, en una nueva alianza con el connotado músico estadounidense. De ese disco, se conoció por estos días el single It’s Been Too Long, composición country de sonido macizo y profundo. Ringo con acento sureño y la rica cualidad de lo cotidiano (Alejandro Tapia).