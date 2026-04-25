Crítica de discos y singles: Ringo cruza al country, Lana del Rey se vuelve Bond y Kidd Voodo triunfa con Pablo Alborán

*Long Long Road - Ringo Starr

Incluso desde sus días en The Beatles, Ringo Starr mostraba lo bien que le sentaba el country; su voz en temas como Act naturally o en su primera composición, Don’t pass me by, se colaba la fibra campirana.

Por ello lo exploró en Beaucoups of blues (1970), una de sus primeras aventuras tras la ruptura de los Fab Four. Ahora, a sus 85 años, retoma el interés por el género que ya había trazado en su anterior disco, Look up, repitiendo al productor, T-Bone Burnett (fue guitarrista de Dylan en los 70), quien escribió o coescribió 6 de los 10 temas, además de las voces de Sheryl Crow. El álbum no se va con rodeos y aborda la sonoridad country sin remilgos (para algo más aventurero, mejor escuchar a Waxahatchee). En temas como Baby don’t go, Choose love, o la notable You and I (wave of love), Starr se deja llevar por una producción con todos los clichés del género; desde las notas estiradas, el sonido saltarín del dobro, la entonación lastimera. Un disco correcto sin ser sobresaliente, que revela lo cómodo que se siente Ringo con el country. Y justo a casi un mes de la salida del nuevo álbum de McCartney, el universo Beatle no se detiene (Felipe Retamal).

*First light - Lana del Rey

Alguna vez Lana del Rey escribió Video games a propósito de un antiguo novio que era adicto a los videojuegos. Hoy, casi 15 años después, la neoyorquina escribió la canción para uno de esos videojuegos.

Se trata de First light, un nuevo tema presentado como la música de entrada para el videojuego de James Bond del mismo nombre. Trabajado junto al señero compositor David Arnold, la canción suena como a un track del universo Bond, en un sinuoso universo de cuerdas, batería, arreglos de bronces y algunas guitarras con saturación. Sugiere cabaret, misterio y cigarrillos en el cenicero.

La composición avanza hacia un climax cinematográfico marcado por los bronces. “La gente intenta detenerte, todos los destinos solo te observan/Muriendo solo para saber si jugarás tu vida como un juego”, canta en el estribillo. Es una composición montada una dirección estética muy clara en que la voz sugerente y cálida de Del Rey serpentea entre los arreglos. Y aunque no es una banda sonora para película, la cantante puede decir que entró en buen pie en el universo de canciones compuestas para la franquicia Bond, junto con estrellas como Paul McCartney, Madonna y Billie Eilish (Felipe Retamal).

*Dando vueltas - Kidd Voodoo y Pablo Alborán

Aunque el chileno Kidd Voodoo ha conquistado la celebridad desde el ritmo incesante de la música urbana, el pop más melódico y tradicional no le resulta ajeno.

Antes de escalar como astro de la escena local, el maipucino integró la banda Resonancia Etérea, de inclinación más indie, adscrita a las guitarras y con letras que funcionan como un diario de vida, como ha quedado demostrado en temas como La verdad. Por eso, el anuncio de una colaboración con Pablo Alborán no parecía disparatada, aunque guardaba cierto grado de singularidad: ¿cómo se acoplaría la voz más lúdica de Kidd Voodoo al acento romántico del español, uno de los intérpretes que ha recuperado el legado de titanes como Miguel Bosé o Alejandro Sanz? ¿Cómo funcionarían dos universos en apariencia tan distintos?

El resultado es Dando vueltas, una balada que retrata “el amor que fue y no será”, la lucha por una relación imposible, de contornos épicos y donde la interpretación de ambos fluye sin grandes contratiempos.

Aunque la presencia de Alborán se impone y algunos pasajes saben algo azucarados, se trata de un importante salto para Kidd Voodoo no sólo como vitrina de internacionalización, sino que también en su afán por mostrarse como un artista diverso, inquieto, que intenta escapar de las meras etiquetas del trap. Una victoria con ayuda ajena (Claudio Vergara).