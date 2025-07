Cuando Paul McCartney quiso hacer una película de ciencia ficción con Isaac Asimov

Siempre inquieto, Paul McCartney no solo despliega su interés en la música. También ha cruzado hacia el terreno del cine y el mundo audiovisual, donde ha sumado éxitos y fracasados.

Un interés que no ha cesado. A sus 83 años, acaba de ser confirmado como invitado para la película This Spinal Tap II, la secuela de la afamada película de 1984. Según el director Rob Reiner, “Macca” hará un cameo.

“Le pregunté a Paul McCartney sobre esto. Le dije: ‘Están ustedes, Mick Jagger, Elton John, y aún les gusta actuar. ¿Qué tienen? ¿Es que simplemente aman la música? ¿Y les encanta actuar?’”. Según el cineasta, McCartney respondió: “Sí, y las drogas”, haciendo referencia a una frase de la película.

Desde las películas en que participó como integrante de The Beatles (A Hard Day’s Night, Help! y Let it Be), a “Macca” le llamó a atención el séptimo arte. Tanto que en 1984, lo logró con su propia película, Give my regards to broad street, la que resultó un fracaso.

“Quería participar en la creación de una película. Recordaba de la época de A Hard Day’s Night y Help! lo agradable que es la experiencia. Y hay algo curioso: es un verdadero lujo tener diez personas cuidándote", contó en 1984. Pero no sería la primera vez en intentarlo.

Paul McCartney & Wings en 1974

La película de ciencia ficción que quiso filmar Paul McCartney

Antes de concretarlo, por fin en 1984, McCartney insistió en hacer una película. El intento más serio ocurrió exactamente una década antes. Eran los días de Band on the run (1974), el tercer álbum de Wings, que reimpulsó la carrera del músico.

Band on the run fue número uno en mercados como EE.UU., Reino Unido, Australia, y otros. Por ello, McCartney deseó explorar una extensión del álbum. Así, intentó escribir un guión junto a su esposa Linda. Originalmente, la idea de película se llamaba Cinco y Cinco y Uno.

“Simplemente han estado ahí sentados”, declaró Adrian Sinclair a The Guardian al encontrar las referencias a ese proyecto en los archivos de Asimov. “El tratamiento de Paul parece algo que Paul y Linda tramaron mientras fumaban algo particularmente potente”.

La idea le obsesionaba a “Macca”, pero se dio cuenta que necesitaba a un profesional de renombre. “Siempre había querido hacer una película de Band on the Run -apunta Philip Norman en su biografía de McCartney-. En 1974 le había pedido al gran escritor Isaac Asimov que desarrollara una ‘película musical de ciencia ficción’ en la que una banda de rock descubriera que unos extraterrestres habían asumido su personalidad".

Finalmente, el proyecto no prosperó. Pero el interés permaneció en McCartney como una inquietud que titilaba en su espíritu.