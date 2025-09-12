Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Fiestas Patrias en Maipú

Como una suerte de preámbulo de lo que será el huracán de eventos de la próxima semana, la comuna de Maipú ha querido empezar a festejar las celebraciones patrias con una cita masiva y gratuita. Será este viernes 12 y sábado 13 en el Templo Votivo de Maipú.

Para este viernes 12 están considerados, entre otros, La Combo Tortuga, Pablito Pesadilla y Los Tres. Para el sábado 13 figuran Myriam Hernández y Los Charros de Lumaco. Todo desde las 16.00 horas.

Fonda Nómade

Del 17 al 20 de septiembre en Matucana 100, se realizará la Fonda Nómade. Un evento que en su oferta musical tendrá una variedad de nombres y estilos que van de Santo Barrio a Metalengua. También tendrá comedia a cargo del colectivo Comedia con Arbolitex, que ofrecerá el tradicional juego de la lota, con humor. Entradas vía Passline.

Fonda Corazón de Chile

El Parque Estadio Nacional recibirá a la Fonda Ñuñoa Corazón de Chile, volcada al público familiar. Tendrá la animación de Eva Gómez y Julio César Rodríguez, y en su cartel anuncia a números de la talla de Américo, Viking 5, Santaferia, Los Nocheros, Garras de Amor, Standly, Tomo Como Rey, Juana Fe, Pollo Fuentes, BAFONA, entre muchos otros. Del 17 al 21 de septiembre, entradas vía Ticketpro.

La Gran Fonda Ritmo

Este viernes 12 de septiembre, desde las 19:30 horas se desarrollará la Gran Fonda Ritmo, que reunirá a exponentes del indie chileno. El cartel anuncia a Chini.png, Hesse Kassel, Déjenme Dormir, Boriskarloff y Los Perros de Pavlov. El evento se realizará en el Multiespacio Papagayo (Alameda 240) y las entradas se pueden adquirir vía PortalTickets.

Fonda Nowas

Una fonda de una galaxia lejana, muy lejana, es la que promete la Fonda Nowas. Una experiencia definitivamente diferente que ofrece actividades de Fiestas Patrias, en un ambiente galáctico. Habrá sorpresas y actividades como como pinta caritas, volantines, remolinos y juegos con premios especiales de Nowas. Del 17 al 21 de septiembre en la terraza de Centro Parque, en pleno Parque Araucano. Acceso liberado pero se recomienda reservar en el sitio web del evento.

La Yein Fonda

Un clásico de las Fiestas Patrias se traslada esta vez al Parque Ciudad Empresarial en Huechuraba. Con la presencia de los dueños de casa, Los Tres, el cartel de artistas suma a nombres como The Skatalites, Los Mirlos, Los Jaivas, además de figuras como Gepe, María Esther Zamora, Torito Alfaro, entre otros. El evento está agendado del 17 al 20 de septiembre, entradas en el sistema PuntoTicket.

Fiestas Patrias en Club Chocolate

Un clásico del barrio Bellavista, el Club Chocolate ofrecerá dos noches con shows en vivo. El 19 de septiembre, tendrá en escena a los Pibes Chorros, exponentes de la cumbia villera de Argentina. Las entradas para verlos se pueden adquirir vía Ticketone. Al día siguiente, el sábado 20, será el turno de un clásico de la música chilena, Sexual Democracia, que recorrerá lo mejor de su repertorio. Las entradas para ese show, están disponibles vía Passline.

Fiesta de la Chilenidad

En el Club Aéreo de Melipilla se realizará la Fiesta de la Chilenidad, entre el 17 y el 20 de septiembre. Un evento que se anuncia como familiar y ofrece un cartel de artistas que incluye a nombres como Santaferia, Sonora Malecón, Zúmbale Primo, Los Vásquez, Alanys Lagos, la estrella de la música urbana Gino Mella, entre otros. Entradas en el sistema Passline.

Club Amanda

El clásico local nocturno enclavado en el corazón de Vitacura, celebrará las Fiestas Patrias con música chilena. El miércoles 17 de septiembre se presentará la banda penquista Julius Popper, y al día siguiente, el jueves 18, será el momento de la cumbia desatada de La Guay. Las entradas están disponibles en el sistema Passline.

Semana de la Chilenidad

Un clásico de las Fiestas Patrias se desplegará en el Parque Padre Hurtado (Avda. Francisco Bilbao Nº8105), entre el 17 y el 20 de septiembre. El evento tendrá como artistas estelares a los cuequeros de Entremares y el humor de Bombo Fica. Además tendrá 150 stands temáticos, zonas de comida, exhibiciones ecuestres, entre otras actividades. Las entradas están disponibles vía Ticketplus.

La Fonda del Guatón Salinas

No es en el rodeo de Los Andes, ni le pegaron su puñete. Rodrigo Salinas, el conocido “guatón” que brillara en el Club de la Comedia, abre su propia fonda. El evento se realizará este 12 de septiembre en El Rincón Quirihuano (Av. Beaucheff 1045), Santiago, a partir de las 20:00 hrs. Además de comida típica se espera la presentación de Mystic Chang y el mismo Salinas con su show de comedia. Entradas vía Passline.

Fonda Fiebre del Memo

La Fonda Fiebre del Memo ofrece una alternativa para pasar las fiestas fuera del área de Santiago. En el Munich de Malloco (Av.Balmaceda 2933), el evento se desarrollará el sábado 13 de septiembre, con un cartel que tendrá nombres como Amar Azul, Santaferia, Shamanes Crew, Américo, Alanys Lagos, entre muchos otros. Entradas vía Passline.

Panorama Nacional

Un evento a medio camino entre la celebración de las fiestas patrias y la difusión musical, es el que ofrece Panorama Nacional. Un evento que tendrá la participación de sellos independientes como Fisura, Registro Móvil, Poxi Records, Sello Narval, Transaméricas, Pueblo Nuevo, Sello Casata y Gemelo Parásito. Además tendrá las presentaciones de artistas como Juan Desordenado, Cuchitamon, Maifersoni, entre otros tantos. La cita es este sábado 13 de septiembre, desde las 14 horas en la librería y disquería Clubdefans (Providencia 1100, local 21, Torres de Tajamar).