    “Cumbres Borrascosas”: Abismos de Mal Gusto

    La nueva versión cinematográfica de la clásica novela de Emily Brontë es protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, dos actores con carisma, pero que acá no tienen nada que ver con sus personajes. Por ahora, esta versión de Cumbres Borrascosas corre con ventaja para entrar entre las peores.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Cathy (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi) en "Cumbres Borrascosas", de Emerald Fennell.

    De la misma autora de “tomémonos el agua de la tina en que se bañó Jacob Elordi” en la película Saltburn, llega ahora “veamos cómo queda el pantalón de Elordi si se sienta en unos huevos rotos” o “pidámosle a Margot Robbie que introduzca su dedo en un pez muerto”. Porque si algunos creían que, por el bien de la humanidad, la directora Emerald Fennell ya no insistiría en sus caprichos visuales, ahora sí que no quedan dudas de que llegó más decidida que nunca a espantar con escenas gratuitas y de explícito mal gusto.

    Eso sí, hay que reconocer que la cineasta y actriz británica tiene bastante línea de crédito en Hollywood y que los productores y las estrellas le siguen comprando su receta. Ella parece vender como transgresor, moderno y sensible un estilo que sólo esconde tosquedad, voluntarismo visual y desprecio por el espectador. Ya se notaba algo de eso en Saltburn (2023), aquella historia donde Barry Keoghan era un escalador social que se hacía amigo del personaje adinerado interpretado por Jacob Elordi.

    Elordi y Robbie en una escena de la película.

    Cumbres Borrascosas” (sí, viene con comillas en el original) es una de las más de 35 adaptaciones a la pantalla que se ha hecho de la famosa y perenne novela de Emily Brontë publicada en 1847. En esta oportunidad y en un abierto desafío a las normas de los castings mínimamente creíbles se optó por poner a dos actores que tienen poco y nada que ver con los inolvidables y malditos amantes originales de la novela.

    Los adolescentes Heathcliff y Catherine son interpretados aquí por Jacob Elordi y Margot Robbie, ella casi 20 años mayor que su personaje y él un galán de Hollywood lejano al “gitano de piel oscura” descrito por Brontë. La película, en su favor, al menos acierta en sus primeros minutos, cuando cuenta la niñez de ambos a cargo de Owen Cooper y Charlotte Mellington, criados bajo el mismo techo del señor Earnshaw (Martin Clunes), padre natural de ella y adoptivo de él, a quien ha traído desde Liverpool.

    Imagen de la mansión en que vive Cathy Earnshaw en "Cumbres Borrascosas".

    La historia pasa rápidamente a la vida “mayor” de los críos, ya encarnados por Robbie y Elordi. Cathy es más bien veleidosa y aunque se siente atraída por su hermano adoptivo, siente algo de placer en hacerle esperar su turno. Heathcliff es todo animalidad, pocas palabras, escaso tacto y evidente sensualidad. Aunque parecen incompatibles, están hechos él uno para el otro. O al menos así debería verse en la pantalla si hubiera algo de química entre los actores. Margot Robbie sí se esfuerza en la actuación y se nota que está detrás de la producción de la película, pero Elordi es más bien un retrato que mueve los labios de vez en cuando.

    Como ya se sabe, la tragedia está escrita en el origen de esta narración y la película se interna en los caminos del amor que no puede ser, del matrimonio por conveniencia y del no puedo vivir sin ti, pero tampoco contigo.

    Catherine Earnshaw (Margot Robbie) en una escena de "Cumbres Borrascosas".

    A estas alturas del partido, calificar una película por su acercamiento a la fuente literaria es un ejercicio sin sentido. En ese sentido, la directora Emerald Fennell es libre de tomarse todas las libertades que quiera y ambientar su “Cumbres Borrascosas” bajo el agua si quiere.

    Lo que no se le perdona es que insulte al espectador con actores que no tienen relación con sus personajes, con una historia que pretende llenar sus vacíos con postales del norte brumoso de Inglaterra y que a falta de diálogos creíbles y emociones verosímiles se descanse en una banda sonora omnipresente.

    Hay muchos competidores en la lista, pero por ahora esta versión de Cumbres Borrascosas corre con ventaja para entrar entre las peores.

