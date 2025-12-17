SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Desde temas grabados en los albores de la era del rock, a neoclásicos que tomaron fuerza con el tiempo, las listas de popularidad vuelven a sumar las canciones de navidad. Un eje propio de la industria que ha revelado canciones diversas en composición y temática, incluso abordando decepción.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    *All I want for Christmas is you - Mariah Carey

    Probablemente el neoclásico de Navidad más reconocible de los últimos años. A pesar de que se lanzó originalmente en 1994, suele ser un éxito que reaparece para la temporada navideña y ha crecido cada vez más con el tiempo; entró por primera vez al Top 10 del Hot 100 de Billboard en diciembre de 2017 y al Top 5 en 2018. Este año volvió al tope de la misma lista, completando en total 20 semanas. Un récord absoluto.

    “Cuando la escribí, no tenía ni idea del impacto que tendría a nivel mundial”, dijo la cantante en 2021. “Estoy inmensamente agradecida de que tanta gente la disfrute conmigo cada año”.

    *Last Christmas - Wham!

    Otro single de navidad alejado de la imaginería religiosa; de hecho no tiene que ver mucho con la fecha, ya que trata la historia de una relación fallida. Aun así, el dúo de George Michael y Andrew Ridgely, se las arregló para imponerlo como un nuevo estándar moderno de la festividad. Hoy, volvió figurar en el Billboard Hot 100, en el tercer lugar, mientras que en el Top 50 Global de Spotify está en el segundo puesto.

    La canción fue compuesta por George Michael un domingo mientras visitaba a sus padres junto a Ridgely, en 1984. “Fuimos a su antigua habitación, la habitación en la que habíamos pasado horas de niños grabando pastiches de programas de radio y jingles, la habitación donde guardaba un teclado y algo en lo que grabar sus chispas de inspiración, y me tocó la introducción y la seductora y melancólica melodía del estribillo de Last Christmas -recordó al Daily Mirror en 2017-. Fue un momento de asombro”. El videoclip es el último en que se puede ver a George Michael sin barba.

    *Rockin’ around the christmas tree - Brenda Lee

    Un clásico navideño de viejo cuño, de otra época. Algo anticuado en su letra, que evoca una fiesta de baile navideña, fue grabado por Brenda Lee cuando tenía solo 13 años. Cuando salió a las tiendas, en 1958, no logró gran cosa, pero una vez que la cantante comenzó a ganar popularidad, hacia comienzos de los sesentas, allí la canción se consolidó.

    Usada sobre todo en spots publicitarios, la canción fue grabada por la cantante junto al productor de Nashville, Owen Bradley, quien tuvo una particular idea para acondicionar el lugar. “Owen tenía el estudio helado con el aire acondicionado, y tenía un árbol de Navidad listo para animarse un poco. Nos divertimos mucho”. Hoy, el tema figura en el puesto 4 del Top Global de Spotify y escaló hasta el número 2 en el Billboard Hot 100.

    *Jingle Bell Rock - Bobby Helms

    Un clásico absoluto, gracias a su pegajoso riff inicial de sabor rockabilly, entre Bill Halley y Chuck Berry. Habitual en spots publicitarios y cortinas televisivas, fue considerado el primer sencillo navideño de rock ‘n’ roll, pese a que Bobby Helms, su intérprete, era un músico afincado en el country, estilo en que ya había conseguido un par de sencillos exitosos.

    Los créditos de la canción corresponden a Joe Beal y Jim Boothe, autores que no eran compositores profesionales. Según contó Helms años después, él junto al guitarrista Hank “Sugarfoot” Garland, hicieron cambios sustanciosos en la canción, originalmente titulada Jingle Bell Hop. Además detalló que el punete de la canción (“Qué momento tan brillante, es el momento adecuado para rockear toda la noche...”), lo escribió él. Otro detalle es que Garland también tocó la guitarra en Rockin’ around the christmas tree.

    *Santa tell me - Ariana Grande

    Siguiendo la tradición de la música pop, la estrella Ariana Grande escribió esta canción para la temporada navideña. Lanzada originalmente en 2014, el eje del tema es la decepción que siente por parte de Santa Claus, cruzado por una decepción amorosa. “Papá Noel, dime si realmente estás ahí/No permitas que me vuelva a enamorar/Si él no estará aquí el próximo año”, dice en la letra.

    El videoclip, dirigido por Alfredo Flores y Jones Crow, es una alegre producción de bajo presupuesto en el que Ariana Grande baila con sus amigos con ánimo festivo, además de repartirse regalos y pasar un buen dato. Originalmente, la idea era distinta, con la cantante luciendo una lencería navideña, pero la discográfica no la aprobó y por eso, de emergencia tuvieron que rodar el video que finalmente se conoció. Hoy, está en el Top 5 del Billboard Hot 100 y también está dentro de los 10 primeros en el Top 50 Global de Spotify.

    Lee también:

    Más sobre:NavidadMariah CareyAll I Want For Christmas Is YouWham!Last ChristmasBrenda LeeRockin’ around the christmas treeBobby HelmsJingle Bell RockAriana GrandeSanta tell meBillboardMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    Sumario por viajar con licencia médica: la inmunidad gremial del polémico juez Urrutia que lo protege de sanciones por mala conducta

    Lo más leído

    1.
    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    2.
    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional: todo sobre accesos, transporte y entradas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente
    Chile

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud
    Negocios

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas
    Cultura y entretención

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    Kidd Voodoo agota 12 fechas en Movistar Arena y entra al paseo de las estrellas del recinto

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía
    Mundo

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni