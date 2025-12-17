De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

*All I want for Christmas is you - Mariah Carey

Probablemente el neoclásico de Navidad más reconocible de los últimos años. A pesar de que se lanzó originalmente en 1994, suele ser un éxito que reaparece para la temporada navideña y ha crecido cada vez más con el tiempo; entró por primera vez al Top 10 del Hot 100 de Billboard en diciembre de 2017 y al Top 5 en 2018. Este año volvió al tope de la misma lista, completando en total 20 semanas. Un récord absoluto.

“Cuando la escribí, no tenía ni idea del impacto que tendría a nivel mundial”, dijo la cantante en 2021. “Estoy inmensamente agradecida de que tanta gente la disfrute conmigo cada año”.

*Last Christmas - Wham!

Otro single de navidad alejado de la imaginería religiosa; de hecho no tiene que ver mucho con la fecha, ya que trata la historia de una relación fallida. Aun así, el dúo de George Michael y Andrew Ridgely, se las arregló para imponerlo como un nuevo estándar moderno de la festividad. Hoy, volvió figurar en el Billboard Hot 100, en el tercer lugar, mientras que en el Top 50 Global de Spotify está en el segundo puesto.

La canción fue compuesta por George Michael un domingo mientras visitaba a sus padres junto a Ridgely, en 1984. “Fuimos a su antigua habitación, la habitación en la que habíamos pasado horas de niños grabando pastiches de programas de radio y jingles, la habitación donde guardaba un teclado y algo en lo que grabar sus chispas de inspiración, y me tocó la introducción y la seductora y melancólica melodía del estribillo de Last Christmas -recordó al Daily Mirror en 2017-. Fue un momento de asombro”. El videoclip es el último en que se puede ver a George Michael sin barba.

*Rockin’ around the christmas tree - Brenda Lee

Un clásico navideño de viejo cuño, de otra época. Algo anticuado en su letra, que evoca una fiesta de baile navideña, fue grabado por Brenda Lee cuando tenía solo 13 años. Cuando salió a las tiendas, en 1958, no logró gran cosa, pero una vez que la cantante comenzó a ganar popularidad, hacia comienzos de los sesentas, allí la canción se consolidó.

Usada sobre todo en spots publicitarios, la canción fue grabada por la cantante junto al productor de Nashville, Owen Bradley, quien tuvo una particular idea para acondicionar el lugar. “Owen tenía el estudio helado con el aire acondicionado, y tenía un árbol de Navidad listo para animarse un poco. Nos divertimos mucho”. Hoy, el tema figura en el puesto 4 del Top Global de Spotify y escaló hasta el número 2 en el Billboard Hot 100.

*Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Un clásico absoluto, gracias a su pegajoso riff inicial de sabor rockabilly, entre Bill Halley y Chuck Berry. Habitual en spots publicitarios y cortinas televisivas, fue considerado el primer sencillo navideño de rock ‘n’ roll, pese a que Bobby Helms, su intérprete, era un músico afincado en el country, estilo en que ya había conseguido un par de sencillos exitosos.

Los créditos de la canción corresponden a Joe Beal y Jim Boothe, autores que no eran compositores profesionales. Según contó Helms años después, él junto al guitarrista Hank “Sugarfoot” Garland, hicieron cambios sustanciosos en la canción, originalmente titulada Jingle Bell Hop. Además detalló que el punete de la canción (“Qué momento tan brillante, es el momento adecuado para rockear toda la noche...”), lo escribió él. Otro detalle es que Garland también tocó la guitarra en Rockin’ around the christmas tree.

*Santa tell me - Ariana Grande

Siguiendo la tradición de la música pop, la estrella Ariana Grande escribió esta canción para la temporada navideña. Lanzada originalmente en 2014, el eje del tema es la decepción que siente por parte de Santa Claus, cruzado por una decepción amorosa. “Papá Noel, dime si realmente estás ahí/No permitas que me vuelva a enamorar/Si él no estará aquí el próximo año”, dice en la letra.

El videoclip, dirigido por Alfredo Flores y Jones Crow, es una alegre producción de bajo presupuesto en el que Ariana Grande baila con sus amigos con ánimo festivo, además de repartirse regalos y pasar un buen dato. Originalmente, la idea era distinta, con la cantante luciendo una lencería navideña, pero la discográfica no la aprobó y por eso, de emergencia tuvieron que rodar el video que finalmente se conoció. Hoy, está en el Top 5 del Billboard Hot 100 y también está dentro de los 10 primeros en el Top 50 Global de Spotify.