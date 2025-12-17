SUSCRÍBETE POR $1100
    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    Antes de saltar a la fama con All in the Family y convertirse en el aclamado director de Cuenta conmigo y Cuando Harry conoció a Sally..., Rob Reiner, fallecido trágicamente a los 78 años, tuvo uno de sus primeros papeles en televisión como un "Repartidor" con línea en la serie de superhéroes protagonizada por Adam West. Una historia de Culto.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Tras la trágica noticia del fallecimiento del aclamado actor y cineasta Rob Reiner a los 78 años, el mundo del entretenimiento lamenta la pérdida de una de las figuras más talentosas de Hollywood. Pero pocos saben que el legado de Reiner, que abarca clásicos inmortales como Misery y La Princesa Prometida, comenzó de una manera que hoy sorprende a sus compungidos admiradores.

    Resulta que una de las primeras incursiones de Rob Reiner en la pantalla pequeña lo situó, brevemente, dentro del universo de DC Comics, mucho antes de que el género de superhéroes dominara la taquilla, las redes sociales y las cajitas felices. Reiner tuvo una breve, sí, pero memorable participación en la clásica serie de televisión Batman de los años 60.

    El repartidor que preguntó por Batman

    Resulta que un joven Rob Reiner apareció en un episodio de 1967 de la segunda temporada titulado The Penguin Declines. El entonces actor de 20 años interpretó a un “Delivery Boy” (Repartidor) al servicio de El Pingüino (Burgess Meredith), quien intentaba impresionar a una exagente del Guasón con regalos suntuosos.

    En una escena que hoy se convierte en una curiosa pieza de la historia geek y cinematográfica, Reiner fue el único de los varios repartidores en la escena en tener una línea de diálogo. Su icónica y breve frase fue: “¿Batman?”, pronunciada en respuesta a que la mujer confundiera los obsequios del criminal con una atención del Caballero de la noche, interpretado por Adam West.

    Y esa fue toda la participación de Reiner en la serie. Sí. Una línea.

    Rob Reiner y su esposa Michelle.

    Aunque hay un dato curioso. Pese a que Reiner nunca más protagonizó ni dirigió una película de superhéroes, su carrera posterior lo unió indirectamente al mundo de Batman y el cómic.

    ¿Por qué? Porque a lo largo de su filmografía, dirigió a estrellas que se convertirían en iconos del género, incluyendo a Jack Nicholson (el Guasón de 1989) en A Few Good Men, Michelle Pfeiffer (Gatúbela de 1992) en The Story of Us, y Morgan Freeman (de la trilogía de Nolan) en The Bucket List, y donde además volvió a dirigir a Nicholson.

    El paso atrás de cámara

    Sin embargo, su fama inicial como actor fue catapultada por su papel de Michael “Meathead” Stivic en la influyente comedia televisiva de Norman Lear, Todo en Familia (All in the Family), una de las series más exitosas de los años 70. En ella, Reiner encarnó al yerno liberal, contrapunto intelectual y “saco de boxeo” designado del patriarca Archie Bunker (Carroll O’Connor).

    Su interpretación de Mike Stivic fue magistral. A pesar de ser el personaje que constantemente tenía la razón empírica, Reiner logró un difícil equilibrio contra la poderosa actuación de O’Connor, ganando dos premios Emmy al Mejor Actor de Reparto. La química y el conflicto entre “Meathead” y Archie definieron la serie, siendo fundamental para su vigencia hasta el 2025.

    This is Spinal Tap

    Tras el final de Todo en Familia, Reiner optó por enfocar su maduración profesional detrás de la cámara, embarcándose en una racha de dirección sin precedentes. Su filmografía incluye la innovadora This is Spinal Tap, seguidas de joyas aclamadas por la crítica como Stand By Me (Cuenta conmigo), The Princess Bride, y A Few Good Men (Algunos Hombres Buenos).

    Además, Reiner dejó su sello en la televisión reciente con su último papel notable en The Bear como el consultor empresarial Albert Schnur en la cuarta temporada.

