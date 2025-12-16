SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Pánico y ternura, de la filósofa Paz López, fue el libro chileno más mencionado en el listado de los Mejores Libros de 2025 de Culto y ensaya una escritura que, sin prometer consuelo, abre un espacio para pensar la fragilidad, el cuidado y la vida en común en un mundo atravesado por el miedo, el dolor y la intolerancia.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    La ternura como resistencia: un viaje reflexivo a través del nuevo libro de Paz López

    Es el libro chileno que tuvo más menciones en el listado de los Mejores libros del 2025, publicado el pasado fin de semana en Culto. Se trata del ensayo Pánico y Ternura (Lumen), de la filósofa Paz López.

    Este volumen no es solo un éxito de crítica, sino también un fenómeno de repercusión en librerías y redes sociales, donde su tesis central ha calado hondo. López propone una reflexión profunda y sensible sobre un dilema fundamental de nuestro tiempo: cómo es posible enfrentar un mundo caracterizado por el dolor, la violencia y la intolerancia a partir de un sentimiento aparentemente simple, como la ternura.

    Tal como lo expresa su autora, “La vida no puede no doler, y quizás la ternura sea entonces un refinamiento de los sentidos que nos permite estar cerca de los asuntos de la vida”. Al liberarse de la cursilería o el optimismo vacío, Paz López ofrece una nueva ética del cuidado. Este ensayo sensible y agudo, tal como lo describen los especialistas, ilumina la oscuridad de estos tiempos y se establece como una lectura esencial para entender las nuevas geometrías de la fragilidad y la vida en común.

    ©Lorena Palavecino/Penguin Random House

    ¿Qué comentaron los especialistas?, ¿cuáles son las claves del libro? Evelyn Erlij, editora de la revista Palabra Pública (U. de Chile) señaló: “Es un ensayo sensible y agudo que ilumina la oscuridad de estos tiempos al convertir a la ternura en un espacio desde donde pensar el mundo”.

    Por su lado, Gerardo Jara, de Inquieta Librería, indicó: “Las ideas o pensamientos no sólo necesitan ser dichos sino que también explicados para adquirir la potencia y energía para volverse populares, llamar la atención y poder generar cambios. A mi parecer, Pánico y ternura es un libro que no solo ilumina los gestos y actos sensibles que tanta falta nos hacen sino que también abre una puerta o ventana amable para estos tiempos tan crueles y violentos. En forma y contenido, es un libro espectacular”.

    Antonella Estévez, directora de la radio Uniacc, argumentó: "Pánico y ternura es una hermosa colección de ensayos que oscilan entre el temblor y el abrazo. La filósofa Paz López construye relatos donde lo cotidiano nos ayuda a reflexionar respecto a la vulnerabilidad de ser humano y las posibilidades de encuentro con otros, a través del arte y la empatía. Con un lenguaje accesible y preciso, la autora explora materialidades, cuerpos cruzados por la experiencia y la emoción, vínculos familiares y esa mezcla tan humana de miedo a exponerse al otro y deseo de cuidado. Cada capítulo abre ventanas hacia la posibilidad de sentirnos acompañados en nuestra fragilidad y asombro, en donde queda en evidencia que el peligro de estar vivo se cruza con la potencia de la ternura. Una lectura para sentir y pensar, y hacer comunidad".

    Desde el barrio Bellas Artes, el librero Sergio Parra, de Metales Pesados, opina: “Creo que es un libro muy bueno. Es un ensayo sensible y agudo de la filósofa Paz López, que se revela como un libro espectacular en forma y contenido. Con un lenguaje accesible y preciso, López construye relatos donde lo cotidiano nos ayuda a reflexionar sobre la vulnerabilidad de ser humano y las posibilidades de encuentro con otros a través del arte y la empatía. El libro explora materialidades, cuerpos cruzados por la experiencia y la emoción, y vínculos familiares, analizando esa mezcla tan humana de miedo a exponerse al otro y deseo de cuidado. La autora logra iluminar los gestos y actos sensibles que tanta falta nos hacen, abriendo una ventana amable en la actualidad”.

    ©Lorena Palavecino/Penguin Random House

    López habló con Culto sobre el volumen. “No diría que la ternura cura ni que promete la felicidad, sino más bien que abre un espacio, un pequeño agujero, por donde se cuela la sensación de estar vivos. Y estar vivos no es solo estar alegre, imagínate qué aburrido sería un mundo que machaca una sola tecla afectiva. Anne Dufourmantelle ha sido clave para pensar la ternura de otra manera, sin el azúcar ni la cursilería que muchas veces se pegotea a esa palabra. La pensó como una fuerza afectiva, simbólica y carnal capaz de abrir una ética del cuidado en un tiempo que celebra la autosuperación, la autonomía, la explotación, pero sin dejar de señalar lo cerca que está la hospitalidad de la hostilidad, lo dulce de lo amargo. Por eso no hay idilio en la ternura, no está allí para ser buenos”.

    “Me gusta esa frase de Tom Waits, que dice que la mala escritura está afectando la calidad de nuestros sufrimientos. No se trata de no sufrir, sino de sufrir mejor, de volver a estar adentro de la vida”, añade.

    En el ensayo, López también habla de la fragilidad de la vida, de la dependencia con los otros. “En los últimos años muchas escritoras han venido pensado la fragilidad y la dependencia como formas de ensayar otras geometrías de los cuerpos y los afectos. Pienso en Adriana Cavarero, Marcela Rivera, Juan Evaristo Valls, por mencionar autores que leo con alegría. Se trata allí de imaginar un humanismo distinto, uno que privilegie la inclinación más que la verticalidad, los vínculos más que la autonomía. De todas formas el libro que escribí está lejos de ser una teoría sobre los afectos o una teoría de cualquier tipo, porque lo que me interesaba era precisamente liberarme de esa protección y enfrentarme a lo que sucede cuando uno escribe merodeando las grietas, las incertidumbres, los deseos”, dijo a Culto.

    “Dicho eso, me gusta pensar esas dependencias que no son hacia alguien o algo sino hacia el propio movimiento de la vida, sobre todo porque estamos rodeados de discursos que hablan del fin: el fin de la historia, el fin de la naturaleza, el fin del mundo. Son discursos pesimistas, mortíferos, depresivos, que cierran el mundo por fuera. Prefiero pensar en los comienzos, los nacimientos. Quizás de ahí que en el libro aparezca con tanta fuerza la figura de la madre, no como destino biológico, tampoco como ser de carne y hueso, sino como hecho asombroso: ese cuerpo que conocimos por dentro de pronto se vuelve un enigma que además de perseguirnos para siempre, nos convierte en semiólogos salvajes intentando descifrar ese misterio que es el misterio de la propia vida”.

    Lee también:

    Más sobre:LibrosLa Tercera PMPaz LópezLumenPánico y TernuraSergio ParraMetales PesadosEvelyn ErlijGerardo JaraAntonella EstévezLibros Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Firmes o dialogantes: FA entra en un dilema sobre cómo pararse frente a José Antonio Kast

    Ministro Gajardo y detención de 44 gendarmes: “Este tipo de investigaciones se están llevando en todas las regiones del país”

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    Lo más leído

    1.
    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    15 especialistas eligen los mejores libros del 2025

    2.
    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    “Una batalla tras otra”: la nueva película de Leonardo DiCaprio llega a las pantallas de HBO Max

    3.
    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    4.
    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo
    Chile

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    Colaboración y no coalición: el mensaje de Kast a los partidos que lo apoyan

    Razones de un corte masivo: ¿Por qué 57 mil clientes de la RM se quedaron repentinamente sin luz el lunes por la noche?

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”
    Negocios

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    Corte Suprema anula reorganización de Itelecom por reclamo de fondo de Islas Caimán

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno
    El Deportivo

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    ¿Cómo le fue a Christiane Endler? FIFA adelanta quién fue la ganadora del premio The Best a la mejor arquera

    En vivo: la FIFA entrega los premios The Best 2025

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación
    Cultura y entretención

    Spielberg vuelve a los cines en 2026: mira el primer trailer de El Día de la Revelación

    La potencia de la ternura en tiempos difíciles: las claves del ensayo chileno que iluminó 2025

    Cómo Paul McCartney apareció con un cameo en la última película de Rob Reiner

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”
    Mundo

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni