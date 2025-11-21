BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4

    El nuevo álbum compilatorio, que expande el proyecto original de 1995, reúne algunas joyas que revelan el trabajo en proceso de la música de los Fab, además de canciones menos conocidas de su discografía. A pesar de que incluye material de las ediciones de lujo de Abbey Road y el White Album, hay cosas interesantes.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4

    Un ensayo de All you need is love

    En su origen, el proyecto Anthology permitía apreciar la factura detrás a la música de The Beatles. También a escuchar la trastienda de ciertos hitos, como un ensayo para la participación de The Beatles en el especial Our World, la primera conexión televisiva vía satélite del mundo entre 25 países.

    Para la ocasión, Lennon escribió All you need is love. El grupo resumaba confianza tras la reciente aparición de Sgt. Pepper. Aunque grabaron una pista base 11 días antes de la transmisión en directo, agendada para el 25 de junio de 1967, el grupo ensayó junto a la orquesta, que está aún puliendo el popurrí de música popular que suena al final, aunque ya incluye Greensleaves. Lennon aún no incluye la referencia a She loves you, que soltó durante la grabación.

    Nowhere Man, en progreso

    Un detalle del Anthology 2 fue lo subrepresentado del disco Rubber Soul (1965), un momento clave en la trayectoria del grupo. La nueva entrega aporta con la primera toma de Nowhere Man, grabada la noche del 12 de octubre de 1965, en la misma jornada en que intentaron trabajar Norwegian Wood.

    La toma parte con la introducción de las voces a capella, seguramente para marcar la entrada de los instrumentos. Suenan las guitarras eléctricas (en ese disco, Lennon y Harrison usaron sus nuevas Fender Sonic Blue y otros instrumentos), mientras se escucha a McCartney desarrollar su imaginativa línea de bajo; aún no le incluye algunas de las frases en las notas altas. Una joya que permite comprender cómo los Beatles trabajaban su música.

    La primera toma de In my life

    In my life, la nostálgica canción de Lennon, fue de las primeras canciones trabajadas para Rubber Soul. En la la toma 1 suena la pista de ritmo, bajo, batería, la guitarra solista de Harrison, la guitarra de Lennon y la pandereta de George Martin. Ese día también trabajaron en If I Needed Someone, una de las dos canciones de George Harrison incluidas en el álbum.

    La primera toma ya traza la grabación definitiva. Se escuchan las voces de acompañamiento de McCartney, el riff que toca Harrison y los arreglos en los platillos que toca Ringo Starr. Como aún no estaban seguros de lo que harían en el interludio, grabaron una estrofa instrumental. Días después, el productor George Martin añadió el solo de teclado de sonido clásico, que se volvió un destacado pasaje del álbum.

    This Boy, o la química entre Lennon y McCartney

    Publicada originalmente como la cara B del exitoso single I want to hold your hand, la canción This Boy fue compuesta por Lennon y McCartney en la carretera mientras estaban de gira. Se grabó el 17 de octubre de 1963 y les llevó 15 tomas lograr la grabación definitiva.

    El Anthology 4 recupera las tomas 12 y 13, que se publicaron en el sencillo Free as a Bird en 1995. Se escucha a los Beatles reírse a carcajadas cuando Lennon se equivoca en la letra, uno de sus errores clásicos. “That boy!”, lo corrige de inmediato McCartney. Un registro de la peculiar química entre ambos.

    La trama de Hey Bulldog

    Por años fue uno de esos temas recónditos que se volvió de los favoritos de los fans, sobre todo tras volver a ser accesible con el álbum Yellow Submarine Songtrack. Hey Bulldog, un tema rockero de Lennon fue grabado por los Beatles en una sesión del domingo 11 de febrero de 1968, apenas unos días antes de su viaje a la India para meditar con el Maharishi Mahesh Yogi.

    La canción se trabajó en 10 tomas, con Lennon al piano, McCartney tocando la pandereta, Harrison a la guitarra rítmica y Starr a la batería. Ese proceso es el que recoge la toma sumada al Anthology 4; es decir, el grupo estaba puliendo la pista instrumental, para luego proseguir con ovderdubs; allí McCartney grabó su poderosa línea de bajo y compartió micrófono con Lennon para grabar las voces. Son los Fab a plena capacidad en Abbey Road.

    Lee también:

    Más sobre:The Beatles AnthologyThe BeatlesAll you need is loveNowhere manIn my lifeThis BoyHey BulldogMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por dichos de embajador Brandon Judd

    Tribunal aprueba segundo plan de reorganización de Nova Austral y evita la quiebra

    Cuatro detenidos y más de 1.300 cajetillas de cigarros incautadas deja operativo en Pudahuel

    Parlamentarios, alcaldes, artistas e influencers: quiénes son los nuevos integrantes del comando 2.0 de Jeannette Jara

    Lo más leído

    1.
    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    Contraloría frena privilegios de corporaciones municipales y prohíbe anticipar pago de licencias médicas a funcionarios

    2.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    3.
    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    Jeannette Jara le solicita la renuncia a Darío Quiroga por dichos contra Franco Parisi y su hermana Zandra

    4.
    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    Jueces colmaron la paciencia del gobierno: Gajardo raya la cancha y pide que concursos de notarios respeten nuevas reglas

    5.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Iquique vs. Cobresal en TV y streaming

    Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por dichos de embajador Brandon Judd
    Chile

    Gobierno entrega nota de protesta a Estados Unidos por dichos de embajador Brandon Judd

    Cuatro detenidos y más de 1.300 cajetillas de cigarros incautadas deja operativo en Pudahuel

    Parlamentarios, alcaldes, artistas e influencers: quiénes son los nuevos integrantes del comando 2.0 de Jeannette Jara

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”
    Negocios

    Sebastián Edwards: “La segunda vuelta del año 2029 va a ser entre Boric y Parisi. Y va a ganar Parisi”

    Tribunal aprueba segundo plan de reorganización de Nova Austral y evita la quiebra

    Confianzas: desde el directorio hasta el algoritmo

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025
    Tendencias

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Manuel Pellegrini pone condiciones para dirigir a la selección chilena
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini pone condiciones para dirigir a la selección chilena

    La decisión que tomó Gustavo Álvarez sobre su continuidad tras los líos financieros del presidente de la U

    ¿Fue aprobado de forma unánime? Las versiones cruzadas que empañan el título que la AFA le dio a Rosario Central

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4
    Cultura y entretención

    De Nowhere Man a Hey Bulldog: las 5 joyas que trae The Beatles Anthology 4

    Beatlemanía ofrecerá concierto a 45 años de la muerte de John Lennon

    Quimera: María Becerra presenta su álbum más ambicioso

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump
    Mundo

    Zelenski sostuvo conversación con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz de Trump

    El gobierno francés publica una guía de supervivencia en caso de guerra o catástrofes naturales

    Petro insiste en su idea de un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para salir de la crisis

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios