Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

"Barriendo con lo escrito, la sangre corre aquí...” Con estas palabras del primer adelanto de su próximo álbum, Del Favero retrata escenarios pasados y presentes, recordando lo frágil de aquel consenso que afirma que la vida del otro es sagrada.

"Hicimos de los Días" es el anticipo de un álbum que contiene nueve canciones y viene a integrar la discografía de Del Favero, músico, miembro de Matorral y productor musical que ya cuenta con un EP lanzado en 2019 (“Tres Veces Nuestro”) y un LP de música para un documental (“Es como un Árbol”, 2020), además de la música original para otro documental compuesta junto a Cadenasso (“Cantalao”, 2017).

La canción cuenta con la participación de Rodrigo Muñoz en el bajo e Ítalo Arauz en la batería. La producción, mezcla y máster fue realizada por Del Favero.