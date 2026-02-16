Disco 2026: Pulp vuelve a Chile con show en Movistar Arena
Tal como adelantó Culto, la leyenda del britpop vuelve al país para presentarse en el recinto del Parque O'Higgins el 8 de junio. Las entradas salen a la venta el próximo viernes 20 de febrero vía Puntoticket.
Ya han pasado 3 años desde su última visita y con nuevo álbum More, bajo el brazo, Pulp regresa a Chile. Tal como adelantó Culto en su momento la leyenda del britpop se presentará el 8 de junio en el Movistar Arena.
Pulp llega a Chile con su nuevo disco, More. Lanzado por Rough Trade Records, el disco surgió de una renovada cercanía al escenario y de la sensación de que el grupo aún tiene algo que decir.
Producido por James Ford (Arctic Monkeys, Fontaines D.C.),More combina la inconfundible elegancia, ingenio y melancolía de Pulp con arreglos solemnes, cuerdas y una notable apertura emocional.
Las entradas para ver a Pulp en Chile saldrán a la venta desde las 10AM del viernes 20 de febrero vía Puntoticket.
