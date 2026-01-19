Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy: “Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta”

Una pareja de animadores cuya dinámica, jocosa y alegre, trasciende las pantallas. Tras debutar como dupla de animación en el Patagual el pasado 2025, los periodistas Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy repitieron el plato en un Festival del Huaso de Olmué 2026 que, más allá del folclore y los chistes para adultos, para ellos ha tenido emotividad y cambios.

En entrevista con Culto, antes de la jornada final, ambos ahondaron en lo distintivo de Olmué y sus cambios, junto a las particularidades de su propio vínculo profesional y cómo este ha ido evolucionando hasta la creación de proyectos personales colaborativos.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en Festival de Olmué Foto: TVN.

-¿Qué destacarían como lo más diferente que ha tenido Olmué 2026, en comparación con otras ediciones del festival?

M. L Godoy: Creo que ha tenido harta emotividad. Ha sido una parrilla muy potente y emocionante. Con Eduardo, por ejemplo, comentamos lo increíble que estuvo Myriam Hernández durante la primera noche, llegando en su mejor momento y después de la partida de su papá. Después también fue emotivo lo de Nicole, cuando dijo que el concierto marcó el cierre de un ciclo de 30 años y el inicio de otro. El Flaco dijo que se retiraba y no se retiró por la emoción del público… creo que estos eventos han tenido mucha coherencia con lo que es este festival y lo cercano que es.

Eduardo Fuentes: Yo agregaría que Olmué va dando pasos cada vez más grandes como festival, localidad y en sus eventos anexos. Cuando hablamos del Festival del Huaso de Olmué ya no solamente hablamos de lo que pasa en el Patagual, sino que también de lo que ocurre en la trilla, en la feria de emprendedores, en los hogares que visitamos y otras partes. Se ve cada año un paso más grande y organizado. Creo que durante estos años TVN ha ayudado mucho a profesionalizar aún más este festival. Se nota una alianza fructífera que nos hace felices.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en Festival de Olmué Foto: TVN.

-¿Qué creen que diferencia al Festival del Huaso de Olmué frente a otros eventos que han animado?

M. L Godoy: Es el festival folclórico más importante que tiene nuestro país, por lo tanto, tiene una identidad que ya es parte de nuestra idiosincrasia. Tiene harto que ver con lo que dijo Eduardo: el nivel de actividades que uno tiene, la cercanía con lo rural y las tradiciones que tenemos como país son cosas súper relevantes. Que eso se pueda mostrar por televisión también tiene un valor muy significativo.

Eduardo Fuentes: Hay muchos festivales, particularmente en verano, lo que es muy lindo. Son fiestas hermosas; cada pueblo de alguna manera se viste a la usanza de su festival y eso, para quienes animamos, es un motivo más para trabajar con todo el corazón. Olmué es lo que es hoy por esos 55 años de historia.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en Festival de Olmué Foto: TVN.

-¿Cómo dirían que han cambiado las audiencias que asisten al festival?

Eduardo Fuentes: Últimamente son públicos muy familiares. Vemos muchos niños, sobre todo al comienzo de los espectáculos. Después se van a acostar y ahí podemos contar chistes para adultos (risas). A mí los festivales que me toca animar suelen ser vistos como panoramas familiares. Eso también obliga a los organizadores a buscar artistas que puedan llegar a todos los gustos. Hay que mezclar entre artistas urbanos, tradicionales, más jóvenes… es un desafío.

M. L Godoy: Pasa algo bonito también, a propósito de cómo los tiempos han ido cambiando. Por ejemplo, en el Festival de Viña, como era antes, pasaba que iban artistas que solo iban a ese evento y después la gente no tenía la opción de verlos presentarse en otro lugar. Ahora somos un país al que, en general, vienen todos los artistas y uno puede ver cualquier concierto. También puedes agarrar YouTube o cualquier plataforma y ver a tu artista favorito. Respecto a eso, que el rating televisivo se siga manteniendo tan alto habla de la importancia que siguen teniendo los festivales en nuestro país por lo chilenos que son.

-Según esa evolución mencionada antes que ha tenido Olmué con el paso de los años, ¿cómo ha cambiado la gestión del Festival del Huaso de Olmué, considerando la relación entre medios, entretenimiento, artistas, equipos y nuevas tecnologías?

Eduardo Fuentes: Olmué ha cambiado porque la gestión de medios es distinta. Antes aquí venía el artista, su representante y su maquillador. Hoy andan con equipos audiovisuales, porque cada uno desarrolla productos audiovisuales para sus cuentas. Nosotros mismos andamos con nuestro equipo del podcast Mari con Edu, que nos está acompañando. Nos hacen fotos, videos y estamos haciendo el podcast acá. Nos ha obligado a todos a ampliar la mirada de que hay que estar en múltiples plataformas y diversificar los mensajes.

M. L Godoy: Por ejemplo, y esto también diferencia a este festival de otros, tú estás acá (en el hotel El Copihue) y uno ve a todos los artistas almorzando con sus equipos. Los ves acá y compartes con ellos. Eso también lo hace un festival mucho más cercano.

Eduardo Fuentes: En comparación, el Festival de Viña se divide en múltiples hoteles. Acá todos llegamos al Copihue y almorzamos juntos en un buffet. Nosotros como animadores vemos al artista del día, lo vamos a saludar y saludamos a su staff; está la gente de Bizarro con quienes tenemos buena onda, junto a la gente de producción de TVN. Nos hemos visto aquí varias veces y en otros lugares, entonces se genera una comunidad linda.

M. L Godoy: Por ejemplo, llegamos ayer en la noche y estaba Luck Ra con todo su equipo en mesas de taca-taca y ping-pong. El año pasado nos pasó lo mismo con Ke Personajes.

Mari y Edu

-¿Qué es lo que más destacarían el uno del otro de su relación profesional y su dinámica como animadores?

Eduardo Fuentes: Me encanta trabajar con Mari; por eso tenemos un podcast. Me encanta la gente con humor y Mari tiene mucho, por eso creo que enganchamos bien. Yo no concibo el mundo sin humor. Yo celebro, más allá del profesionalismo que le ha permitido estar en Viña y Olmué, su capacidad de anteponer el humor al ego. A veces la gente se resta del humor porque dicen: “No… ¿qué van a pensar?”. Se necesita profesionalismo y humor, para la gente y para pasarlo bien.

M. L Godoy: Lo mismo por mi parte, pero es más que eso. Eduardo es todo lo que uno quiere en un compañero de trabajo porque es muy profesional, talentoso, generoso, divertido, culto… al final está todo lo que una necesita, porque si una se equivoca o duda de algo, sabe que él va a salir jugando. Tiene el talento y el profesionalismo. Además nos reímos, aunque a veces su bullying es un poco excesivo (entre risas). Es muy fácil trabajar con Eduardo. Tiene muy buen carácter.

María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes en Festival de Olmué Foto: TVN.

-En relación a eso, ¿cuál fue el momento en que su dinámica empezó a fluir y encaminarse hacia el estado de confianza en que está actualmente?

Eduardo Fuentes: El primer beso en Olmué (entre risas). No… fue en el matinal (Buenos Días a Todos). En el matinal empezamos a notar que teníamos un humor parecido. Nos empezamos a reír a veces de cosas inadecuadas y nos retaban.

M. L Godoy: Siempre le digo que se transformó en mi mejor amigo en tiempo récord, porque enganchamos súper rápido. A mí me pasaron hartas cosas durante los años pasados y Eduardo estuvo muy presente. Fue súper importante que estuviera presente en esos momentos y justo se fue dando en el contexto del matinal, donde compartimos más de cinco horas al día.