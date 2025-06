El áspero debate que levantó Sabrina Carpenter con la foto de su nuevo disco (y las conversaciones para traerla a Chile)

Si algo tiene claro Sabrina Carpenter, es que en el actual ecosistema de medios, lo que cuenta es que se esté hablando de ella. Por ello, le bastó con una publicación en sus redes sociales para generar un debate.

El pasado 11 de junio, la cantante publicó la portada de su nuevo disco, Man’s Best Friend, disponible desde el próximo 29 de agosto, a un año de Short n’ Sweet, el álbum con el que consolidó su ascenso como nueva figura del pop.

La imagen fue trabajada por el fotógrafo Bryce Anderson, cuya obra ronda precisamente sobre cuestionar los cánones de belleza y género. Esta generó discusión de inmediato. Se ve a Carpenter de rodillas, vestida con un corto vestido negro, frente a un hombre, al que no se le ve el rostro y le jala su melena rubia.

La polémica portada de Man’s Best Friend, el nuevo disco de Sabrina Carpenter

A tono con los tiempos, la propuesta levantó polvareda. Por ejemplo, la asociación Glasgow Women’s Aid, de Glasgow, publicó una condena a la imagen en su cuenta de Facebook.

“La portada del nuevo álbum de Sabrina Carpenter no es atrevida, es retrógrada -apuntaron-. Imaginarse a cuatro patas, con un hombre tirándole del pelo y llamándolo “El mejor amigo del hombre”, no es subversión".

“Es un regreso a los clichés trillados que reducen a las mujeres a mascotas, accesorios y posesiones, y promueven un elemento de violencia y control. Hemos luchado demasiado por esto”, detallaron en el texto.

Una postura similar, es la de la columnista Arwa Mahdawi, quien en The Guardian situó la portada en el contexto actual. “La imagen del agarrón de pelo es de un pésimo gusto, considerando un testimonio reciente ante el tribunal que afirma que Sean “Diddy” Combs agarró del pelo a su entonces novia Cassie Ventura y la arrastró a otra habitación, donde la agredió (...) Si los fans de Carpenter no ven todos los problemas de estas imágenes, es porque la misoginia internalizada está por todas partes, y es una auténtica barbaridad".

Sabrina Carpenter

“Estoy totalmente a favor de que las mujeres se pongan cachondas en la página principal, pero me cuesta ver la portada de Carpenter como sátira o feminismo sex-positive. Claro, algunas de las mejores sátiras son extremadamente sutiles. Pero esto no es sutil ni sex-positive; es simplemente porno suave que complace la mirada masculina”, agregó.

Hay otras voces que han marcado que la idea tras la portada, está acorde con la manera en que la cantante ha trabajado su imagen. “Carpenter, una aguda estudiante de música pop, claramente está trabajando en la tradición de Madonna de provocación sexual por la provocación misma, burlándose de los tropos y la mojigatería de la gente con una franqueza seductora. Pero en línea, uno podría hacerte creer que ha hecho retroceder la causa del feminismo por unos buenos 10 años”, apuntó la columnista de The Guardian, Adrian Horton.

También agrega un punto. “La incomodidad es palpable, aunque predecible. Aunque la sexualidad femenina es de rigor en la música pop, aún no nos acostumbramos a ver a estrellas del pop en control de su propia sexualidad, y mucho menos a presentarse como sumisas”.

En la misma línea se pronuncia la periodista Bárbara Alcántara. “Lo veo más que todo como una estrategia de marketing para promocionar el disco. Es una fotografía con estética setentera con un objetivo claro, causar impacto para que se hable de este nuevo trabajo”, dice a Culto.

Lo que dicen las dos últimas tiene total sentido. Hasta ahora, Carpenter ha cultivado un perfil provocador, con imágenes que juegan con el doble sentido, poses muy trabajadas (y provocativas) en sus shows y letras en que explora de manera explícita el deseo sexual.

Un ejemplo se puede advertir en Juno, uno de los temas incluidos, precisamente en último álbum Short n’ sweet. Ahí no se va rodeos. “No tengo que decirte nada, tienes un cuerpazo/Oh, sí, lo entiendes/Paquete completo, cariño, me gusta cómo encajas”.

En general, Carpenter desarrolla una escritura muy directa, a menudo con un tono de interpelación a un otro. Puede leerse también en las letras de Manchild, el primer adelanto de su nuevo disco, en que el hablante se refiere a un hombre que mantiene ciertas tendencias infantiles.

“¿Por qué eres tan sexy si eres tan tonto?/¿Y cómo has sobrevivido en la Tierra tanto tiempo?/Si no estoy ahí, simplemente no se hará/Decido culpar a tu mamá“, canta.

La especulación más obvia, es que Sabrina se refiere a su pareja, el actor irlandés Barry Keoghan, en momentos en que hay rumores de quiebre. Pero hasta ahora, la artista mantiene su habitual reserva.

De lo que sí ha hablado, es precisamente del constante escrutinio a sus letras. “Siempre me hace mucha gracia cuando la gente se queja”, declaró a Rolling Stone en una reciente entrevista que fue portada. “Dicen: ‘Solo canta sobre esto’. Pero esas son las canciones que has popularizado. Se nota que te encanta el sexo. Estás obsesionada con él”.

Sabrina Carpenter

Asimismo, detalló estar sorprendida con la reacción hacia el trabajo de las mujeres en la industria. “Realmente siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan desprestigiadas y escrutadas en todos los sentidos”, señaló. “No me refiero solo a mí. Me refiero a todas las artistas femeninas que crean arte ahora mismo”.

Carpenter, no solo juega con las poses, el vestuario, o las letras. También en sus videos propone situaciones que se escapan a lo común; por ejemplo, en el del exitoso sencillo de 2024, Espresso, es detenida por un musculoso policía al final del clip. La situación se usa como un gancho para continuar la historia en el video que le siguió, el de la canción Please, Please, Please, el que tuvo participación de Barry Keoghan.

En la actualidad, Carpenter está en una pausa de su tour Short n’ Sweet, el que empezó en septiembre de 2024 en Estados Unidos, para acumular 22 fechas en la primera parte de esta temporada en Europa. El recorrido lo retomará el 5 de julio en Londres, rematando el 23 de noviembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Tras ello, podría venir el turno de Latinoamérica. Según pudo saber Culto, la cantante figura en la órbita de algunas productoras locales con la intención de que aterrice en Santiago en la primera parte de 2026. Se ha preguntado por presupuestos y la factibilidad de que venga al país con su nuevo disco, en el primer semestre del próximo año. El tour abarcaría también varias plazas de la región.