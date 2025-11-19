BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    El Cuarteto de Nos anuncia segundo concierto en el Teatro Municipal de Viña del Mar: jueves 29 y viernes 30 de enero

    La banda agotó en pocos días la primera fecha de su regreso a Chile. Los uruguayos continúan ampliando su histórico Tour Puertas, regresando para entregar dos de sus conciertos más íntimos a la fecha en Chile, en lo que será su primer paso por la Ciudad Jardín. Entradas a la venta a través de Puntoticket.

    Por 
    Equipo de Culto
    Foto: Karin Topolanski

    El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile al agotar el primer concierto anunciado en el Teatro Municipal de Viña del Mar del jueves 29 de enero. Ahora suma un segundo concierto para el viernes 30 de enero.

    Reconocidos internacionalmente como una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica y embajadoras del rock uruguayo, aterrizará nuevamente como parte de su aclamado Tour Puertas. Esta gira lleva el nombre de su vigésimo y más reciente disco, trabajo lanzado recién en mayo de este año que ya cuenta como singles a canciones como “El perro de Alcibíades”, “En el cuarto de Nico” y “Esplín” y el reciente lanzamiento de “Ganaron los malos” grabado en vivo en el Estadio de Ferro de Buenos Aires.

    Esta serie de conciertos comenzó el pasado 7 de junio en el Movistar Arena de Santiago con un lleno total, pasando a la historia del grupo como el show más grande realizado en nuestro país. Después le siguieron más de cuarenta fechas por América y Europa, alcanzando grandes hitos a lo largo de su carrera.

    Uno de ellos fue haber agotado todas las entradas en su paso por el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, todas vendidas a más de un mes de su realización. Allí reunieron a casi 18.000 personas para disfrutar tanto de su nuevo disco que ya es cantado a la par de sus clásicos, como “Yendo a la casa de Damián”, canción con la que cerraron una noche junto a coro multitudinario.

    Los medios locales destacaron, al igual que en nuestro país, la transversalidad de las generaciones que asistieron a ver a los uruguayos, con cerca de la mitad de ellos siendo menores de 18 años. Esta juventud también se refleja en gestos como llegar disfrazados del personaje de “El cinturón gris”, algo que cada vez se hace más común en sus espectáculos por Latinoamérica.

    Algo similar alcanzaron en el Estadio del Club Ferro Carril Oeste de Buenos Aires (Ferro), recinto en el que se congregaron cerca de 25.000 personas. Con un escenario de primer nivel, la agrupación aprovechó para registrar gran parte del concierto. De allí ya compartieron “Ganaron los malos” a través de su canal en YouTube.

    La agrupación liderada por Roberto Musso (voz, guitarra rítmica) también llegará con Álvaro Pintos (batería), Gustavo Antuña (guitarra, coros) y Santiago Marrero (bajo, teclados).

    La gran cercanía con su fanaticada chilena se ha consolidado con sus recientes visitas como la del Teatro Coliseo en el año 2022, sus dos espectáculos en el Teatro Caupolicán del 2023 y la aparición en los festivales Frontera y SurActivo de ese mismo año. Esta conexión con la banda es la que permite que sus canciones alcancen un nuevo nivel en lo emocional, entregando música siempre acompañada de creativos videos y letras que permiten dejar volar la imaginación en su interpretación.

    Este éxito también lo han traducido en diferentes galardones, y nominaciones, especialmente en los Latin Grammy donde han aparecido en categorías como “Mejor Disco”, “Mejor Canción” y “Mejor Video Clip” además de llevarse los de “Mejor Disco de Rock-pop” por Porfiado y “Mejor Canción de Rock” por “Cuando sea grande” del mismo disco en la edición 2012.

    Las entradas ya están a la venta en Puntoticket con entradas que van desde los $30 mil.

    Más sobre:MúsicaEl Cuarteto de NosMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    En el comando de Jara: la recriminación de Vodanovic a la FRVS por el resultado parlamentario

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue
    Chile

    Diputados oficialistas dan a conocer argumentos de acusación constitucional contra ministro Simpertigue

    Cantante urbano Jere Klein queda con arresto domiciliario nocturno tras formalización por microtráfico de drogas

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género
    Negocios

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta mayor precio del cobre para 2026 y alza de producción

    La pelea ambiental del empresario Jonás Gómez contra el gobierno por el mayor humedal urbano del país

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona
    El Deportivo

    “Hoy se ve la magnitud de lo que pasó”: a 20 años del día que el Bernabéu aplaudió de pie a Ronaldinho en el Barcelona

    El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

    Conmebol escoge tienda oficial para la distribución de merchandising de la Copa Libertadores y Sudamericana

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Miguel Bosé llega a Gran Arena Monticello con “Importante Tour”

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano
    Mundo

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    Apertura de juicios de Nuremberg contra líderes nazis cumple 80 años ante el aumento de la impunidad a nivel global

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?