El Cuarteto de Nos anuncia segundo concierto en el Teatro Municipal de Viña del Mar: jueves 29 y viernes 30 de enero

El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile al agotar el primer concierto anunciado en el Teatro Municipal de Viña del Mar del jueves 29 de enero. Ahora suma un segundo concierto para el viernes 30 de enero.

Reconocidos internacionalmente como una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica y embajadoras del rock uruguayo, aterrizará nuevamente como parte de su aclamado Tour Puertas. Esta gira lleva el nombre de su vigésimo y más reciente disco, trabajo lanzado recién en mayo de este año que ya cuenta como singles a canciones como “El perro de Alcibíades”, “En el cuarto de Nico” y “Esplín” y el reciente lanzamiento de “Ganaron los malos” grabado en vivo en el Estadio de Ferro de Buenos Aires.

Esta serie de conciertos comenzó el pasado 7 de junio en el Movistar Arena de Santiago con un lleno total, pasando a la historia del grupo como el show más grande realizado en nuestro país. Después le siguieron más de cuarenta fechas por América y Europa, alcanzando grandes hitos a lo largo de su carrera.

Uno de ellos fue haber agotado todas las entradas en su paso por el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, todas vendidas a más de un mes de su realización. Allí reunieron a casi 18.000 personas para disfrutar tanto de su nuevo disco que ya es cantado a la par de sus clásicos, como “Yendo a la casa de Damián”, canción con la que cerraron una noche junto a coro multitudinario.

Los medios locales destacaron, al igual que en nuestro país, la transversalidad de las generaciones que asistieron a ver a los uruguayos, con cerca de la mitad de ellos siendo menores de 18 años. Esta juventud también se refleja en gestos como llegar disfrazados del personaje de “El cinturón gris”, algo que cada vez se hace más común en sus espectáculos por Latinoamérica.

Algo similar alcanzaron en el Estadio del Club Ferro Carril Oeste de Buenos Aires (Ferro), recinto en el que se congregaron cerca de 25.000 personas. Con un escenario de primer nivel, la agrupación aprovechó para registrar gran parte del concierto. De allí ya compartieron “Ganaron los malos” a través de su canal en YouTube.

La agrupación liderada por Roberto Musso (voz, guitarra rítmica) también llegará con Álvaro Pintos (batería), Gustavo Antuña (guitarra, coros) y Santiago Marrero (bajo, teclados).

La gran cercanía con su fanaticada chilena se ha consolidado con sus recientes visitas como la del Teatro Coliseo en el año 2022, sus dos espectáculos en el Teatro Caupolicán del 2023 y la aparición en los festivales Frontera y SurActivo de ese mismo año. Esta conexión con la banda es la que permite que sus canciones alcancen un nuevo nivel en lo emocional, entregando música siempre acompañada de creativos videos y letras que permiten dejar volar la imaginación en su interpretación.

Este éxito también lo han traducido en diferentes galardones, y nominaciones, especialmente en los Latin Grammy donde han aparecido en categorías como “Mejor Disco”, “Mejor Canción” y “Mejor Video Clip” además de llevarse los de “Mejor Disco de Rock-pop” por Porfiado y “Mejor Canción de Rock” por “Cuando sea grande” del mismo disco en la edición 2012.

Las entradas ya están a la venta en Puntoticket con entradas que van desde los $30 mil.