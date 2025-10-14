El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo
Los DJs suizos presentarán su show “X – The Future Is Unknown”, el 21 de marzo de 2026 en el Club Hípico. La inscripción a SM Friends ya está disponible para acceder a la preventa exclusiva desde el 16 de octubre a las 11:00 hrs., con venta general a las 13:00 hrs. en Punto Ticket.
El dúo Adriatique, destacado exponente de la electrónica, regresa a Chile para presentar X – The Future Is Unknown, el mismo con el que sorprendieron al público local en septiembre de 2024.
La gira mundial de “X” ha pasado por ciudades importantes como Tulum, Zúrich, Dubái y Nueva York, y su regreso a Chile, la producción y escenografía estarán a cargo de Street Machine
La visita a Santiago es una oportunidad única para vivir en vivo sus últimos éxitos, como los aclamados The Big Idea y All for the Love, que se han convertido en himnos en sus sets alrededor del mundo. Además, el 2025 ha sido un año de gran consolidación para el dúo, con el lanzamiento de un notable remix del icónico tema de Timbaland y Nelly Furtado, “Give It To Me 2025”, que ha generado gran revuelo.
La inscripción para la preventa estará disponible a partir del 16 de octubre, a las 11 Hrs. La venta oficial de tickets se realizará el mismo día a las 13 Hrs. a través de Punto ticket.
Lo Último
Lo más leído
1.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.