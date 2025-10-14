El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo

El dúo Adriatique, destacado exponente de la electrónica, regresa a Chile para presentar X – The Future Is Unknown, el mismo con el que sorprendieron al público local en septiembre de 2024.

La gira mundial de “X” ha pasado por ciudades importantes como Tulum, Zúrich, Dubái y Nueva York, y su regreso a Chile, la producción y escenografía estarán a cargo de Street Machine

La visita a Santiago es una oportunidad única para vivir en vivo sus últimos éxitos, como los aclamados The Big Idea y All for the Love, que se han convertido en himnos en sus sets alrededor del mundo. Además, el 2025 ha sido un año de gran consolidación para el dúo, con el lanzamiento de un notable remix del icónico tema de Timbaland y Nelly Furtado, “Give It To Me 2025”, que ha generado gran revuelo.

La inscripción para la preventa estará disponible a partir del 16 de octubre, a las 11 Hrs. La venta oficial de tickets se realizará el mismo día a las 13 Hrs. a través de Punto ticket.