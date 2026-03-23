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    Culto

    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelve a Chile con nuevo disco

    Uno de los proyectos más estimulantes nacidos en el pop latino en los últimos años fija su retorno a poco tiempo de haber pasado por partida triple por la capital en 2025.

    Por 
    Equipo de Culto
    El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso vuelven a Chile con nuevo disco

    CA7RIEL & Paco Amoroso están de vuelta. La dupla argentina que saltó a la fama gracias a un reciente Tiny desk donde desplegaban las múltiples direcciones de su música, desde la salsa hasta el jazz, presentó la semana pasada el disco FREE SPIRITS, donde de hecho regresan a esa fórmula diversa.

    Ahora, les tocará defenderla en vivo. El proyecto emprenderá una nueva gira para mostrar la producción, la que los llevará a recorrer Latinoamérica, Norteamérica, el Reino Unido y Europa.

    La gira, promovida por Live Nation, presentará su explosivo espectáculo en vivo en recintos emblemáticos como el Anfiteatro Red Rocks, Radio City Music Hall, Greek Theatre de Los Ángeles, O2 Academy Brixton de Londres y el Movistar Arena de Madrid, consolidando aún más su ascenso como una fuerza global en las giras internacionales.

    En Chile, confirmaron su regreso el próximo 23 de noviembre en Movistar Arena. Se trata de un nuevo paso por el país luego de estar en 2025 en el festival Lollapalooza Chile, en el mismo Movistar Arena y teloneando a Kendrick Lamar en el Estadio Monumental. Todo ello como parte de su anterior título, Papota.

    Los tickets para Santiago estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo a las 11:00 am, iniciando con la preventa exclusiva para clientes de Banco de Chile. La venta general comienza el jueves 26 de marzo a las 11:00 a. m. Todos los tickets estarán disponibles en Puntoticket.com

    El tour también ofrecerá un paquete y experiencia VIP para que los fans lleven su experiencia del concierto al siguiente nivel. El paquete incluye una entrada general con acceso prioritario a la cancha frontal, artículos exclusivos de merchandising VIP, entrada anticipada al recinto y mucho más. Para más información, visita Puntoticket.com

    Más sobre:CA7RIEL & Paco AmorosoMovistar ArenaMúsicaMúsica culto

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