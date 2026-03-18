El fenómeno no se detiene: la nueva aventura animada de Stranger Things llegará a cines

Un spin-off de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, llegará a la plataforma el 23 de abril. Sin embargo, el gigante del streaming ya planea su estreno en los cines el 18 de abril. Stranger Things: Relatos del 85 es una animación que busca rellenar los huecos en la serie original.

Créditos a Netflix

La llegada a la pantalla grande sería para los cines de la cadena AMC en Estados Unidos. En las funciones, los espectadores podrán ver los primeros dos episodios de la serie, cinco días antes del estreno mundial. El material revelado llegaría a una duración de 55 minutos. El movimiento sería similar al estreno en salas del final de Stranger Things 5, aunque a una escala mucho menor.

A pesar del término de la serie original con la quinta temporada, el mundo de Stranger Things todavía tiene historias para entregar. Relatos del 85 sería el primero de los spin off que expanden el universo de los niños de Hawkins. El segundo estaría también en camino, explorando la piedra que hace la conexión con el Azotamentes, un elemento ligado al origen de los poderes de Vecna.

Créditos a Netflix

Un regreso al invierno en Hawkins

Stranger Things: Relatos del 85 llevará a los espectadores de vuelta a Hawkins para una nueva aventura. Esta serie tomará lugar entre los hechos de la temporada dos y tres, con la tranquilidad asentándose en el lugar. Pero un misterio nuevo aparece debajo del manto de nieve que cubre a la localidad. Con ello, monstruos distintos a los vistos en la historia original amenazan el pueblo.

Créditos a Netflix

Para esta entrega no volverá el reparto original de la serie. Los personajes serán retomados por otros actores, quienes darán su voz. La historia seguirá al grupo original formado por Eleven (Brooklyn Davey), Mike (Luca Diaz), Will (Benjamin Plessala), Dustin (Braxton Quinney), Lucas (Elisha Williams), Max (Jolie Hoang-Rappaport).

Además de sus acompañantes adultos como Jim Hopper (Brett Gipson) y Steve Harrington (Jeremy Jordan). Al grupo se añadirá un nuevo miembro Nikki Baxter, interpretada por Odessa A’zion.

Según los directores de la serie original, Matt y Ross Duffer, el spin-off intenta evocar una animación de los años 80. Esta decisión serviría también para sortear los límites que tiene un live-action. “Eric y su equipo podían simplemente volverse locos. Y lo han hecho”, sentencia la dupla.

La dirección del proyecto está a cargo de Eric Robles, conocido por sus trabajos en Fanboy y Chum Chum (2009), Glitch Tech (2020) y Los X (2005). En la producción están los hermanos Duffer y en la producción ejecutiva está Shawn Levy.

El director Eric Robles comentó que tenía la idea de hacer un proyecto relacionado con el género de terror. Pese a esto, al momento de mostrar la idea a Netflix, le explicaron que su idea competiría con otros lanzamientos importantes que tenían planeados. “Lo entendí completamente”, dijo el showrunner para Animation Megazine.

Meses después, Netflix llamó al director para ofrecerle una propuesta alrededor de su idea. Se trataba de una serie de animación sobre el mundo de Stranger Things. Esta había sido una historia que a Eric Robles le había gustado mucho, por lo que aceptó. “Tenía ocho o nueve años en 1985. Sé de meterse en problemas andando en bicicleta hasta tarde en la noche”, añadió.

Un gran punto muerto para la creación de la serie era cómo continuar después de la temporada 2, donde los portales al Upside Down fueron sellados. El director detalla que todos sus esfuerzos fueron para poder resolver este conflicto. “Inmediatamente nos pusimos en el teléfono y terminamos discutiendo por una hora y media sobre todas las historias posibles”.

El productor ejecutivo Shawn Levy ha adelantado que el tono del material original va a ser distinto tanto en la trama como en lo visual.

El trabajo está hecho para llenar los huecos que quedaron tras el término de la serie. “A los hermanos Duffer les encantaba cierto estilo de animación y dibujos animados para toda la familia de los 80 y 90, y esta serie está hecha con ese espíritu. Así que no es ‘Stranger Things, pero animada’, tiene un tono y un estilo muy propios”, dijo para The Hollywood Reporter.

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