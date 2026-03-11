El Sol y la Luna abren programación familiar 2026 en GAM

Este 2026 GAM quiere que el lema de su campaña “Brutalmente creativos” la vivan todos los públicos, por lo que preparó una oferta con creaciones familiares que servirán de inspiración para niños y niñas, despertando la imaginación de todas las edades.

La invitación es a sumergirse en historias con personajes mágicos y mensajes que ayudarán al aprendizaje y el disfrute. Teatro, danza, circo y música forman parte de la apuesta.

“Este año queremos ser una alternativa entretenida para que las familias vengan a disfrutar del centro, del barrio Lastarria y de nuestra programación. Cada mes contaremos con una oferta artística diversa, sumado a talleres y programas educativos. Fomentamos el valor de lo presencial, el vivir en espacios en comunidad, porque creemos que ayuda a niños, niñas y jóvenes a potenciar la creatividad, la empatía y la imaginación”, comenta la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí Olbrich.

“Las islas también duermen” abrirá la programación dedicada a la familia, entre el 14 y el 29 de marzo. El año pasado la obra, dirigida por María Paz González, encantó a las infancias y sus acompañantes con una puesta en escena inmersiva y sensible, que combina relato, música original y visualidades poéticas.

En escena, el Sol y la Luna cuentan la vivencia de Simbad, el marino, quien declara su hogar sobre el lomo de una ballena dormida. El montaje, que tiene funciones distendidas, invita a imaginar otras formas de cuidar el planeta y convivir con la naturaleza.

En abril, entre el 11 y el 19, la compañía Manada, dirigida por Francisco Medina, traerá dos de sus obras más queridas. “Lavarropas”, donde las prendas de una familia cobran vida, moviéndose y bailando para celebrar la diferencia, y “Un bosque”, donde la audiencia es invitada a adentrarse en un bosque para habitar el silencio, la belleza y la diversidad.

En mayo, del 2 al 10, vendrá otra de las favoritas del público infantil y la crítica, “El niño de los fósiles”. La pieza de Teatro Marote, creada especialmente para la comunidad neurodivergente, es dirigida por Scarlett Carrasco y está inspirada en un hecho real que tuvo lugar en Los Vilos en la década del 70.

A través de marionetas, y usando la técnica del marote -muñecos híbridos a escala humana manipulados por intérpretes-, la obra nos sumerge en la vida escolar y las aventuras del pequeño Gabriel, un niño que no calza con los modelos de enseñanza de la época. Una invitación a acoger la diferencia.

En junio, será el turno de “Infinita, paisajes de Gabriela”, una producción GAM con el sello de la compañía La llave maestra (“El carnaval de los animales”, “Pareidolia”, entre otros).

Se trata de un tributo a Gabriela Mistral, a través de un viaje onírico por sus recuerdos, sus obras y su vida. En escena, la poeta chilena es llevada por personajes de sus obras a un mundo mágico, espiritual y emocional de su propia memoria. Las funciones serán entre el 20 de junio y el 5 de julio.

En música, el grupo Nerven&Zellen celebrará sus 10 años con “NZ Canal infantil en vivo”, una performance que reúne música, baile y Lengua de Señas Chilena. En escena, la compañía interpretará sus videoclips con canciones populares del grupo Mazapán. 8 y 9 de agosto.

Agosto y septiembre estarán reservados para el circo contemporáneo, que traerá dos montajes. “Tormenta”, un espectáculo de circo familiar de la compañía El Límite de lo Propio que combina acrobacias, malabares y danza para jugar con las fuerzas y energías de la tormenta. Del 22 al 30 de agosto.

Por su parte, tras una residencia en GAM, el Colectivo Circo Virtual presentará “Sismo” una experiencia escénica-telúrica que reflexiona sobre la naturaleza humana. Del 27 de agosto al 13 de septiembre.

Además, habrá dos festivales dedicados a las infancias: Famfest, certamen internacional de teatro familiar, y FestiCrin, muestra donde se presentarán creaciones musicales de distintas bandas.

A estos imperdibles familiares se suman los ya tradicionales panoramas, como las lecturas maratónicas, los talleres de invierno, los laboratorios para las infancias, las actividades en Biblioniños y las funciones educativas.

Entradas en gam.cl.