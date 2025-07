El triunfal regreso de ¿Y Dónde Está el Policía? y la gran química de Liam Neeson y Pamela Anderson con alerta de romance

Tres décadas después, y luego de más de un intento fallido, la saga ¿Y dónde está el policía? regresa a la pantalla grande. Esta vez lo hace de la mano del director Akiva Schaffer, el productor Seth MacFarlane y un elenco encabezado por Liam Neeson y Pamela Anderson. Respaldada por elogiosos comentarios, llegará a los cines nacionales el próximo 14 de agosto.

La historia sigue a Frank Drebin Jr. (Neeson), el hijo del personaje encarnado por Leslie Nielsen en los años 80 y 90. Veterano policía de Los Angeles, aún se pregunta por qué debe ceñirse a la ley en vez de cumplir las reglas a su antojo.

Paramount Pictures

Tal como su padre, tiene un interés amoroso y un enemigo al que derrotar. La nueva bomba es Beth Davenport (Anderson), una blonda femme fatale, y el malo es Richard Cane (Danny Huston), un multimillonario que planea liberar un gas tóxico que exprimiría las cualidades más animales de los humanos y le permitiría reconstruir la sociedad a su gusto. Ambos están conectados: Beth es la hermana de un hombre que murió en misteriosas circunstancias relacionadas con la compañía de Crane. Su objetivo principal es descubrir la verdad, no seducir al protagonista.

Siguiendo la lógica de la franquicia creada por David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker, nada es demasiado serio en la nueva entrega. De hecho, todo lo contrario. El guión escrito por Akiva Schaffer, Dan Gregor y Doug Mand se deleita exprimiendo el absurdo de la fórmula, un largometraje donde la trama es sólo una excusa para desatar las carcajadas del público.

Eso incluye jugar con la imagen de Liam Neeson como justiciero, un tipo de personaje que inauguró en Búsqueda implacable (2008) y revisitó en múltiples ocasiones en producciones de calidad fluctuante. El intérprete irlandés es más un especialista en acción que un comediante –a diferencia de Leslie Nielsen–, pero esa es justamente la gracia: verlo abrazar el desparpajo y desprenderse de su ya clásico rol.

Photo Credit: Frank Masi

“Liam Neeson está a la altura del legado de Leslie Nielsen en una secuela que provoca risas y demuestra que las comedias pertenecen al cine”, señaló IndieWire. “La comedia de Akiva Schaffer sabe perfectamente lo disparatadas e inmorales que pueden ser las películas de Liam Neeson. ¿Y dónde está el policía? no respeta ese género. De hecho, la única razón por la que ¿Y dónde está el policía? respeta a su propia estrella es porque Neeson está dispuesto a burlarse de sí mismo y, por extensión, de muchas de las películas que ha hecho en los últimos 15 años”, argumentó The Wrap.

En tanto, la revista Time giró su atención en Pamela Anderson, quien tuvo un aplaudido regreso a la industria con The last showgirl (2024), de Gia Coppola e incluso estuvo nominada a la última edición de los Globos de Oro por ese rol. “Está gloriosa en ¿Y dónde está el policía? Todo lo que hace, incluso en un filme no siempre tan divertido, funciona”, planteó, asegurando que “a veces una actuación, incluso en una comedia tonta, se siente como un salvavidas”.

“Ella y Neeson escenifican con alegría los chistes más crudos del filme (...) Su elección es tan acertada que parece inevitable; ¿quién más sino Neeson y Anderson podrían haber continuado lo que Nielsen y Priscilla Presley dejaron?”, expresó Vanity Fair.

Photo Credit: Paramount Pictures

“La química fluida en pantalla entre Neeson y Anderson no servirá de mucho para calmar los actuales rumores sobre un romance en la vida real”, anotó The Telegraph, medio que afirmó que la actriz interpreta su papel de manera “encantadora”.

Las informaciones que apuntan a un eventual romance entre las estrellas de la cinta se han esparcido durante los últimas horas, algo que en parte ha llamado la atención porque es la primera vez que el actor tiene un romance público desde el deceso de Natasha Richardson, su esposa fallecida en 2009. Esos rumores ya son parte del anecdotario de una película que ha reanimado una saga por la que ya nadie apostaba un peso.