Es solo rock ‘n’ roll: los Rolling Stones estarían trabajando en un nuevo álbum

The Rolling Stones

Los legendarios The Rolling Stones estarían de regreso en el estudio, trabajando en un nuevo disco, según un reciente reporte.

El matutino The Sun, informó que Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Steve Jordan (el baterista que tomó el puesto del fallecido Charlie Watts), están en pleno proceso de trabajo, desde abril en los Metropolis Studios, en Londres.

Hasta ahora, se sabe que los Stones estarían trabajando unas 13 canciones para el disco que sucederá a Hackney Diamonds (2023), con el que rompieron un período de 18 años sin publicar material original.

Según una fuente que habló con The Sun, el grupo pudo despejar su agenda. “Originalmente, el plan era que llevaran su enorme gira estadounidense al Reino Unido y Europa este verano, pero los promotores no consiguieron concretar las fechas. En cambio, los Stones decidieron volver al estudio y grabar su próximo álbum. Es un gran alivio para sus fans, que no tuvieron la oportunidad de verlos en directo este año”.

Cuando publicaron Hackney Diamonds, los músicos declararon que tenían más material, de hecho, para ese disco, trabajaron sobre unas 23 canciones, de las que finalmente seleccionaron 12. “Hay mucho más material de Hackney Diamonds en el que trabajar", aseguró Keith Richards.

Hasta ahora, los Rolling Stones aún no han hecho comentarios sobre los rumores de un nuevo álbum.