La mala opinión que tenía Morrissey por Ian Curtis y Joy Division

Eran de la misma ciudad, pero no necesariamente generaron una conexión. Morrissey, al frente de The Smiths, de alguna forma marcaba un contrapunto a la oscuridad que desplegó Ian Curtis en Joy Division.

Corría 1984, y Moz, junto a un joven George Michael (por entonces en Wham!), fueron invitados al programa Eight Days a Week, de BBC, para hablar de Joy Division, banda que se había acabado cuatro antes, con la muerte de Curtis.

Por entonces se publicaba el libro An Ideal for Living: A History of Joy Division, de Mark Johnson. Por ello, es que los músicos fueron consultados por su visión sobre el grupo que después dio paso a New Order.

Ian Curtis de Joy Division

“Creo que la mayoría de la gente tiene una perspectiva de Joy Division únicamente por el hecho de la muerte de Ian Curtis. Es el único factor que la gente quiere discutir. Joy Division es un grupo al cual realmente no aprecio tanto. Los vi un par de veces por accidente, pero ahora los aprecio y creo que tenían el espíritu de esos tiempos, sin embargo creo que eso era algo totalmente falso”, dijo Moz.

Por su lado, George Michael sorprendió. “Realmente me gustan, sí”, señaló el artista. De hecho realmente me gusta Joy Division, particularmente su segundo álbum Closer. El B-Side de Closer (1980) es uno de mis álbumes favoritos. Es simplemente hermoso”, añadió.

Morrissey

Como sea, la opinión de Morrissey, incluso coincide con lo que planteó en su momento Johnny Marr. En su opinión, Joy Division permeó a la imagen de las bandas de Manchester. Ello explica en gran medida buena parte del sonido de los Smiths.

“No es necesario moverse a Londres, pero lo que me molesta es toda esa ‘cosa Joy Division’. Es muy condescendiente ser una banda de Manchester. La música aquí es de bastante mala calidad. Tiene un sentido, pero es el equivocado. Las bandas necesitan ser más positivas y dejar de limitarse a sí mismas”, dijo Marr, en declaraciones recogidas en el libro The Smiths 1983-1984... y el Pop Cambió para Siempre, de Marcos Gendre.

Desde esa intervención, no hay más registro de una opinión de “Moz”, sobre Curtis.