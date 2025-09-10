Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo más Titae DJ -el clásico bajista de Los Tres disparando música desde las consolas-, encenderán el Teatro Caupolicán con sus más grandes e influyentes canciones.

¿La fecha? El 20 de noviembre a las 20:00 horas en un extraordinario encuentro de la música chilena y continental en el recinto de calle San Diego. Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket.

El enorme arraigo de ambas figuras, a quienes además les une una larga amistad, ha sido elocuente en sus aplaudidos shows a tablero vuelto dentro y fuera de Chile –como hace solo semanas en el Electric Brixton de Londres–, y en grabaciones en conjunto como su versión de “El triste”, de José José.

Las selecciones bailables de Titae Lindl como DJ, junto a los grandes boleros, cuecas, valses y a go-go de Álvaro Henríquez & Pettinellis con Macha y El Bloque Depresivo, marcarán una jornada para cerrar la cartelera musical chilena de esta temporada 2025.