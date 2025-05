Fito Páez vincula feminismo y música urbana: “Cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye”

Hace tiempo que el cantautor argentino Fito Páez le viene mostrando los dientes a la música urbana. Definitivamente, no es para nada de su gusto.

A principios de abril, lanzó lapidario en entrevista con Rolling Stone: "“El reggaetón no tiene obra. No es un género que tenga ni historia… Al reggaetón lo desaparece Mozart, lo desaparece Bach, ni siquiera nosotros. Sobre todo, es una música misógina, atrasa la aguja. A las chicas progresistas les digo: ‘No bailen reggaetón, boludas. Porque todo contra lo que vos estás peleando, está escrito ahí’”.

Después remató: “Entonces, yo no pertenezco a ese mundo. Es una expresión que no tiene nada que ver conmigo, nada. De hecho, están las antípodas. Pareciera la música de la época del fascismo, o del nuevo fascismo; cuanto menos inteligente, más bruto, menos acordes, menos melodía, más básico el ritmo… Bueno, se supone que es lo que funciona. Y si funciona así, el señor George Orwell no estaba tan equivocado. Iban a hacer un plan con el que iban a dominar a la gente con tres o cuatro elementos, y tenía razón”.

Ahora, volvió a atacar a los ritmos derivados del reggaetón y el trap.

Fito Páez. Foto: Dedvi Missene/La Tercera

Sus frases contra la música urbana

En el marco de la promoción de su nuevo disco, Novela (2025), una ópera rock que viene trabajando hace 30 años y que hoy despierta opiniones mixtas por parte de la crítica, el artista visitó el programa Mirá quien vino de la radio en línea Futurock, donde habló del álbum y también de su nutrida y aplaudida trayectoria.

En diálogo con Julia Mengolini, Páez se lanzó de entrada contra el sonido urbano: “Esa música de una sola nota es la que está generando el puto mercado. A mí me aburre”.

En eso, Mengolini señaló: “Te agrego que vos dijiste: ‘estas músicas de ahora se llevaron puesta la melodía y la armonía’. Quedó solo el ritmo y ni siquiera entramos en las letras que... mamita… Incluso una evaluación muy feminista de tu parte, en el sentido en el que ¿cómo puede ser que todo sea que muevan el culo?”, se preguntó la locutora.

La respuesta de Páez fue directa y al grano: “Y si van a bailar eso, sepan, sobre todo las chicas colegas, que están peleando una cosa y después están bailando otra”.

Luego, agregó: “Yo pienso que todo se puede bailar, Prince, García, Spinetta, Chico Buarque, Steely Dan, Johnny Mitchell, Aretha Franklin. Se pueden bailar un montón de músicas, pero si decidís bailar esa que te van a perrear y te van a garchar toda la noche, es problema tuyo”.

“Después, cuando vayas a defender los derechos al Congreso, no me pidas que te apoye más. Hay algo ahí donde los movimientos que no generan estéticas, manifiestos, obras, se caen de alguna forma, o están flojos de papeles”, aseguró.

Sus palabras generaron una polémica explosiva en redes sociales y abrieron el debate sobre el rol del lenguaje urbano en la actualidad.