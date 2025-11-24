Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

El dúo Frank’s White Canvas estrenó su segundo disco This Will Hurt, This Will Heal, un álbum que retrata el proceso de transformar momentos difíciles en algo que tenga sentido y lugar en la propia historia. Más que un relato de “superación”, el disco muestra ese punto incómodo donde el dolor y la sanación conviven al mismo tiempo.

El nuevo álbum tendrá su debut en vivo en nuestro país con la gira que el dúo realizará en diciembre, con una parada especial el jueves 11 en Club Chocolate. Este proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2025 - 2026 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este segundo álbum llega a cuatro años de su debut y encuentra a Karin Aguilera y Francisca Torés en un momento muy distinto de sus vidas: hoy están radicadas en Alemania, girando constantemente y construyendo una nueva etapa juntas: “Más que un disco sobre ‘enfrentar el dolor y seguir adelante, estas canciones nacieron de sacar temas incómodos de la cabeza y dejarlos vivir en canciones. A diferencia de My Life, My Canvas —que funcionaba casi como un manifiesto y miraba hacia atrás— este nuevo trabajo fue escrito “en tiempo real”, detallan.

This Will Hurt, This Will Heal se grabó en Londres junto al productor Dimitri Tikovoi (Placebo, Blondie, The Horrors), quien tuvo la misión de plasmar en el estudio la nueva realidad emocional de la dupla: “esta vez tomamos muchos riesgos. Hemos crecido bastante en el proceso de encontrar nuestro sonido como dúo y esa claridad nos permitió explorar cosas nuevas”, dicen. Por su parte, Tikovoi apunta: “entramos al estudio con la mente abierta y terminamos descubriendo sonidos y direcciones que nos sorprendieron. Es raro trabajar en algo que se siente tan vivo”.

El disco no romantiza el sufrimiento ni lo convierte en tragedia: habla de lo incómodo que es cambiar, de los pequeños desprendimientos que implica crecer, y de esas etapas donde duele, pero también se siente que algo nuevo está empezando. El álbum captura la honestidad de ese proceso, transitando por caminos iluminados en canciones como Carry On y también es capaz de adentrarse en terrenos llenos de sombras en tracks como Insane y Circles: “es un camino incómodo, incierto y emocionante, pero te abre la posibilidad de comenzar de nuevo”, sintetizan ellas.

Esta nueva era de Frank’s White Canvas se completará al llevar sus nuevas canciones al escenario. El dúo arribará a Chile para realizar una extensa gira de presentación del álbum durante diciembre. La primera parada será el jueves 4 en Concepción y luego será el turno para Temuco, Puerto Montt, Valdivia, Santiago (jueves 11, Club Chocolate), Valparaíso y La Serena. Todas las fechas están en https://linktr.ee/frankswhitecanvas.