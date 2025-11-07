Frente a frente: Jeanette y Franco Simone se presentan con show de grandes éxitos en Movistar Arena

El próximo 6 de junio,Movistar Arena será el escenario donde dos gigantes de la música se unen para celebrar 50 años de carrera artistica sin duda sera una noche inolvidable. Jeanette, la icónica cantante española, y Franco Simone, el destacado artista italiano, compartirán escenario en un show único, donde recorrerán sus grandes éxitos que han marcado generaciones.

Jeanette, conocida por su poderosa voz y su estilo único, ha conquistado corazones con temas como“Soy rebelde”, “Corazón de Poeta”, “El Muchacho de los Ojos Tristes”. “Frente a Frente”, “Porque Te Vas”, “Daría Cualquier Cosa”, “Comienza a Vivir”, “Amiga Mía”y“Con Que Derecho”. Su legado musical sigue vigente en Chile, cultivandomás de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify, consagrando su voz como parte esencial de la historia de la música romántica en español. Su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras ha dejado una huella profunda en sus seguidores locales, quienes esperan con ansias este esperado reencuentro.

Por su parte,Franco Simonees uno de los artistas más importantes de Italia, con una carrera llena de éxitos que incluyen canciones como“Paisaje”, “Tú para Mi” y“Respiro”. Su estilo melodioso y su carisma han logrado conectar con los fanáticos nacionales desde sus primeras visitas, dejando siempre una sensación de nostalgia y emoción. La calidad de su voz y su interpretación lo han consolidado como uno de los artistas más queridos en Latinoamérica.

Ambos artistas, con su vasta trayectoria y su legado musical, prometen una noche llena de recuerdos, emociones y, por supuesto, sus más grandes éxitos. La cita será el 6 de junio en Movistar Arena, y las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket. Los precios van desde los $30.000 hasta los $80.000 mas cargo por servicio.