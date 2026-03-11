SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Fundación CorpArtes y UNAB rinden homenaje a Mozart con concierto por sus 270 años

    El evento inaugurará la temporada organizada entre Fundación CorpArtes y la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello, en el contexto de su alianza de colaboración. Compra tus entradas en www.corpartes.cl.

    Por 
    Equipo de Culto
    Mozart

    Con el compromiso de ofrecer eventos culturales de excelencia, Fundación CorpArtes y la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello (UNAB) renovaron la alianza de colaboración entre ambas instituciones, que permitirá que la Camerata UNAB, con la dirección del maestro Santiago Meza, y destacados artistas internacionales sean parte de los seis eventos que se suman a la cartelera 2026 del Teatro CA660.

    El primer evento será el próximo miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas, la Camerata UNAB dirigida por Santiago Meza, y el destacado pianista noruego Michael Thomas Haug, llegan al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes para homenajear el transversal legado de Wolfgang Amadeus Mozart, a 270 años de su nacimiento.

    El repertorio presentará una fina selección de obras que incluye a Mozart, con su Concierto para piano n° 20, y además revivirá piezas de J.C. Bach y J. Haydn. Este evento cuenta con el patrocinio de la Embajada de Noruega en Chile.

    Será un recorrido imperdible por el clasicismo europeo, en una velada que podrá ser disfrutada por los amantes de la música docta, en un espacio de vanguardia y acústica de alto nivel en el Teatro CA660.

    “Esta nueva temporada junto a Extensión Cultural de la UNAB nos trae una cartelera muy enriquecedora, que pone en valor el trabajo colaborativo con instituciones educacionales de nuestro país, ampliando y fortaleciendo la oferta cultural para nuestros públicos y los de la UNAB, gracias también al apoyo de las embajadas que nos permiten contar con destacados artistas internacionales”, valora José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

    “Queremos celebrar y homenajear al genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, este año que se cumplen 270 años de su nacimiento, con uno de sus conciertos para piano más interpretado y más escuchado como es el N° 20, junto a la Camerata UNAB y al joven pianista noruego Michael Thomas Haug. En un teatro de gran calidad musical y artística a nivel internacional, como es el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes”, expresa Felipe Karadima Skarmeta, director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello.

    El concierto 270 años de Mozart junto a la Camerata UNAB y el pianista Michael Thomas Haug, se presentará el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes.

    Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $18.000 hasta los $27.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Entradas en preventa con un 20% de descuento hasta agotar stock.

    Más sobre:MúsicaFundación CorpArtesMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno
    Chile

    Destacando el “trabajando para usted”: administración del Presidente Kast estrena nuevas imágenes de instituciones de gobierno

    Las cinco mujeres en la presidencia del Senado: Paulina Núñez se convierte en la primera representante de derecha en el cargo

    Rey de España hace un brindis en almuerzo de Kast y extiende invitación para la cumbre Iberoamericana

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove
    Negocios

    BancoEstado tiene nueva gerenta general en gobierno de Kast: Andrea Silva Da Bove

    Petróleo ¿Cuál es la diferencia entre el WTI y el Brent, y qué países tienen las mayores reservas?

    Segmento habitacional empaña resultados de Echeverría Izquierdo y firma destaca cifra récord de cartera de proyectos

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid choca ante Manchester City por los octavos de final de la Champions League

    Champions League: Arsenal salva el invicto con un postrero empate en Leverkusen y queda a un paso de cuartos de final

    Repasa el empate por 1-1 entre Arsenal y Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando
    Cultura y entretención

    Candelabro sorprende y lanza covers de Los Prisioneros coincidiendo con el cambio de mando

    Universos, referencias y Yoshi: todo lo que sabemos sobre Super Mario Galaxy: La película

    Y suma otra marca: Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha AC/DC

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?
    Mundo

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte