Fundación CorpArtes y UNAB rinden homenaje a Mozart con concierto por sus 270 años

Con el compromiso de ofrecer eventos culturales de excelencia, Fundación CorpArtes y la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello (UNAB) renovaron la alianza de colaboración entre ambas instituciones, que permitirá que la Camerata UNAB, con la dirección del maestro Santiago Meza, y destacados artistas internacionales sean parte de los seis eventos que se suman a la cartelera 2026 del Teatro CA660.

El primer evento será el próximo miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas, la Camerata UNAB dirigida por Santiago Meza, y el destacado pianista noruego Michael Thomas Haug, llegan al Teatro CA660 de Fundación CorpArtes para homenajear el transversal legado de Wolfgang Amadeus Mozart, a 270 años de su nacimiento.

El repertorio presentará una fina selección de obras que incluye a Mozart, con su Concierto para piano n° 20, y además revivirá piezas de J.C. Bach y J. Haydn. Este evento cuenta con el patrocinio de la Embajada de Noruega en Chile.

Será un recorrido imperdible por el clasicismo europeo, en una velada que podrá ser disfrutada por los amantes de la música docta, en un espacio de vanguardia y acústica de alto nivel en el Teatro CA660.

“Esta nueva temporada junto a Extensión Cultural de la UNAB nos trae una cartelera muy enriquecedora, que pone en valor el trabajo colaborativo con instituciones educacionales de nuestro país, ampliando y fortaleciendo la oferta cultural para nuestros públicos y los de la UNAB, gracias también al apoyo de las embajadas que nos permiten contar con destacados artistas internacionales”, valora José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

“Queremos celebrar y homenajear al genio de la música, Wolfgang Amadeus Mozart, este año que se cumplen 270 años de su nacimiento, con uno de sus conciertos para piano más interpretado y más escuchado como es el N° 20, junto a la Camerata UNAB y al joven pianista noruego Michael Thomas Haug. En un teatro de gran calidad musical y artística a nivel internacional, como es el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes”, expresa Felipe Karadima Skarmeta, director de Extensión Cultural de la Universidad Andrés Bello.

El concierto 270 años de Mozart junto a la Camerata UNAB y el pianista Michael Thomas Haug, se presentará el miércoles 18 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes.

Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $18.000 hasta los $27.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Entradas en preventa con un 20% de descuento hasta agotar stock.