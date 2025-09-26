“Gabriela Mistral vivió con intensidad la pasión y el duelo”: llega al streaming el documental Locas Mujeres

Estrenado en cines nacionales en 2011, el documental Locas mujeres fue una ventana a la relación amorosa de Gabriela Mistral y la estadounidense Doris Dana, y ahondó en la dimensión más íntima y humana de la escritora nacional.

Ahora, en medio de las celebraciones de los 80 años del Nobel de Literatura, el largometraje dirigido por María Elena Wood acaba de llegar al catálogo de Ondamedia, la plataforma gratuita que reúne cintas chilenas.

“Gabriela Mistral era una mujer compleja, emocionalmente bullente, que vivió con intensidad la pasión, el duelo, la clandestinidad. Locas mujeres es una historia de amor. La película se centra en la relación con Doris Dana, explorada a través de grabaciones y archivos personales. Esta mirada aporta una dimensión profundamente humana, moderna y auténtica de Gabriela Mistral”, señaló Wood en un comunicado.

“Volver a Mistral permite acercarla a nuevas generaciones y reforzar su legado vivo y universal”, agregó la también directora de La hija del general (2006).

Galardonado en Sanfic y en los Premios Pedro Sienna, el documental estudia a la poeta a través de su vínculo con Doris Dana y con su otro gran amor, Yin Yin, su hijo adoptivo, quien se suicidó cuando era adolescente. El filme se apoya en el archivo que Doris Atkinson, sobrina de Dana –albacea de Mistral–, entregó a Chile en diciembre de 2007.

Para ver Locas mujeres fuera de nuestro país, se puede arrendar a través de Vimeo.