Culto

Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master

El cantautor nacional celebrará su icónico disco debut con dos shows íntimos, agendados para los días 5 y 6 de noviembre próximos. El primero, anunciado ayer, se agotó rápidamente, mientras las entradas para el jueves 6 estarán a la venta a partir del mediodía de hoy, en sistema Portaltickets.

Por 
Equipo de Culto
Gepe-6-ok.jpg Alan Warren alanwarren@vtr.net

Uno de los discos chilenos que cambió la ruta de la música popular, celebra 20 años. Es también el debut que impulsó una de las carreras musicales más prolíficas e interesantes de nuestro país. “Gepinto” de Gepe cumple dos décadas, y para festejarlo el músico chileno prepara una revisión especial del álbum en formato trío, con la idea de traer el disco al presente y acompañado de Miguel Molina y Marcelo Cornejo, músicos de su banda actual que le darán vida a un repertorio que marcó generaciones y que ha acrecentado su influencia con el paso de los años. 

La cita tendrá lugar en el mismo espacio donde se estrenó hace dos décadas: la emblemática Sala Master de la Radio U de Chile, para recrear el espíritu especial de un disco icónico y cantar otros clásicos de Gepe, en un evento para todas las edades y con cupos limitados.

“Va a ser un momento muy especial porque vamos a estar con Maco y Miguel tocando todas las canciones del disco lo más cercano a la versión original, con los mismos arreglos. Quizás suene un poco distinto porque han pasado 20 años y eso es entretenido; esa imposibilidad de hacer algo tal cual sonó hace tanto tiempo me hace mucho sentido”, señala Gepe, quien agrega: “Para mí esto es hacer que el pasado se encarne en el presente, que es finalmente lo que va a suceder. Además vamos a tocar un par de canciones de la época”, puntualiza.

“Gepinto”, editado por el sello Quemasucabeza el año 2005, catapultó a Gepe como una de las voces más originales y propositivas de su generación, revelando 13 canciones enormes, que pese a la austeridad instrumental, abrieron nuevos caminos dentro de la música popular de nuestro país, mezclando desprejuiciadamente estilos como el folk, el pop y el indie, en una obra realizada por un joven músico que iniciaba su carrera solista y que con el paso del tiempo ha consolidado su importancia gracias a diez álbumes en estudio.

No te pierdas este show íntimo, para todas las edades y con cupos limitados.

