Gepe festeja los 20 años de “Gepinto” con shows especiales en Sala Master
El cantautor nacional celebrará su icónico disco debut con dos shows íntimos, agendados para los días 5 y 6 de noviembre próximos. El primero, anunciado ayer, se agotó rápidamente, mientras las entradas para el jueves 6 estarán a la venta a partir del mediodía de hoy, en sistema Portaltickets.
Uno de los discos chilenos que cambió la ruta de la música popular, celebra 20 años. Es también el debut que impulsó una de las carreras musicales más prolíficas e interesantes de nuestro país. “Gepinto” de Gepe cumple dos décadas, y para festejarlo el músico chileno prepara una revisión especial del álbum en formato trío, con la idea de traer el disco al presente y acompañado de Miguel Molina y Marcelo Cornejo, músicos de su banda actual que le darán vida a un repertorio que marcó generaciones y que ha acrecentado su influencia con el paso de los años.
La cita tendrá lugar en el mismo espacio donde se estrenó hace dos décadas: la emblemática Sala Master de la Radio U de Chile, para recrear el espíritu especial de un disco icónico y cantar otros clásicos de Gepe, en un evento para todas las edades y con cupos limitados.
“Va a ser un momento muy especial porque vamos a estar con Maco y Miguel tocando todas las canciones del disco lo más cercano a la versión original, con los mismos arreglos. Quizás suene un poco distinto porque han pasado 20 años y eso es entretenido; esa imposibilidad de hacer algo tal cual sonó hace tanto tiempo me hace mucho sentido”, señala Gepe, quien agrega: “Para mí esto es hacer que el pasado se encarne en el presente, que es finalmente lo que va a suceder. Además vamos a tocar un par de canciones de la época”, puntualiza.
“Gepinto”, editado por el sello Quemasucabeza el año 2005, catapultó a Gepe como una de las voces más originales y propositivas de su generación, revelando 13 canciones enormes, que pese a la austeridad instrumental, abrieron nuevos caminos dentro de la música popular de nuestro país, mezclando desprejuiciadamente estilos como el folk, el pop y el indie, en una obra realizada por un joven músico que iniciaba su carrera solista y que con el paso del tiempo ha consolidado su importancia gracias a diez álbumes en estudio.
No te pierdas este show íntimo, para todas las edades y con cupos limitados.
