Gondwana regresa a Santiago con un concierto irrepetible en M100

Tras una intensa trayectoria internacional que los ha llevado por los principales escenarios de América y Europa, el histórico grupo chileno Gondwana se presenta en la explanada del Centro Cultural Matucana 100 este jueves 9 de octubre a las 21:00 horas. Un concierto que promete ser una celebración musical cargada de historia, energía y espiritualidad reggae.

Bajo el concepto Open Jamming, este show marca el regreso de Gondwana a Santiago y coincide con la reapertura del legendario Jamming Club, semillero de la escena reggae nacional. La ocasión no podría ser más simbólica: una reunión entre pasado y presente, entre las raíces del movimiento y su proyección actual, en un espacio cultural que ha sido punto de encuentro para múltiples generaciones.

En el show la banda interpretará sus temas más conocidos como Dulce Amor, Sentimiento Original, Armonía de Amor, Antonia, Verde, Amarillo y Rojo, Felicidad y Chainga Langa. “Estaremos tocando todas las canciones que tanto les gusta en Matucana 100. ¡No se lo pueden perder! Además, estaré celebrando mi cumpleaños”, comparte I Locks Labbé, fundador de la agrupación musical.

Formados en La Pincoya en 1987, Gondwana es sinónimo de la historia del reggae en español. Con 38 años de trayectoria, discos multiplatino y una presencia constante en los festivales más importantes del continente (Lollapalooza, Vive Latino, Cosquín Rock), la banda ha conquistado millones de oyentes con himnos como “Sentimiento original”, “Antonia”, “Verde, amarillo y rojo”, “Ignorancia” o “Piénsame”.

Desde su álbum debut homónimo hasta sus recientes producciones como Carpe Diem (2017), Gondwana ha sabido renovar su sonido sin perder su esencia, combinando la potencia del rock con la espiritualidad del reggae y una profunda conexión con lo social. Su presencia en Matucana 100 es una oportunidad para vivir en vivo ese legado y compartir un momento que será tan potente como cercano.