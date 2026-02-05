SUSCRÍBETE POR $1100
    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    Con una sólida carrera solista y éxitos que marcaron Chile y Argentina, el músico y productor será el encargado de abrir el show de la estrella canadiense el próximo 17 de marzo.

    Por 
    Equipo de Culto

    El músico, compositor y productor Gonzalo Yáñez será el encargado de abrir el concierto de Bryan Adams el próximo 17 de marzo en el Movistar Arena, uno de los shows internacionales claves del verano en Santiago.

    Nacido en Uruguay y radicado en Chile, Gonzalo Yáñez inició su carrera en 2001 con la banda No Me Acuerdo, logrando gran notoriedad con éxitos radiales como Lentamente, número uno en Chile, y Hasta el verano que viene, que lideró los rankings en Argentina.

    En 2004 dio el salto a su carrera solista, posicionando canciones como Volvemos a caer, A mis 20 y No me lo pidas, consolidándose como uno de los autores más influyentes del pop chileno.

    Actualmente, Gonzalo Yáñez se encuentra promocionando su sexto disco solista, La Energía, que incluye colaboraciones de Denver, Flores Alegría y Cristóbal Briceño. En noviembre de 2025 realizó su primer concierto en el Teatro Nescafé de las Artes, con entradas completamente agotadas.

    Las entradas para el show de Bryan Adams en Chile se pueden adquirir vía Puntoticket.

