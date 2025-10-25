SUSCRÍBETE
Good Boy: Amigo en la Desgracia

Un retriever es el protagonista de Good Boy, película de suspenso y terror donde buena parte de la historia transcurre desde el punto de vista perruno. Casas misteriosas, lluvias intensas y tablas crujientes son el marco ideal para este intenso y efectivo filme de Ben Leonberg.

Rodrigo GonzálezPor 
Rodrigo González
El perrito Indy es el protagonista de la película Good Boy (2025), de Ben Leonberg.

Quién tenga un perro o un gato sabe que los animales acostumbran a ver, olfatear u oír lo invisible, inodoro e inaudible. Un animalito en casa es, por naturaleza, un ser con un sexto sentido, alguien que puede percibir más allá de nuestro rutinario y aburrido campo de batalla. Cuántas veces hemos visto a un can ladrarle al viento o a un felino perseguir fantasmas desde una puerta a otra.

Titktok tiene entre sus principales fuerzas laborales y generadores de contenidos a perros, gatos, conejos, ardillas, nutrias, patos, búhos o cerdos que en plan bufonesco o no hipnotizan al espectador ocasional, distrayéndolo de la monotonía vital y/o laboral.

Pero no basta sólo un buen animal actor para construir historias. También hay que darle un marco adecuado, una estructura con clase y, eventualmente, un compañero, preferentemente humano. Good Boy (2025), del debutante Ben Leonberg es un caso ejemplar. Es, además, una de las muchas buenas películas de horror que este año se han estrenado, uniéndose a Bring Her Back, Together, Presence, o, ya lindando lo post-apocalíptico y lo social, 28 Years Later y Sinners, respectivamente.

El protagonista es Indy, el simpático y leal buen amigo de Todd (voz del actor Shane Jensen y cuerpo del propio director, además de real dueño de Indy), un tipo joven, pero aquejado de una afección respiratoria potencialmente grave.

El pobre Todd, bastante harto de los exámenes médicos y del cuidado obsesivo de una hermana que lo llama por teléfono cada 5 minutos, decide refugiarse junto a Indy en la cabaña que alguna vez perteneció a su fallecido abuelo (Larry Fassenden). La casa es espaciosa, de dos niveles, situada en medio de un bosque, y con bastantes y crujientes pisos de madera.

Indy y su amo Todd (Shane Jensen) en una escena de Good Boy.

Suele llover, no hay luz eléctrica y Todd recibe un generador eléctrico que un misterioso vecino que conoció a su abuelo le presta. Todo transcurre en apenas 72 minutos. Es un relato que bebe de la tradición de la casa embrujada protagonizada por un hombre moribundo, un perro más vivo que nunca y una casa que no está viva ni muerta, sino todo lo contrario. Bienvenidos al horror psicológico con respiraciones jadeantes, lluvias torrenciales y tumbas al ras de la tierra (hay una no muy lejos, dónde Todd dice que están todos sus antepasados, todos muertos jóvenes).

Quién, aparentemente, no falleció tan imberbe fue el propio abuelo de Todd, un señor que sin ser un centenario decrépito, ya pintaba bastantes canas, pelo raleante, barba mal cuidada y una panza prominente. Al menos, eso es lo que se ve en los videos VHS que se grabó con regularidad y que ahora su nieto observa en un viejo televisor en blanco y negro de 14 pulgadas, siempre acompañado de Indy.

Indy sale a explorar a un bosque cercano.

El abuelo tenía un sentido del humor macabro y dice a la pantalla que le legará todas las cabezas de sus criaturas disecadas a su hija vegana. No sabemos, en este caso, si Todd e Indy comulgan con ese mismo credo de la ironía, pero sí que el abuelo tenía un perro muy similar a éste. No lo sometió a taxidermia, por suerte.

Formalmente hábil (nunca vemos bien la cara de Todd y vemos todo el rato las mil y una expresiones de Indy), Good Boy es un deleite sensorial en pequeño envase que hace bien lo que tiene que hacer sin caer en absurdos de última hora. La vida puede ser dura, triste e injusta, pero siempre será mejor si estamos acompañados de un buen chico, un “good boy”,

