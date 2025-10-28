SUSCRÍBETE
Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente y su funeral está programado para el jueves

Los restos del aclamado actor serán velados este martes y mañana miércoles.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Desde el Palacio de La Moneda el Presidente Gabriel Boric acompañado de las ministras Camila Vallejo (Segegob) y Carolina Arredondo (Culturas) emitió unas palabras para despedir al reconocido actor Héctor “Tito” Noguera, quien falleció a la edad de 88 años, luego que su salud se deteriorara producto de un cáncer.

El Mandatario declaró duelo oficial por la muerte del actor y aseguró que Noguera era “un gigante del teatro, un gigante de la cultura. Deja un legado imperecedero a través de su trayectoria”.

Por su parte, la ministra Arredondo entregó detalles de la despedida del intérprete. “En lo formal, Tito va a estar siendo velado en el Campus Oriente (de la Universidad Católica), para quienes quieran poder despedirlo hoy en la tarde y mañana”.

El funeral del actor se efectuará el jueves, eso sí, la ministra señaló que será la familia de Noguera la que entregará detalles sobre esa despedida.

“La familia va a ir compartiendo la información oficial respecto de estas instancias, para quienes quieran acercarse, entregarle el cariño y poder despedir a una de las figuras fundamentales del arte y de la cultura en nuestro país”, indicó.

Arredondo, quien también fue colega del actor, manifestó que la despedida de Noguera se efectúa “con tristeza, pero también con esa dualidad de la alegría de una vida muy bien vivida, muy bien aprovechada a través de cada uno de los espacios que Tito decidió habitar, a través de su profesión, pero también como una persona con una capacidad crítica importante”.

La ministra también destacó la participación de Noguera en espacios culturales y en la discusión presupuestaria.

“Fue una figura fundamental que nos acompañó en cada uno de los espacios que requerían de su presencia (…) pero además con un pensamiento muy claro en torno a la vida, en torno a los derechos humanos, en torno al respeto de la libertad de creación y acompañándonos firmemente hasta el año pasado en la discusión presupuestaria, y eso se lo agradecemos infinitamente por su compromiso y por no tener nunca miedo a decir lo que Tito pensaba”, señaló.

