Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

Hermanos Ilabaca vuelven a la pista con Venus en Marte, una canción cargada de frescura y sentimiento, que habla de resiliencia frente al miedo, de luz en tiempos de oscuridad y de resistencia frente a un mundo que quieren hacernos creer se cae a pedazos. Más allá del velo de este constructo, se encuentran los astros tejiendo los destinos del Mundo, el plan cósmico sigue su curso y es bueno invocar tiempo de bonanza para manifestar un mejor presente.

Fieles a su estética lírica y musical, con esta nueva canción HI presenta un particular mix de sabores latinos, soul y rock para expresar su postura desprejuiciada y cierta irreverencia frente al tiempo que les toca vivir como artistas de la música.

Venus en Marte es el primer sencillo de esta nueva etapa en su carrera y forma parte de su segundo LP, disco que verá la luz durante el segundo semestre de este año y que cuenta en la producción musical con el internacionalmente reconocido productor y director musical Roberto Trujillo (Karol G, Luis Fonsi, Paulo Londra, Myriam Hernández).

El lanzamiento y planificación del estreno de este single también se relaciona a la siguiente gran conjunción entre Venus y Marte que se desarrolla en estos días. El momento no puede ser más propicio para lanzar esta canción, portadora de un mensaje de energías positivas, esperanza y del amor de los amantes cósmicos en tiempos de creciente incertidumbre.

Escucha Venus en Marte a continuación