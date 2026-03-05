Himnos y un abrazo discreto a David Bowie: descifrando Master of Puppets, el disco más ambicioso de Metallica

Una banda que daba pasos de gigante

Metallica en 1986. De izquierda a derecha: Cliff Burton, James Hetfield, Kirk Hammett y Lars Ulrich.

Tras lanzar Ride the Lightning (1984), Metallica comenzó a trabajar en el material para su siguiente álbum, siguiendo su método habitual; James Hetfield y Lars Ulrich trabajaban sobre las cintas de cassettes con ideas.

La mayor parte de las canciones -salvo The thing that should not be, trabajada en el estudio- se crearon entre mayo y junio de 1985 en el garage de la casa del 3132 de Carlson Boulevard, donde vivían Hetfield y Ulrich. “No hubo nada muy diferente, ahí solo estábamos James y yo sentados como siempre, con un montón de cintas e intentando sacar algo en claro tanto de sus ideas como de las de Kirk”, dice Ulrich en la biografía Nacer. Crecer. Metallica. Morir, vol.1.

Metallica ya había encontrado una estructura en Ride the Lightning; canciones largas, de sorpresivos cambios de cifras de compás y extensos pasajes instrumentales. Las salidas a la carretera y el acople definitivo de Kirk Hammett y Cliff Burton le permitió consolidar la fórmula. “Creo que simplemente íbamos bien mentalizados y que estábamos abiertos a ideas. La banda en sí se sentía más segura de sí misma”.

Al igual que su predecesor, Master of Puppets se grabó en los estudios Sweet Silence, en Copenhague, repitiendo el trabajo del productor Flemming Rasmussen. Apenas los escuchó tocar, notó que el grupo había progresado. “Habían dado auténticos pasos de gigante-cuenta en la biografía-. Era obvio cuánto habían mejorado su técnica, en especial Lars, que había progresado una barbaridad”.

La discreta influencia de David Bowie en Master of Puppets

bowie la-tercera

Entre los surcos de Master of Puppets, se encuentra un tema no muy conocido, Leper Messiah. Se trata de una canción que critica el evangelismo televisivo y el fanatismo religioso, que Hetfield y Ulrich veían en los programas de predicadores, comunes en Estados Unidos.

Un detalle curioso es que el título también está presente en una línea de la canción Ziggy Stardust, de David Bowie. Específicamente, en el último verso, que incluye la línea “Like a leper messiah/When the kids had killed the man”.

Una influencia que fue reconocida por Kirk Hammett en el podcast One On One With Mitch Lafon. “David Bowie ha sido una gran influencia para mí y para otras personas de Metallica también. Sé que Cliff Burton y yo solíamos escuchar mucho el álbum Ziggy Stardust en la gira Ride The Lightning. El título de Leper Messiah está en la canción Ziggy Stardust”.

El otro “momento Bowie” de Master of Puppets, está en la célebre canción que da título al álbum. Se trata de un riff ascendente, a los 6:19 de la canción, que sirve de puente entre las secciones. Este remite al riff que abre el tema Andy Warhol, la composición acústica que el inglés escribió para Hunky Dury (1971). Basta escucharlo para notar la similitud entre ambos.

El último disco con Cliff Burton

Clifford Lee Burton se había unido a Metallica en diciembre de 1982, en reemplazo de Ron McGovney, tras deslumbrar con su capacidad musical a Hetfield y Ulrich. Como la mayor parte del disco debut (Kill’em all, 1983) ya estaba compuesto (salvo el solo (Anesthesia) pulling teeth), su aporte musical recién se hizo notar desde Ride the Lightning.

“Cliff ya llevaba unos años en el grupo, así que aportó muchas armonías y melodías -dice Ulrich en la citada biografía-. Nos costó un tiempo a James y a mí abrirnos a algunas de las propuestas de Cliff sobre armonía y melodía, porque en la vida habíamos tocado cosas así. Pero al final lo pillamos y empezó una fase de mayor experimentación”.

Burton figura en los créditos de la canción Master of Puppets, además de ser clave en Orion, una ambiciosa pieza instrumental de ocho minutos, cuya sección central ofrece un remanso de melodía más propio de un disco de Pink Floyd que de Black Sabbath.

Cliff además construyó la introducción de Damage. Inc, el tema que cierra el disco, a partir de varias capas de bajo eléctrico pasadas por efectos. Para Rasmussen, Burton era un talentoso nato. “Recuerdo lo brillante que era arreglando las armonías y la parte melódica de todo -contó a The Guardian-. Tenía que estar mucho tiempo con nosotros mientras arreglábamos la batería y las guitarras rítmicas, y se aburría muchísimo". De hecho, una vez que grabó todo su aporte, tomó sus cosas y voló de regreso a California.

Su trágica muerte, en septiembre de 1986 pegó hondo en el grupo y dejó una pregunta rondando para siempre: ¿cómo hubiera sonado Metallica con él en sus discos posteriores?

La lógica espejo

Metallica

Además de marcar un momento clave en la carrera de Metallica, Ride the Lightning y Master of Puppets comparten estructuras muy similares en el detalle de la lista de canciones; es decir, habían depurado una fórmula que les permitía encajar cada composición en una posición específica. De hecho, ambos tienen 8 temas.

Lo explicó el mismo Lars Ulrich a The Guardian. “Solíamos ver nuestros álbumes como una colección de diferentes dinámicas: hay una canción rápida, una de ritmo medio, una balada, una instrumental. Es como los grupos de alimentos: necesitas carbohidratos, proteínas, todo eso. Así que sabíamos que había un lugar para una canción lenta y con mucha fuerza, y The thing that should not be surgió fácilmente".

Tanto Ride the Lightning y Master of Puppets, abren con temas muy rápidos y agresivos (Fight fire with fire y Battery), a los que a su vez se introducen con bellos preludios dominados por la guitarra acústica. Les siguen, como track dos, la canción que da título al álbum. La tercera en ambos discos, es la canción lenta y pesada (For whom the bell tolls y The Thing that should not be), seguida por la balada (Fade to black y Welcome Home (Sanitarium)).

Hacia el final, el track 6 es para la canción probablemente percibida como la más floja (Escape y Leper Messiah). La lógica solo se rompe al final; ambos discos tienen piezas instrumentales, pero la ubicación varía; The call of Ktulu cierra Lightning, mientras que Orion es la penúltima de Puppets.

“¡Obey your master!“: un himno de Metallica

Metallica en 1986

Uno de los temas que Metallica trabajó en el garage durante el verano boreal de 1985, era Master of Puppets. Una canción de largos ocho minutos y medio y que rápidamente se impuso como una de las principales del disco, al punto que le dio el título al álbum. Los tiempos de las plataformas digitales le han dado un nuevo impulso debido a su aparición en el último capítulo de la cuarta temporada de Stranger Things. Y su historia tiene algo de terrorífico.

“Master of Puppets trata más o menos sobre las drogas. Cómo cambian las cosas, en lugar de controlar lo que estás tomando y haciendo, son las drogas las que te controlan a ti. Fui a una fiesta aquí en San Francisco, estaban todos estos monstruos disparándose y jodiendo y esta otra chica estaba realmente enferma”, explicó James Hetfield a la revista Trasher.

De allí la letra que hace referencia a los delirios de un adicto. “Cegado por mí, no puedes ver una sola cosa, solo dí mi nombre, porque te escucharé gritar; maestro, maestro”. La misma idea se llevó al arte de la portada, en que se ven unas manos manejando unos hilos sobre las cruces levantadas en algún cementerio. Era el vínculo inevitable de la muerte, que acabó por rondar al grupo solo meses más tarde con el accidente que costó la vida a Cliff Burton.

El tema Master of Puppets permitió al grupo experimentar técnicas de grabación con el volumen y tono. Además, cuenta con dos solos de guitarra; el primero, durante el interludio instrumental, fue tocado por Hetfield. El segundo, mucho más rápido y agresivo, fue tocado por Kirk Hammett. Según Rasmussen, “Kirk tuvo que morirse de aburrimiento, porque en el disco únicamente tocaba los solos”. Para matar el tiempo, solía jugar partidas de póquer con Burton, o salían juntos a un restorán de mariscos.