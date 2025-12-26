SUSCRÍBETE POR $1100
    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: "Ojalá gratuito"

    Con shows agotados, un repertorio elegido por el público y alianzas con Gepe, Los Bunkers y Valentín Trujillo, Inti Illimani encabezado por Jorge Coulon prepara la celebración de sus 60 años mientras reflexiona sobre el alcance de su legado, el impacto de la presidencia de José Antonio Kast y la complejidad de un eventual Estadio Nacional.

Felipe Retamal

    En el horizonte de la celebración de los 60 años de trayectoria artística del Inti Illimani, está el escenario. El conjunto ha estado preparando el hito con una gira nacional, que ha pasado por ciudades como Antofagasta, Temuco, Concepción, Puerto Varas, entre otras, con una modalidad muy particular.

    Se trata de un show “a la carta”, tal como alguna vez lo hizo Metallica. Además de sus canciones más ineludibles, los clásicos como Alturas o El Mercado de Testaccio, el célebre conjunto habilitó en su sitio web un formulario que permite al público solicitar una canción para el repertorio. Una idea que tenía una cierta base operativa. “Tenemos un repertorio tan vasto que incluso a nosotros nos cuesta elegirlo -dice Jorge Coulon Larrañaga, fundador del grupo, a Culto-. Siempre estamos con ganas de volver a la vida a viejas canciones, así que por eso hicimos esto".

    Y la respuesta del público ha sido tal que ha sorprendido a los músicos. Por eso, la gira no solo ha tenido localidades agotadas, sino que ha permitido una refrescante interacción con la audiencia. “La experiencia ha sido extraordinaria, sobre todo por la participación de la gente. Nosotros pensamos en hacer esta gira sin mayores pretensiones de público, pero hemos tenido sold out prácticamente toda la gira”, agrega Coluon.

    Inti Illimani

    Las solicitudes incluso le han permitido al conjunto diseñar parte del espectáculo, que de alguna forma mira hacia su historia. “Incluimos, también a pedido del público, un bloque bien interesante sobre la creación de Patricio Manns. Vimos que está muy vivo en la gente, hay muchas ganas de escuchar a Manns”, dice Coulon sobre el fallecido cantautor, quien fue un animado colaborador del conjunto (las letras de temas como Samba Lando o Vuelvo salieron de su pluma). Aunque dice sentirse satisfecho por el reconocimiento al hombre de Arriba en la cordillera, Coulon suelta una reflexión. “Desgraciadamente siempre pasa así. Tenemos que esperar la posteridad”.

    De entre las peticiones del público hubo una que se repitió y sorprendió al conjunto. Ramis, un tema del folclore andino, que hacía mucho tiempo que no tocábamos y sin embargo apareció junto a otros -dice Coulon-. Se repitió mucho más que otros temas. Había mucha petición de música andina". Se trata de una melodía instrumental que el grupo grabó en el álbum Canto de pueblos andinos (1973) y regrabó en sus días italianos para el disco Viva Chile (1973).

    La gira culmina con una serie de tres shows en el Teatro Nescafé de las Artes, agendados entre el 26, 27 y 28 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Se trata de conciertos pensados como una narración. “Es como una sinfonía. Tiene una idea de un comienzo, un final y un desarrollo musical, pero también un desarrollo emotivo y un desarrollo también temático. Entonces, en ese esquema inicial, en ese esquema ideal, se van insertando las canciones”, cuenta Coulon.

    Para Coulon la respuesta de la gente no le resulta sorpresiva. “Siempre hemos tenido siempre ese respaldo y ese interés. Somos un grupo, afortunadamente, que tiene seguidores de todas las edades. Hay un público no contemporáneo mío, pero sí está entre los 35 y los 60 años. Pero hay una respuesta de la gente a la música chilena que ha sido siempre buena. Hay algo que regula el algoritmo de la programación de la radio o de lo que se habla, o escribe que no sé en base a qué se hace, pero si ves por el interés del público, nosotros nunca hemos percibido que haya una baja o que estemos en un revival”.

    Los Bunkers e Inti Illimani Foto: Marce Toledo.

    Además del escenario, el Inti Illimani ha estado activo publicando música. Esta temporada lanzaron colaboraciones con artistas de diferentes estilos y generaciones. Publicaron Quererte morena a muerte junto a Gepe; revisaron Sobre tu playa en clave de cumbia, junto a La Combo Tortuga; concretaron un encuentro con Los Bunkers para grabar Lo que más quiero (por sugerencia del grupo, según Coulon) y se animaron a reinterpretar El hombre es un continente, el tema inédito que la banda penquista presentó en su MTV Unplugged; También se unieron a Valentín Trujillo, con quien revisaron dos clásicos, El arado (de Víctor Jara) y la clásica El pueblo unido jamás será vencido de Sergio Ortega. “Lo de Valentín Trujillo tiene para nosotros un valor sentimental muy grande”, explica Coulon.

    Estas colaboraciones también se llevarán al escenario del Nescafé de las Artes, donde participarán Gepe, Manuel “Dunga” Caro y Giulio Wilson, el músico italiano que colaboró con el Inti en el álbum Agua (2023), y en la respectiva gira Agua World Tour. “Él vino especialmente desde Italia y va a estar los tres días con nosotros”, dice Coulon.

    El grupo además lanzó un nuevo single, Caminos, con su respectivo videoclip y anunció su primer Movistar Arena, para agosto de 2027, el que marcará el hito de los 60 años del grupo. La anticipación se explica por un factor. “Lo que pasa es que cuando celebramos los 50 años, coincidió con el centenario de la Violeta Parra, entonces decidimos hacerlo en homenaje a ella, ahí hicimos la gira de La Exilada del sur y todo. Pero ahora decidimos empezar con tiempo a preparar los 60 para que no nos agarrara de última hora”.

    Inti Illimani

    -En la campaña de las primarias, el grupo apareció en la franja de la candidata Jeannette Jara, un momento que tuvo a Marcelo Coluon de vocero. ¿Cómo ve usted el impacto del triunfo de José Antonio Kast para la cultura?

    JC: Lo primero que tengo que decir es que nosotros nunca hemos tenido un apoyo institucional, digamos. Nuestros estrategas piensan que no hay que anclarse al pasado, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, digamos. Creo que uno de los problemas que tenemos es esta idea de de que crecer con raíces fuertes, sea un mal negocio político. Ahora, como nosotros no razonamos en términos de negocio político, en realidad no tenemos gran apoyo institucional, desde ese punto de vista, creemos que no creemos que vaya a cambiar mucho. Al contrario, cuando hay gobierno de derecha, en términos de conciertos nos va mejor jaja (ríe). Lo que sí, viendo lo que está pasando en Argentina, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, me preocupa desde el punto de vista, no solo cultural, sino en general, la libertad de expresión y lo que ellos llaman la batalla cultural. Que es un término que de alguna manera lo inventó Gramsci, pero creo que ellos leen a Gramsci con mentalidad policial. La hegemonía cultural es un hecho del desarrollo de la sociedad, no es algo que tú puedas meter en un programa político, así como que vamos a disputar la hegemonía cultural. No, es algo que la sociedad te entrega o no te entrega. Entonces yo veo con preocupación ese aspecto, entre otros, del gobierno de Kast. Ahora, si estamos más asustados o más preocupados de lo conveniente, mejor. Pero los ejemplos que tenemos cerca son bastante preocupantes.

    -Este año la música chilena ha hecho historia con 3 shows en el Estadio Nacional; Myriam Hernández, Los Jaivas, el Bloque Depresivo. ¿Han evaluado la idea de hacer un Nacional?

    Te puedo hacer un chiste...capaz que dependa de Kast ajaja (ríe). Es un salto complicado. Lo que sí estamos pensando, es que vamos a hacer un gran concerto popular para los 60 años. Ojalá fuera público y gratuito, pero eso también requiere de apoyos.

    Las entradas para ver a Inti Illimani en el Nescafé de las Artes están disponibles en Ticketmaster.

