SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    Desde el reciente hallazgo de su tumba original en Turquía hasta las crónicas medievales que lo describen salvando inocentes del patíbulo, la figura de San Nicolás trasciende el mito comercial. Acá, un recorrido por la vida del hombre que, tras siglos de metamorfosis, se convirtió en el Viejo Pascuero.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    Probablemente no muchos sepan que el Viejito Pascuero, aquel entrañable personaje navideño que según la tradición pasa por las casas regalando juguetes a los niños que se han portado bien durante el año, tiene su origen en un obispo católico de la antigüedad tardía. San Nicolás de Myra.

    Vivió en el siglo IV d.C., oriundo de la ciudad griega de Patara, en la actual Turquía; en rigor vivió buena parte de su vida en la ciudad helena de Myra, también en la moderna Turquía. Hoy, es la ciudad de Demre.

    Para entender quién fue realmente Nicolás, debemos acudir a una de las fuentes biográficas más antiguas y confiables: el texto de Miguel el Archimandrita (escrito hacia el año 842 d.C.). En esta crónica, se rescata una faceta del santo que la Navidad moderna ha olvidado: su rol como defensor de la justicia frente a la corrupción estatal.

    Según relata Miguel el Archimandrita en su hagiografía clásica, uno de los episodios más definitorios es el de la “Salvación de los Inocentes”. Mientras Nicolás se encontraba en Myra, supo que tres ciudadanos locales habían sido condenados a muerte injustamente por el cónsul Eustacio, quien había aceptado un soborno para ejecutar la sentencia.

    Nicolás corrió hacia el lugar de la ejecución, el campo de León, y llegó justo cuando el verdugo alzaba la espada. Sin temor a la autoridad, el obispo arrebató el arma de las manos del ejecutor y liberó a los hombres. Este acto de valentía civil lo consolidó como el patrono de los presos y de aquellos que enfrentan juicios erróneos; una imagen de carácter fuerte que dista de la pasividad del abuelo bonachón que conocemos hoy.

    San Nicolás de Myra salva a tres inocentes. Cuadro de Iliá Repin (1889).

    La dote y los calcetines: el origen según la Enciclopedia Britannica

    La conexión directa entre San Nicolás y la entrega de regalos encuentra su sustento histórico y legendario en el famoso relato de las tres doncellas. Según la Enciclopedia Britannica, este episodio es la piedra angular del culto al santo como benefactor secreto.

    La historia narra que un noble empobrecido de Patara no tenía recursos para dotar a sus tres hijas, lo que en el siglo IV d.C. significaba condenarlas a la servidumbre o la prostitución. Nicolás decidió actuar bajo el manto de la noche para preservar su anonimato, siguiendo el precepto bíblico de que “la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha”.

    Michael el Archimandrita detalla que Nicolás lanzó una bolsa de oro por la ventana abierta de la casa del pobre hombre durante tres noches consecutivas. La Britannica añade un detalle que la tradición popular ha preservado con celo: en una de esas noches, las bolsas de oro habrían caído dentro de los calcetines de las muchachas, que estaban colgados junto a la chimenea para secarse. Este relato no solo explica por qué es el patrono de las novias, sino que establece una tradición que ha sobrevivido más de mil setecientos años.

    La dote de las tres vírgenes (Gentile da Fabriano, c. 1425, Pinacoteca Vaticana, Roma). Es una de las historias alrededor de San Nicolás de Myra.

    La evolución de un ícono (y los restos robados)

    A pesar de su muerte en el año 343 d.C., el culto a Nicolás no dejó de crecer. La Enciclopedia Britannica explica que tras la Reforma Protestante en Europa, la devoción a los santos desapareció en la mayoría de los países, excepto en Holanda. Allí, la figura de Sinterklaas (San Nicolás) se mantuvo firme. Los colonos holandeses que fundaron Nueva Ámsterdam (hoy Nueva York) llevaron consigo esta tradición.

    El nombre Sinterklaas se americanizó rápidamente como Santa Claus. A partir de ahí, la literatura, el marketing y el arte terminaron la transformación durante el siglo XIX. Así nació el personaje vestido de rojo y que reparte juguetes que conocemos hasta hoy.

    San Nicolás, detalle del icono de los siglos VII-VIII, Monasterio de Santa Catalina, Monte Sinaí © 2025 Centro San Nicolás

    Pero la fama de Santa Claus venía precedida de la del obispo. Resulta que a San Nicolás de Myra también suele nombrársele como San Nicolás de Bari. Pero ese título es el resultado de un audaz robo de reliquias. En el siglo XI, con la caída de Myra ante los turcos selyúcidas, el mundo cristiano temió por los restos del santo.

    Como destaca National Geographic, marineros de Bari organizaron una expedición en 1087, entraron en la iglesia de Myra, rompieron el sarcófago y se llevaron la mayor parte de los huesos a Italia. Pocos años después, marineros venecianos hicieron lo mismo con los fragmentos restantes.

    Foto del muestra el interior de la iglesia de San Nicolás en Demre, Turquía. Foto: Kenan Olgun/iStock.

    Durante siglos, el paradero de la tumba original fue motivo de disputa. Sin embargo, en 2022, un descubrimiento cambió la narrativa. Arqueólogos en Turquía hallaron la ubicación exacta de la tumba original tras descubrir los cimientos de la primera iglesia construida en su honor, la cual quedó sumergida bajo el nivel del mar debido al aumento de las aguas en la Edad Media.

    Este hallazgo en la actual Demre confirmó que el santo fue enterrado en un sarcófago específico sobre el cual se erigió un templo bizantino. La estructura original, protegida por capas de sedimentos y un suelo de mosaico posterior, sitúa al “verdadero Santa Claus” en un contexto geográfico y arquitectónico real, lejos de las heladas y azules tierras del Polo Norte.

    Lee también:

    Más sobre:HistoriaSan Nicolás de MyraHistoria UniversalHistoria Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

    Lo más leído

    1.
    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    Selton Mello, el actor brasileño del momento: “Soy un gran fan de Dominga Sotomayor y ahora puedo decir que soy un colaborador”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado
    Chile

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo
    Negocios

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

    BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe
    Tendencias

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde
    Cultura y entretención

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos
    Mundo

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida