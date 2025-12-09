Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

Pese a que a principios de los 90 sufrieron una de las prohibiciones y censuras más absurdas que recuerde la escena cultural chilena, Iron Maiden se he vuelto con las décadas un habitante frecuente de la cartelera del país.

De hecho, han pasado diez veces por escenarios locales. De ellas, en seis ocasiones se han presentado en el coliseo central del Estadio Nacional: la frase “Iron Maiden, Chile es tu casa”, colgada en un lienzo precisamente en ese mismo sitio, reafirma el vínculo entre la Doncella de Hierro y los fanáticos locales.

Iron-Maiden-1-ok.jpg la-tercera

Una hermandad que en 2026 abrirá un nuevo episodio. La productora DG Medios, encargada de sus últimos espectáculos en Chile, acaba de publicar un teaser que dice “2026. Celebremos 50 años de hierro”, con la estética de la agrupación inglesa y en referencia al tour de medio siglo que el grupo emprenderá el próximo año.

Según pudo saber Culto, la oficialización de la cita vendrá en los próximos días, junto con las coordenadas de la venta de boletos. Por lo demás, se realizará en el Estadio Nacional.

La última vez de los hombres de Run to the hills en Ñuñoa fue en noviembre de 2024, cuando concretaron dos conciertos en el reducto.