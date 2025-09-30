Iván Navarro y Hueso Records presentan “Penumbra” en la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago

Casi al unísono de las Jornadas de Protesta Nacional que comenzaron el 11 de mayo de 1983 como manifestaciones civiles contra la dictadura de Pinochet, hijos de exiliados y jóvenes de distintas disciplinas y estratos socioeconómicos crean en clandestinidad fiestas “new wave”. Encuentros artísticos donde la música, la danza, el teatro, la performance, la moda y las artes visuales se cruzan a punta de autogestión. Sabido son los espacios como El Trolley (1983-1988) y el garage internacional Matucana 19 (1985-1991), que impulsados por Pablo Lavín y los Hermanos Rosa y Jordi Lloret respectivamente, abren estas locaciones a vecinos, cogoteros, travestis, estudiantes, artistas y todo quién quisiera aportar para mejorar el clima con sus saberes artísticos sin exclusión.

A partir de ahí surge una generación autodidacta que comparte sus instrumentos, cámaras de video, aprende de iluminación, sonido, gráfica, diseño teatral. Organiza ollas comunes, y trabaja duramente para levantar obras y conciertos que financien sus próximos pasos con sentido de pertenencia.

Ese espíritu de colaboración e interdisciplina es lo que el artista Iván Navarro (Santiago, 1972) y su sello Hueso Records (Brooklyn, 2005) quieren rescatar durante la exposición Penumbra. Donde instituciones culturales, proyectos de arte y de música, diseñadores, djs, artistas y periodistas, hacen posible esta exposición que conecta con obras lumínicas, discos, videos, conciertos y conversaciones en el contexto de la 17° Bienal de Artes Mediales de Santiago. “Aplaudo el poder de esa generación que reunió poesía, música, artesanía, danza, teatro y artes visuales y logró fluir conjuntamente. Creo que es la manera más genuina y efectiva de expresar el arte, y se antepone al modelo colonizador y europeo de exponer dentro de “un cubo blanco”. Formato que nos llegó de los museos tradicionales donde se tiende a separar los campos artísticos. Con Penumbra trato de recordar ese espíritu donde todo se mezcla, todos colaboran y traer de vuelta creaciones que no vieron la luz durante la dictadura”. Comenta Navarro.

Entre el 11 y el 26 de octubre, la Sala de Artes Visuales del GAM, albergará esculturas, objetos, videoclips y performances del reconocido artista chileno, entre las que se cuentan las icónicas instalaciones “Linterna: No soy de aquí, Ni soy de allá” (2006), “Enterrar y Callar” (2013), “Farándula de charlatanes” (2013), “Break, Crack, Crash, Crush, Hit, Kick, Knock, Scratch, Smack” (cymbal) (2017). El video “Tierra sin Tierra” (2023), la instalación “The Music Room IV” (2017), en colaboración con la artista Courtney Smith y la colección de Hueso Records “Compilation 1” (2023).

“La obra de Iván Navarro utiliza la luz como materia escultórica y dispositivo crítico. A través de estructuras de neón y juegos de reflejos, el artista genera ilusiones de profundidad que cuestionan la percepción del espacio y, al mismo tiempo, activan lecturas políticas vinculadas a la memoria. En esta versión de Hiperrealidades, su investigación dialoga con la curaduría al situar la luz como mediación sensible entre lo tecnológico y lo social”, comenta el curador de la 17 BAM - Hiperrealidades, Nicolás Oyarce.

Los días bajo penumbra

Del 18 al 26 de octubre la exposición abordará una nutrida programación que considera la performance Caravana del amor sobre una escultura realizada por Konantü, dupla de la pareja y artistas Courtney Smith e Iván Navarro en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (18 y 23/10 - 12:00).

El conversatorio Susurrar en Penumbra (21/10 - 18:00), donde se lanzarán los discos: María Sonora 1988 del grupo María Sonora y la segunda edición del álbum de Cleopatras, agrupación que también presentarán su nuevo videoclip bajo la dirección de Leo Medel, Peonía roja, single que forma parte de este vinilo. El encuentro también considera una serie de conversaciones con el escritor Cristián Opazo, el audiovisualista Enzo Blondel, la periodista Marisol García, el artista y fundador de Hueso Records, Iván Navarro. Además el curador de la 17BAM, Nicolás Oyarce y Agustín Diez, director de investigación y archivo de ISLAA, el Instituto de Nueva York asociado con el sello.

Más el regreso en vivo de María Sonora (24/10 -18:00) como parte del ciclo de conciertos “Interferencias” conducido por la periodista Marisol García. La jornada la abre: el videoclip Peonía roja de Cleopatras, la película El Punk Triste (2007) de Mario Navarro, y la música en vivo de Planta Carnívora que sigue tocando su disco Dolor crónico (2024).

Durante los últimos días de la exposición Penumbra en la Sala de Artes Visuales de Centro GAM, como sede en esta 17° versión de la Bienal de Artes Mediales organizada por la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, entre el 24 al 26 de octubre, se llevará a cabo el segundo encuentro editorial y musical Carnavalito. Feria producida por Editorial Se Imprime en colaboración con MAPAMAPA y disquería KOLALA, distribuidor oficial de Hueso Records en Chile.

Los horarios de visita para la exposición Penumbra en Sala de Artes Visuales de GAM son: de martes a sábado de 10.00a 21.00 y los domingos de 10.00 a 20.00 hrs. Del 11 al 26 de octubre de 2025.