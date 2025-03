Jimena Jara, Subsecretaria de las Culturas y las Artes: “Nos hacemos cargo de las críticas”

“Llegó ‘de cabeza’ a la gestión”, dice con admiración una de las asesoras de Jimena Jara, subsecretaria de las Culturas y las Artes; antes de la entrevista. A cuatro meses de asumir el cargo, la abogada se prepara con unos documentos para lo que será su primera conversación en profundidad con la prensa. Alejada de los focos, Jara mantiene un perfil más bien bajo, a diferencia de su predecesora Noela Salas, quien dejó el cargo en medio de críticas y un proceso judicial iniciado por el Ballet Folklórico Nacional (Bafona), que aún está en curso.

“Soy de valorar muchísimo el trabajo anterior. Ambas subsecretarias tuvieron dificultades con respecto al Bafona”, dice Jimena Jara, en una oficina del Palacio Pereira. Además de Salas, quien está envuelta en la misma demanda es la actual ministra de la cartera, Carolina Arredondo.

“Todas las denuncias y las demandas que están vigentes tienen un cauce institucional, eso implica que la defensa, tanto de la ministra— que es lo que puedo hablar—, y de otros funcionarios involucrados, han sido asumidas por el Consejo de Defensa del Estado. Señalar que esa demanda tiene que tener un término, es parte del proceso que tendrá que investigarse, seguir su cauce. Eventualmente, puede haber sanciones y ese es un cauce institucional que no podemos obviar”, reflexiona.

Jara, hija del fallecido exdiputado Octavio Jara Wolff, fue parte del Partido por la Democracia (PPD) y entre 2014 y 2018 lideró la Subsecretaría de Energía, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La abogada cree que su buen desempeño en esa área fue la razón que la llevó a asumir su segunda subsecretaría. Ahora bien, su experiencia con la cultura es tangencial.

20/03/2025 - Jimena Jara, subsecretaria de las culturas - Mario Tellez / La Tercera

Así, afirma: “Mi acercamiento es más bien con la administración del Estado. Sin perjuicio de eso, tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en el Museo de la Memoria. Fue una gran experiencia, que me acercó al mundo de la gestión de centros culturales y museos. Pero más bien, el trabajo de una subsecretaría se concentra mucho en lo administrativo. Ese es un desafío permanente y creo que desde ahí es el aporte que puedo hacer”.

En esa línea, se declara una “profunda enamorada del Estado”.

Define las primeras semanas en el cargo como un periodo de mucho aprendizaje. “En la subsecretaría de las Culturas y las Artes hace mucho más de lo que se ve, esa es mi percepción. Hay muchísimos programas distintos, de distinto orden y niveles, y hay un montón de iniciativas que hacen y que demandan mucho trabajo administrativo y control. Es importante señalarlo, porque siempre hay que cautelar los recursos del Estado, siempre son limitados y, por lo tanto, hay que estar muy encima para que lleguen esos recursos oportunamente. Así que llegué enfocada en sacar adelante muchos de los procedimientos y procesos que a veces se detienen por falta de apoyos”.

En cuanto a procesos un tanto lentos, a fines de enero, cerca de 80 organizaciones del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) denunciaron el retraso en la entrega de fondos 2025 por parte del Ministerio; panorama que, según establecieron las organizaciones, afectó a su gestión, programación e incluso pago de sueldos de su personal.

La incertidumbre se originó luego del anuncio del fin de la concursabilidad de estos financiamientos. Esto estableció que ciertas organizaciones, gracias a sus años de trayectoria, recibirían asignaciones directas. Eso sí, no había información clara sobre cuáles serían los nuevos pasos a seguir.

Así lo expresó Tania Rebolledo, Directora Ejecutiva de Teatro UC y Presidenta de la Red de Salas de Teatro Metropolitana en una carta a La Tercera. “Diciembre era el momento para que Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio entregara las directrices del programa para el 2025. Sin embargo, hoy seguimos sin claridad sobre montos, fechas de entrega o mecanismos de implementación”, dice la misiva.

“En todos los gobiernos anteriores, los dos Bachelet y los dos Piñera, nosotros hemos recibido los fondos en diciembre. Ahora todavía, a finales de enero, no hemos recibido los fondos y aún no firmamos el convenio”, explicó a este medio Sebastián de la Cuesta, director y socio fundador de Espacio Checoslovaquia, organización que integra el PAOCC.

Unos días después, la Subsecretaría de las Culturas dio directrices respecto a la ruta que debían seguir las organizaciones. Después de dos meses de la polémica, Jimena Jara afirma: “Estas organizaciones están recibiendo ahora su financiamiento. Fue un poco tenso el inicio, porque se trataba de implementar una glosa nueva, nosotros no perdimos ni un solo día. Como era una glosa nueva, la iteración con Contraloría fue un poco más larga”.

“Nosotros ingresamos, apenas promulgada la Ley de Presupuestos, el decreto a Contraloría que hacía viable esta implementación. Y en esa iteración hubo alguna demora que puso nerviosas a las organizaciones. Me reuní personalmente con ellas de cara a esto, y luego, una vez tomada razón, el mismo día comenzamos con el proceso de transferencias. Se empezaron a pagar a partir del 15 de febrero todos los montos y hoy día estamos cerrando”, explica.

—¿Algunas organizaciones tuvieron problemas con sus programaciones o pagos en los sueldos de trabajadores?

“Grandes atrasos no se evidenciaron. En un principio estuvimos muy nerviosos, porque ponía en riesgo efectivamente la sostenibilidad de aquellas organizaciones, pero a juzgar por la falta de algún reclamo, entiendo que se ha superado. Así que me gustaría también señalar que nosotros no perdimos ningún día y que nos pusimos manos a la obra. Además, dimos la cara para poder explicar esta situación y pedir que nos tuvieran un poco de paciencia con la implementación de esta nueva glosa, que es una noticia muy buena. La firma de convenios está casi completa, la elaboración de las respectivas resoluciones también”.

—Constantemente hay fuertes críticas al sector cultural, incluso de quienes pertenecen al rubro. ¿Cómo toma esas críticas?

“Uno como autoridad tiene un cauce definido, uno conoce las reglas del juego, pero también tiene que resolver los problemas con mucha empatía. Creo que eso ha sido fundamental, no cabe duda de que el Estado, en materia de cultura, arte y patrimonio, hace un esfuerzo mayúsculo para el mantenimiento y el desarrollo de la cultura y eso se hace a través de financiamiento directo. Por lo tanto, creemos que es un aporte que no tienen otros sectores, por cierto, pero que es irreemplazable. El Estado tiene que financiar la cultura, es un deber y, por lo tanto, queremos que así lo sientan. Sabemos que hay muchas dificultades”.

20/03/2025 - Jimena Jara, subsecretaria de las culturas - Mario Tellez / La Tercera

—¿Floreció la cultura en este gobierno? Los actores culturales decían que en el gobierno de Gabriel Boric florecería la cultura, pero hay quienes dicen que eso no pasó.

“Son procesos largos que se van materializando. Partamos por el esfuerzo presupuestario que es evidente e indudable. Nosotros esperamos que florezca, nos hacemos cargo de las críticas. Desde lo que me corresponde a mí, que es la gestión, quiero ser enfática en que la oportunidad es muy importante: recibir estos beneficios, articularse y poder contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance con herramientas administrativas, para que se produzca un mejor desarrollo y expansión de la cultura”.

—Cuando se discutió el 1% para Culturas, la oposición cuestionó el aumento del presupuesto preguntando por qué ese incremento no iba a otras áreas, como seguridad. ¿Cómo lo ve usted?

“Más cultura trae a pareja una serie de consecuencias positivas para la sociedad en general. Desde mi rol, se me ha permitido evidenciar de manera categórica la importancia, la necesidad imperiosa de contar con cultura, con artes y patrimonio. Es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad civilizada. Siempre en los discursos más extremos se trata de recortar, es como de manual. Eso es un retroceso democrático que no estamos dispuestos a transar. Quisiera agradecer el apoyo del Congreso en esa materia, sin ellos tampoco hubiera sido posible este aumento”.

El conflicto con Bafona, “profundo y doloroso”

En marzo de 2023, integrantes del Ballet Folclórico Nacional (Bafona) iniciaron una paralización de actividades, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales. Entre las principales demandas se encontraban la homologación salarial con la Orquesta de Cámara de Chile, el reconocimiento de su labor mediante contratos y la provisión de espacios dignos para ensayos.

Los miembros se mantuvieron movilizados por casi 10 meses y, en enero de 2024, la Asociación de Funcionarios del Bafona interpuso una demanda contra la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, acusándola de “segregación” y “discriminación” al no atender sus solicitudes de reunión durante el conflicto.

Parte del conjunto no se presentaba a los ensayos y, según la exsubsecretaria Noela Salas, quienes asistían no marcaban asistencia. Es más, Contraloría respondió a una denuncia interpuesta por la facción movilizada, que se mantenía en huelga de hambre. En ella estableció que “los funcionarios que no desarrollen sus tareas carecen del derecho al pago de los emolumentos correspondientes”.

Foto: Aton Chile.

Envuelta también en una denuncia, la exsubsecretaria Noela Salas dejó el cargo el 6 de noviembre de 2024, cuando el Presidente Gabriel Boric anunció cinco cambios en las subsecretarías. En ese escenario llegó Jimena Jara.

—¿En qué estaba este conflicto cuando usted asumió?

“Inmediatamente, apenas asumí, tuve el compromiso con el propio Bafona de que sus condiciones laborales debían mejorar. Y para ello era indispensable trabajar en conjunto. En diciembre, definimos un cronograma de acciones para este 2025, que hemos cumplido a cabalidad. Personalmente, me comprometí con ellos cuando nos reunimos”.

—¿Quiénes eran los interlocutores en estas conversaciones?

“El elenco que en ese tiempo estaba funcionando, la jefatura también del Departamento de Ciudadanía, que orgánicamente tiene la dependencia administrativa. Bafona, y quiero ser precisa acá, no ha dejado de funcionar, siguen con sus presentaciones. En enero tuvieron una agenda intensa, una gira por el Biobío y también estuvieron en la obertura del Festival del Huaso del Olmué”.

Los conjuntos retomaron los ensayos en el recinto ubicado en Fray Camilo Henríquez, espacio al que se le cursaron varios sumarios sanitarios. Durante el periodo de desuso, los artistas ensayaron en la Escuela Karen Connolly.

20/03/2025 - Jimena Jara, subsecretaria de las culturas - Mario Tellez / La Tercera

Hoy, la subsecretaria Jara afirma que volvieron a “su lugar”. “El (nuevo) sumario sanitario nos arrojó que existían las condiciones para funcionar, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos para la mejora de espacios”, dice. Además, detalla un proyecto arquitectónico que tiene intención de habilitar correctamente el lugar, cuyas bases de licitación serán prontamente públicas y cuyo plazo de ejecución será de cuatro meses, explica Jara. “Este es el desde. Creemos que esto, además, va en estrecha relación con la dignidad del trabajo que ellos realizan. Bafona es para Chile, Bafona es de Chile. Así lo siente la gente en cada una de las presentaciones”.

“No voy a hablar de haber superado el conflicto, es un conflicto profundo y doloroso, en el que hay que recuperar confianza y es un trabajo paulatino y gradual, que hemos hecho también con el apoyo de la Mutual de Seguridad y con equipos calificados de la Subsecretaría, en un acompañamiento. Confirmamos también a los directores artísticos del elenco, que llevaban algunos hasta siete años de subrogancia, creemos también que la titularidad viene a ordenar las jerarquías y la forma de trabajo. Adicionalmente a eso, tenemos hoy día también a un director administrativo (Hernán Valdés), que facilita muchísimo el trabajo a diario del elenco”.

—Una de las principales demandas del Bafona era la homologación de sueldos con la Orquesta. ¿En qué quedó eso?

“Aquí también quiero también ser muy enfática. Las demandas, en el sentido de las exigencias o las aspiraciones que puedan tener, que son todas muy legítimas, también tienen un cauce institucional. La Contraloría ya se pronunció al respecto y señaló que no existía una razón de fondo para la homologación por las distintas funciones. Ya hay un fundamento por escrito al que nosotros debemos atender y cumplir también”.

“Por lo tanto, eso se les ha ido explicando al grupo. A los grupos que estaban originalmente separados, hay un nivel de entendimiento que ha sido bien acogido en parte. Esta situación podría cambiar en el futuro, eventualmente, pero hoy día el objetivo concreto es la reincorporación de quienes estuvieron fuera, el plan de habilitación y la mejora en las condiciones de relaciones laborales y de condiciones laborales”.

Olmue, 16 de enero de 2025. En la foto la presentacion del ballet folclorico nacional Bafona. Andres Pina/Aton Chile

Las crisis, los desafíos y los logros

Las Instituciones Colaboradoras en el Acceso al Arte y la Cultura son entidades de derecho privado que reciben asignaciones directas por parte del Estado. Estas antes formaban parte de la Coordinación Sociocultural de la Presidencia y, tras su disolución, estas pasaron a integrar el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este año, un poco más de 31 mil milones serán destinados a diversas organizaciones como Fundación Tiempos Nuevos (Museo Interativo Mirador), Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, Museo Violeta Parra, el Parque Cultural de Valparaíso, Fundación Artesanías de Chile, entre otras.

“Ya hay algunas que cuentan con su financiamiento y esperamos al 31 de marzo tener todas las instituciones con esa colaboración”, explica la subsecretaria Jara.

Estas entidades no han estado exenta de polémicas, que van desde cuestionamientos de contrataciones en MIM, el poco avance en reconstrucción del Museo Violeta Parra y la crisis económica que declaró Artesanías de Chile a fines de 2024.

Sobre este último caso, Jimena Jara se pronuncia: “con Artesanías se cursó ya la transferencia. Tenemos mucho contacto para poder apoyar la gestión, mejorarla. Conversamos con la presidenta del directorio permanentemente, para poder apoyarlos en la búsqueda de un inmueble para que puedan guardar algunas colecciones. Tenemos contacto para poder tener iniciativas de apoyo a la gestión. Prontamente se tendrá que incorporar un director ejecutivo que pueda tener una relación más directa conmigo, pero con su presidenta sí nos hemos reunido”.

19/02/2025 - ARTESANIAS DE CHILE - Mario Tellez / La Tercera

—Artesanas nos comentaron que no estaban recibiendo sus pagos. ¿Qué respuesta se les puede dar a ellas?

“Es una de las instituciones colaboradoras de nuestro ministerio y son ellos quienes tienen la responsabilidad primera y principal de poder resolver estas demandas. En lo personal, a la Subsecretaría no le ha llegado un petitorio de trabajadores sin pagos, quiero ser muy clara en eso. Por lo tanto, no me puedo pronunciar sobre una demanda que no me ha llegado personalmente. Y en caso de llegar, por cierto, le daremos tratamiento y abordaremos ese problema”.

—Algo similar pasa con el Parque Cultural de Valparaíso. También vive una crisis, por ejemplo, no tienen dirección ejecutiva. ¿Cómo lo hacen ahí para comunicarse?

“Siempre hay interlocutores que nos presentan los planes de gestión para poder evaluarlos y hacer eventualmente las transferencias. Esa transferencia ya se hizo este año, la hicimos con toda celeridad porque sabíamos que existía una necesidad imperiosa de contar con esos recursos. Le dimos la prioridad y eso se transfirió ya hace un par de semanas atrás. Las organizaciones tienen que darse su propia estructura, vamos a ser respestuosos con eso, hay que respetar las auonomías de cada una de ellas”.

—¿Estas crisis no ponen en duda que pueda seguir siendo colaboradoras del Estado?

“Eso tiene un cauce distinto. Por el momento son instituciones colaboradoras y eso no está en discusión. Esto de que tengan problemas de gestión en algunos casos, por cierto que es evaluado, pero lo que se financia acá es un plan de gestión. Ese acompañamiento es importante para nosotros mantenerlo, porque son nuestro brazo cultural. Entonces, en este minuto no está puesto en duda nuestro apoyo a estas instituciones que son coadyuvantes en llevar la cultura a todos los rincones de Chile”.

Vista de la exposición de Mon Laferte Visual en el Parque Cultural de Valparaíso (Foto extraída del sitio web de Fundación Teatro a Mil)

Hace unos meses, el Parque Cultural de Valparaíso estuvo en el centro del debate luego de que cerca de 500 artistas visuales firmaran una carta en apoyo a un funcionario despedido, quien habría sido desvinculado por oponerse a la abrupa llegada de la exposición visual Mon Laferte. Te amo, de la cantante chilena. Asimismo, en esa carta, los firmantes denunciaban cómo espacios culturales priorizaban a “figuras del espectáculo”, en desmedro de artistas visuales con mayor trayectoria.

“Tenemos iniciativas muy importantes en materia de artes visuales—dice la subsecretaria al respecto—. Hacemos todos los esfuerzos para beneficiar a la mayor cantidad de artistas”.

En cuanto a iniciativas, desde el Ministerio de las Culturas está impulsado el Programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural, que pretende disminuir los niveles de precariedad laboral de trabajadores y trabajadoras culturales.

“Estamos trabajando con Chile Valora y estamos en la fase de término de cinco nuevos perfiles. Hemos insistido muchísimo con reuniones de coordinación, porque la Dirección del Trabajo, durante el mes de febrero, sacó un plan de fiscalización específico para espectáculos masivos. Eso va a ser un tremendo aporte, porque era algo muy sentido por distintos gremios de técnicos del espectáculo, de iluminación y todo lo que conlleva…El año pasado tuvimos que lamentar tragedias en esta materia y, por lo tanto, este plan de fiscalización viene a fortalecer el trabajo cultural”, explica Jara. Además, añade que los perfiles deberían estar listos a fines de marzo.

Otro desafío que tiene el Ministerio este año es la conmemoración de los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. Al respecto, la subsecretaria adelanta que se está elaborando una parrilla programática “muy intensa”. “No quiero hacer spoiler, pero estamos muy concentrados; queremos que todo este año sea Gabriela Mistral, que cada una de las personas sepa de ella, la conoza y pueda interesarse por su vida. Vamos a estar con Gabriela Mistral para rato”.

—¿Le gustaría verla en Plaza Italia?

(Ríe) Creo que Gabriela puede estar en muchas partes, pero no me voy a referir a eso porque es un tema que afortunadamente no me compete. Hay opiniones muy diversas y ojalá que se tome la mejor decisión, que sea para unirnos y no dividirnos, eso sería gratuito.

Debaten idea de poner estatua de Gabriela Mistral en Plaza Italia.

***

Dentro de los avances en su gestión, señala que el gran desafío es la ejecución presupuestaria, que espera que para el 31 de diciembre sea del 30% de los recursos. Además, destaca el traspaso ágil de fondos a los gobiernos regionales y la ejecución del Pase Cultural, cuya implementación proyecta para abril.

Queda un año de este gobierno y Jimena Jara no vislumbra un futuro claro, no sabe “desde donde estará aportando” cuando termine el periodo del Presidente Boric.

“Ahora estoy concentrada en esto y, la verdad, nunca me preocupo que voy a hacer después. Que me sorprenda el destino”.

20/03/2025 - Jimena Jara, subsecretaria de las culturas - Mario Tellez / La Tercera