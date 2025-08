Juanes: “Me encantan Los Prisioneros y también conozco a otras bandas chilenas como Dracma”

Juanes exhibe una conquista poco común en los artistas que declaran visita por Chile: haber triunfado por igual en el Festival de Viña y en Lollapalooza. Un encuentro destinado a la canción latina, el otro consagrado al catálogo anglo. El primero con acento popular, el segundo de cuna más juvenil y veinteañera.

Pero el colombiano ha acumulado aplausos en ambos: en la Quinta Vergara estuvo en 2003, 2005 y 2009, mientras que en la cita que retorna al Parque O’Higgins hizo lo suyo mucho tiempo después, en 2019. En síntesis, el logro retrata el férreo vínculo del músico con el país, una de sus paradas obligadas cuando se trata de un tour.

O de la promoción de un nuevo single. “Mi relación con Chile, con el público, ha sido increíble. Recuerdo la primera vez que vine a tocar aquí, puede ser en el Festival de Viña del Mar, y fue increíble. Fue como una cosa que yo no entendía lo que estaba pasando”, recuerda Juanes, precisamente instalado en Santiago, en la comuna de Providencia, para hablar la semana pasada de su más reciente sencillo, Cuando estamos tú y yo.

Luego sigue: “(Esa primera vez) fue hermosa y a partir de ese momento hasta hoy han sido varias visitas. Ahorita estoy a la cuenta, no sé 1517 veces que he venido posiblemente, pero sobre todo es que me siento bien aquí, me hace sentir muy bien, pues el último concierto que tuvimos el año pasado, en el Movistar Arena, fue increíble. Me encantan Los Prisioneros y conozco otras bandas. como Dracma por ejemplo, o La Ley, incluso Los Tres, Violeta Parra, Los Bunkers me encantan también. Creo que es un país que tiene una música muy especial y un sonido muy particular. Muy de aquí”.

La referencia no es casual: desde su irrupción en la escena latina a principios de los 2000, Juanes ha demostrado una amplia versatilidad de sonidos en su bitácora creativa, incluso abrazando el heavy metal y el rock duro en su etapa formativa.

-Por lo mismo, ¿qué te inspiró en tu nuevo sencillo?

Hablaba con Jesús López, que es el presidente de la compañía, y estábamos hablando sobre los Beatles en los años 60, cuando ellos sacaban los sencillos que generalmente comenzaban la canción con el coro y con el título de la canción, como canciones como Love me do o Help! Y un poco inspirado en eso, yo tenía un riff en la guitarra. Llegué a una sesión de composición con los amigos de Medellín. Ya en mi casa, literal, en la sala de la casa, empezamos a componer y terminó siendo esta canción y me encanta porque tiene mucha energía, mucha luz, espíritu, se siente bien tocarla. No sé, hay algo que me gusta mucho de la canción.

-¿Refleja este sencillo el sonido del nuevo álbum?

Es difícil que una sola canción pueda reflejar el álbum, porque tiene demasiado. Tiene cumbias, tiene un poco más de rock, pero si están todas las canciones conectadas por el mismo sonido, porque grabamos con los mismos músicos en el mismo lugar, con los mismos instrumentos, entonces todo está muy conectado a nivel sonido. Pero creo que hay un poco más de variedad, porque es lo que yo soy también. Como músico soy colombiano, no sé el Caribe para mí es muy importante, pero el rock también lo es.

“Y hay un par de canciones que también tienen armónicamente como otros viajes muy diferentes a lo que he hecho antes, pero yo tampoco quiero complicarme demasiado con la música. Para mí es importante sentirla y si la canción es de dos acordes y está bien, yo me siento tranquilo”.

-Siempre has hablado de la salud mental como algo importante en tu vida como artista. ¿Qué mensaje puedes dar al respecto?

Yo creo que es algo mucho más común de lo que nos imaginamos. Muchas personas, o la gran mayoría de las personas de los que sufrimos de esto, no es algo tan extraño. Comunicarse creo que es muy importante, porque cuando no te puedes comunicar y te lo guardas para ti, es mucho más difícil que solo llevarlo. Entonces, yo creo que para mí ha sido muy, muy clave poder entender que es parte de mí, de mi humanidad, sentir esa sensación de tristeza inexplicable, pero también saber que no soy el único que puede sentir eso. De alguna forma no me tranquiliza, pero me hace sentir un poco más normal.

-¿Qué es la música para ti?

La música para mí es como la manera como yo me conecto contigo, por ejemplo, o como yo me conecto con el universo, es mi propósito. O sea, es como la razón por la que yo todos los días, desde que tenía 12 o 13 años de edad, me paraba en la cama y era como mi sueño. Obviamente hoy tengo mis hijos y yo soy mi vida, pero en lo personal siento que la música ha sido como un propósito para mí. Ha sido una un canal para yo conectarme con el universo, para descubrir quién soy y para realizarme como persona. Es como una religión, algo así, algo que yo veo más allá, porque no es inexplicable, es como la fe.