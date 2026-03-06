Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

Este viernes 6 de marzo, Comunicaciones Internas de Chilevisión dio a conocer que el rostro y director de programación del canal, Julio César Rodríguez, dejará de ejercer sus funciones actuales a partir del 13 de abril. El anuncio se debe a razones personales.

El animador chileno que condujo programas como Contigo en la Mañana, PH, Primer Plano, Pero con Respeto y Gran Hermano debutó en Chilevisión el año 2002 y se consolidó como rostro estable desde 2013, volviéndose uno de los presentadores televisivos nacionales más célebres.

En julio de 2025, Rodríguez también asumió la Dirección de Programación del canal. Algunas de sus apuestas más conocidas fueron las nuevas versiones de Fiebre de Baile, y Cuánto Vale el Show, además de los próximos estrenos Teatro en Chilevisión y El Club de la Comedia. O sea, su plan fue reactivar éxitos del pasado de la estación.

El comunicado de Chilevisión no da explicaciones más allá de una “decisión personal” del animador. El canal afirma que el paso de Rodríguez “quedará como un importante legado y, así como agradecemos toda su entrega y enorme talento, le deseamos el mayor de los éxitos en los proyectos que se proponga para el futuro”.