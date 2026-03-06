A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

Hace menos de un mes Tini se presentaba en el Estadio Nacional con su apuesta en vivo más ambiciosa hasta el momento: FUTTTURA. Un show de casi tres horas que presenta un recorrido por todas sus eras, desde su debut internacional con la serie de Disney, Violetta, hasta su más reciente disco, Mechón de pelo.

El éxito de la cantante argentina, no solo en Chile o Latinoamérica, es claro –el día anterior agotó en pocas horas los tickets para el segmento europeo del tour–. Son pocos los artistas que logran presentarse en grandes arenas como solistas, y Tini, a sus 28 años lo está logrando y con un proyecto que lleva años consolidándose. En el pasado Estadio Nacional no logró vender la totalidad de entradas -había zonas donde eran notorios los vacíos-, pero era evidente que el vínculo con el público sigue fuerte a través de los años.

Tini en evento de Ripley

Ahora, a pocas horas de presentarse con el mismo concierto en Uruguay, vuelve a pisar tierra chilena para algo un poco distinto: se anunció su firma para ser el nuevo rostro internacional de Ripley, marca que también estrena frase y da inicio a un nuevo ciclo.

Esto se realizó en un evento exclusivo en la explanada del CentroParque, con rostros invitados como Mane Swett, Bea Bravo y Belén Soto. También, sorprendía entre los asistentes, Mario Kreutzberger, quien de acuerdo a la producción, se presentó debido a la duradera relación entre la Teletón y la marca.

Culto pudo asistir a la cita y conversar con Tini, en el que podría ser el mejor momento de su carrera a la fecha. La artista se refirió al giro a la nostalgia con FUTTTURA, a la importancia de atreverse en lo creativo y también reflexionó sobre algoritmo y cómo la música puede ser un fuerte catalizador de emociones, en especial en los tiempos actuales.

Tini en evento de Ripley

FUTTTURA: ahora un espectáculo internacional

FUTTTURA, además de ser una producción de talla mundial, es una carta de amor propio a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que queremos ser. No se trata solo de la historia de Tini, tanto personal como profesional, sino que es una invitación a que cada persona que la acompañó en algún paso del camino, se detenga un segundo, reflexione sobre el paso del tiempo y acepte lo que sea necesario.

Para ella, ahí está el significado: “Es esa sensación de reconciliarme con muchas cosas de las que fui. Me emociona mucho volver a cantar Violetta después de 15 años y ver cómo hay gente que conectó con ese proyecto y que crecieron también con mi música como solista. Es muy emotivo”.

En ese sentido, su más reciente disco tiene mucho que ver con eso. Mechón de pelo es un álbum honesto, vulnerable en el mejor de los sentidos. Con letras importantes y profundas, que quizás por primera vez en su trayectoria, tienen más importancia que el ritmo o la fiesta que podrían armar, con conceptos sobre salud mental, la presión de las redes sociales y las expectativas que se nos imponen. “Es un álbum muy personal. Me dio mucho miedo sacarlo y mostrarme de esa manera, después de Cupido –que funcionó como trampolín para volver a posicionarla entre las grandes de habla hispana–. En mi mente tenía un concepto totalmente distinto de lo que podría venir, pero fue muy loco y muy lindo ver cómo la gente abrazó ese álbum”, comenta Tini.

El tour, ahora internacional, en cierto punto funciona porque apela a lo emocional. Da el espacio justo para el baile, el llanto, la risa y, por supuesto, la nostalgia. Luego de tres semanas de su presentación en Chile, la ex chica Disney recuerda el fan action realizado durante la canción Ellas: “Me hicieron una sorpresa y de repente vi a todo el estadio con ese cartel. Chile siempre fue un país muy especial para mi, en todos los aspectos, en cada show que tuve, desde Violetta. Es un lugar al que siempre me gusta volver”.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

La música como defensa ante lo contingente

Estamos en un momento global de cambio, donde los discursos de odio se han estandarizado. Es por eso que difundir la música latina tiene más sentido que nunca, así se expresó, por ejemplo, en el show del Super Bowl de Bad Bunny –el más reproducido en la historia–, en el que tal como dice la letra, llevó la bandera para todos lados.

Para Tini, esto tiene que ver con el poder catalizador de la música, en el que cada persona busca sentirse identificada y comprender o abrazar sus propios sentimientos a su manera: “La música habla por sí sola y tiene vida propia. Es de uno, del artista, cuando la está haciendo en el estudio, pero después pasa a ser también de la gente. Cada canción cobra un significado dependiendo de la historia de cada persona”.

Esto podría acarrear cargas o imposiciones a la hora de crear, pero para la intérprete de Miénteme ha sido un trabajo largo, pero hoy se escapa de esas presiones: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo y haciendo en el estudio, la música tiene sentido. Luego un número más o un número menos, no lo pienso ni me modifica”.

“Después de tantos años y de muchas cosas que fui atravesando, lo más importante para mi es sentirme cómoda con lo que haga, pasando de perrear hasta el piso y cantar una canción como Tinta90, porque una convive con muchas emociones en el cuerpo, no es ni una ni la otra, no me puedo encasillar. Es lo lindo de la música, en FUTTTURA me voy transformando y las canciones me acompañan en esa transformación, pero el cambio a fin de cuentas, lo hago yo”, reflexiona.

Enlaza este análisis con la importancia de la versatilidad, no solo en lo que uno hace sino también en el consumo. “Siento que estoy en una etapa que flota, ya no tengo 20 años pero tampoco tengo 50, estoy casi en los 30, en una edad en la que me atraen muchas cosas distintas, musicalmente hablando”.

Hace referencia al próximo Lollapalooza, festival encabezado por figuras como Sabrina Carpenter y Chappell Roan, ambas jóvenes representantes del pop que han logrado darle la vuelta al género. “Eso me gusta de los festivales, que haya diferencia musical, que aparezca un artista que me guste mucho y que después venga alguien que quizás no conozco, pero me encanta porque así consumo la música, no escucho a un solo artista o género musical. Paso de escuchar a Luis Miguel, a una cumbia, a Justin Bieber, a un folklore argentino; me parece lindo que haya esa diversidad. Debería ser así siempre”, afirma.

Entre moda y amor propio: me fascina verte bien

Esta corta visita tenía como objetivo presentar a Tini como el nuevo rostro de Ripley, estrenando imagen de marca y renovando la histórica frase de “Me fascina Ripley”, la que en su momento fue abanderada por figuras como Cecilia Bolocco, Ester Espósito y, desde el inglés, Cindy Crawford o Sarah Jessica Parker.

“La moda siempre me gustó, aunque no siempre lo seguí de la manera convencional. De pequeña me disfrazaba directamente, pero amaba tanto la ropa y jugar con ella, incluso con la de mi mamá. Luego me cerraba su closet porque le rompía los tacos”, cuenta Tini.

“Cuando me visto no me visto por vestirme y ya. Hay gente a la que no le importa y se pone cualquier cosa y eso me fascina, pero para mi la ropa tiene sentido. Tiene que ver con las personalidades, en contar algo porque la ropa habla. Lo mismo ocurre en mi show, cada bloque tiene una esencia y cada outfit cuenta también una historia”, sigue.

La artista relaciona la vestimenta con las redes sociales y esta idea de “estar a la moda” en todo sentido. Asegura que ya está un poco cansada de eso, a fin de cuentas, lleva la mitad de su vida bajo los reflectores y, por qué no, bajo el escrutinio público. “Creo que hay que llegar a un punto medio, y ese punto es donde te sientes cómoda, con lo que dices, con lo que haces y con cómo te sientes. Desde ahí se pueden crear cosas muy bonitas”, cierra.

Foto: Instagram de la artista @tinistoessel

La década de la nostalgia según la ex estrella Disney

En los últimos años regresó Friends, Oasis se fue de tour y Taylor Swift realizó la gira más exitosa de todos los tiempos. Si hablamos de Disney, Selena Gomez volvió a actuar como Alex Russo, Demi Lovato vuelve a Camp Rock como productora y Miley Cyrus está ad portas de celebrar el veinte aniversario de Hannah Montana –la pop star del canal por excelencia–.

“Qué cine”, dice Tini sobre esta última noticia, que al igual que a muchas jóvenes de todo el mundo, impacta directo en la nostalgia, con pelucas y canciones que marcaron a generaciones.

“Miley (Cyrus) es una persona con la que crecí, la vi por años en la televisión y soñaba con ser ella, al igual que miles de niñas. Ahora vemos todo lo que le sucedió y siento que la entiendo, de alguna manera. Todo lo que tuvo que sobrellevar siendo tan pequeña”, comparte. Recordemos que Tini inició el rodaje de Violetta con tan solo 14 años, tan solo uno más que Miley al inicio de la serie.

“Pasó de ser una mega estrella Disney a su carrera solista. Creo que se fue encontrando a ella misma a través de los looks, con sus cambios, su música, su voz y sus presentaciones. Siento que hoy está abrazando esa etapa de su vida y a esa niña. Es una gran inspiración porque hace que todas abracemos un poco a nuestra niña interior; es inevitable cuando la vemos ahora con esa peluca rubia”, dice.

A pesar de que fueron contextos diferentes, es difícil no encontrar similitudes entre Tini y Miley Cyrus, o entre Violetta y Hannah Montana. Los años demostraron que son de las pocas artistas Disney que lograron realmente conectar con esa etapa de éxito infantil y llevarla a buen puerto. Con los años, sin embargo, esto ha cambiado y la distancia ha hecho que se sanen varias heridas –casos mediáticos como el de Demi Lovato, Bella Thorne e incluso Lindsay Lohan, si se relaciona–.

Sobre una posible vuelta y lo que viene

La artista no tiene nueva fecha para volver a Chile, pero continúa con la gira internacional de FUTTTURA, que comenzó en el Estadio Nacional y ya tiene listo el itinerario para sus presentaciones en España.

Comenta que tiene el foco puesto en su salud, en cuidarse y no desgastarse con el tour: “Estar de gira es complejo, emocional y físicamente, pero me hace muy feliz al fin compartir este proyecto, que siento que todas estábamos esperando”.

Confirma que ya está trabajando en un nuevo disco, y a pesar de que no dio detalles, dice que ya pasó por el estudio y que el proceso de escritura la ayudó a entender su presente, con las nuevas emociones y vivencias de los últimos meses. Sobre el cine, asegura que no tiene nada cerrado pero que sí le gustaría volver a la gran pantalla: “Es uno de mis deseos de hoy. Siempre cambian”, cierra.

Luego de conversar con Culto, en las inmediaciones de KidZania, bajo el CentroParque, la artista subió para lo que todos esperaban. Presentada por Martín Cárcamo, Belén Soto y Diana Bolocco, Tini apareció en una instancia íntima que logró crear una atmósfera emocionante y cercana. Universidad, Buenos Aires y Cupido fueron los primeros temas del encuentro, al finalizar, aparentemente muy cómoda, dijo que el acuerdo eran esas tres canciones pero, mirando a la producción con una sonrisa, aseguró que aún tenía algunos minutos –su siguiente vuelo, rumbo a Montevideo estaba programado apenas para unas horas después–. A pedido de las y los presentes, interpretó con guitarra y piano Miénteme y Carne y hueso.

